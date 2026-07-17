Siêu bão Bavi quét qua Trung Quốc gây loạt hiện tượng dị thường

Nhiều du khách Tây hài hước ví von rằng, những chú mèo tại tiệm ăn, quán cà phê Việt Nam chính là người cung cấp dịch vụ tốt nhất thế giới.
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