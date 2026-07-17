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Xuất bản ngày 17/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 17/07/2026 07:00 AM

Siêu bão Bavi quét qua Trung Quốc gây loạt hiện tượng dị thường

(VTC News) -

Thác nước bị gió bão thổi ngược lên trời, ban ngày hóa đêm tối là những hiện tượng dị thường khi siêu bão Bavi quét qua Trung Quốc.

VTC News
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