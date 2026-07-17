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Mèo ở quán xá Việt Nam thành 'đại sứ du lịch' thu hút khách Tây Nhiều du khách Tây hài hước ví von rằng, những chú mèo tại tiệm ăn, quán cà phê Việt Nam chính là người cung cấp dịch vụ tốt nhất thế giới.

Điều nuối tiếc của chàng trai vừa giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế Giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, Tạ Ngọc Minh vẫn tiếc nuối vì những lỗi sai khiến em đánh mất những điểm số đáng giá.

Siêu bão Bavi quét qua Trung Quốc gây loạt hiện tượng dị thường Thác nước bị gió bão thổi ngược lên trời, ban ngày hóa đêm tối là những hiện tượng dị thường khi siêu bão Bavi quét qua Trung Quốc.

Một thí sinh thi vào lớp 10 ở Thanh Hóa tăng 20,7 điểm sau phúc khảo Từ 0 điểm ở cả 3 môn thi vào lớp 10, sau phúc khảo, một thí sinh ở Thanh Hóa đạt tổng điểm 20,7.

'Đệ nhất mỹ nam cổ trang' 2 lần đổ vỡ hôn nhân, U60 sống khép kín sau giải nghệ Từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ, nam diễn viên hiện sống kín tiếng ở tuổi 59 sau khi trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ.

4 thực phẩm nên ăn cùng trứng để tăng giá trị dinh dưỡng cho bữa sáng Trứng giàu protein, kết hợp với một số thực phẩm phù hợp có thể giúp tối ưu khả năng hấp thu một số dưỡng chất.

HLV Tuchel thay người khó hiểu khiến cầu thủ Anh bối rối, Argentina cũng bất ngờ Truyền thông Anh tiết lộ cả cầu thủ Argentina và Anh đều bị bất ngờ với những quyết định chiến thuật của huấn luyện viên Thomas Tuchel.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 17/7: Chiều tối mưa dông, có nơi mưa rất to Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 17/7 ngày nắng, chiều tối nhiều nơi có mưa dông, cục bộ mưa to; TP.HCM duy trì nền nhiệt đến 35℃, cần đề phòng lốc, sét.

Những bát phở 20.000 - 30.000 đồng hiếm hoi ở Hà Nội giữa tâm 'bão giá' Giữa xu hướng hàng quán ở Hà Nội đua nhau "chỉ tăng chứ không giảm giá", những bát phở 30.000 đồng chỉ còn rất hiếm và luôn khiến thực khách bất ngờ.

Giá vàng hôm nay 17/7: Lao dốc về dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce Sáng 17/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.978 USD/ounce, giảm 84 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Tại sao Pháp có nhiều múi giờ nhất thế giới dù diện tích không quá lớn? Pháp là quốc gia có nhiều múi giờ nhất thế giới, vượt cả Nga và Mỹ là những nước có diện tích rất lớn, vì sao lại như vậy?

Giá xăng dầu hôm nay 17/7: Quay đầu giảm nhẹ Lúc 6h ngày 17/7, giá dầu WTI ở mức 79,67 USD/thùng, giảm 0,72 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 84,23 USD/thùng, giảm 0,73 USD/thùng.

Hơn nửa thế kỷ giữ 'quốc bảo' sâm Hơn nửa thế kỷ sau khoảnh khắc phát hiện loài sâm quý được xem là “quốc bảo” của Việt Nam, dược sĩ Đào Kim Long vẫn miệt mài lên núi, truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Nhân chứng đồng loạt vắng mặt, phiên điều trần LĐBĐ Hàn Quốc bị hoãn Phiên điều trần về Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) sau thất bại ở World Cup 2026 dự kiến diễn ra vào tuần tới đã chính thức bị hoãn.