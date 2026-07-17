Thoát gánh nặng sa vùng kín ở tuổi 72 nhờ phác đồ y học cổ truyền chuyên sâu

(VTC News) -

Chuyện khó nói ở tuổi xế chiều

Sau ca phẫu thuật vì sa tử cung, bà Đ.T.H, 72 tuổi, từng nghĩ những phiền toái do bệnh lý sa tạng chậu đã khép lại hoàn toàn.

Những năm sau đó, dù sống chung với nhiều bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường hay rối loạn chuyển hóa lipid, cuộc sống của bà vẫn diễn ra tương đối ổn định. Cho đến gần đây, bà bất ngờ phát hiện một khối bất thường bắt đầu sa xuống vùng kín.

“Ban đầu tôi chỉ thấy hơi cộm và vướng, nhưng càng ngày khối sa càng lộ rõ. Mỗi bước đi là một sự khó chịu, bất tiện vô cùng. Những việc đơn giản như đi chợ, đi bộ tập thể dục hay đứng trò chuyện với hàng xóm cũng trở thành gánh nặng”, bà H. ngậm ngùi chia sẻ.

Cùng với cảm giác vướng víu kéo dài, bà còn thường xuyên buồn tiểu và phải đi vệ sinh với tần suất nhiều hơn bình thường. Nhịp sinh hoạt vốn ổn định của người phụ nữ ở tuổi xế chiều dần bị đảo lộn.

Bác sĩ thực hiện phương pháp y học cổ truyền cấy chỉ chuyên sâu điều trị cho người bệnh.

Với phụ nữ cao tuổi, những tổn thương ở vùng nhạy cảm luôn là câu chuyện “thầm kín” khó chia sẻ cùng ai, kể cả người thân. Không ít người chọn cách âm thầm chịu đựng, tặc lưỡi cho rằng đó là quy luật lão hóa tự nhiên của cơ thể. Bà H. cũng không ngoại lệ. Chỉ đến khi khối sa quá lớn, cản trở trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày, bà mới đến bệnh viện thăm khám.

Tại Bệnh viện Vinmec Smart City, kết quả thăm khám cho thấy người bệnh mắc sa bàng quang độ III (mức độ nặng nhất theo hệ thống phân độ POP-Q là độ IV, khi cơ quan này sa ra ngoài gần như hoàn toàn).

TS.BS Bùi Tiến Hưng, Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City cho biết: “Với bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh lý nền phức tạp, việc lựa chọn phương pháp điều trị sa bàng quang cần tính toán cẩn trọng để vừa đạt hiệu quả, vừa bảo vệ thể trạng cho người bệnh”.

Khi y học cổ truyền trở thành giải pháp thay thế phẫu thuật

Theo đánh giá ban đầu, tình trạng sa tạng chậu của người bệnh có chỉ định can thiệp phẫu thuật. Tuy nhiên, ở tuổi cao cùng nhiều bệnh lý nền đi kèm, bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích điều trị và các nguy cơ có thể xảy ra.

Sau khi hội chẩn và đánh giá toàn diện theo mô hình phối hợp đa chuyên khoa chuẩn mực tại Vinmec Smart City, các bác sĩ Khoa Y học cổ truyền xác định người bệnh thuộc chứng “Âm đỉnh”, thể “Khí hư khí trệ”.

Trong y học cổ truyền, “khí” đóng vai trò nâng đỡ, định vị và cố định các tạng phủ. Khi chức năng này suy giảm, các cơ quan trong cơ thể sẽ bị sa xuống dưới, dẫn đến các bệnh lý như sa sinh dục, sa bàng quang hoặc thoát vị.

Sau 3 liệu trình điều trị, các tình trạng của bệnh nhân được cải thiện rõ rệt.

Thay vì vội vàng chỉ định phẫu thuật, ê-kíp bác sĩ Vinmec Smart City đã quyết định cá thể hóa phác đồ điều trị bằng phương pháp cấy chỉ chuyên sâu, kết hợp hướng dẫn người bệnh tự tập cơ sàn chậu tại nhà. Giải pháp này giúp tối ưu hóa hiệu quả điều trị, giảm thiểu rủi ro và thuận tiện cho việc theo dõi sức khỏe lâu dài.

Dựa trên phương pháp điều trị “Bổ trung ích khí, hành trệ, thăng đề”, các bác sĩ tiến hành cấy chỉ vào các huyệt vị chuyên biệt nhằm kích thích, phục hồi hệ thống cơ nâng đỡ. Sự nhạy bén trong chẩn đoán đúng thể bệnh, kết hợp nhịp nhàng giữa y học cổ truyền và tư duy y học hiện đại đã giúp người bệnh tránh được một cuộc phẫu thuật không cần thiết.

Hiệu quả xuất hiện rõ rệt ngay sau liệu trình đầu tiên, khối sa co lên đáng kể và tự giữ ổn định bên trong phần lớn thời gian trong ngày. Tình trạng tiểu rắt, tiểu nhiều lần cũng thuyên giảm đáng kể.

Đến nay, sau 3 liệu trình điều trị liên tục, sức khỏe của bà H. tiến triển tích cực. Các bác sĩ nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của phác đồ không chỉ dừng lại ở việc loại bỏ triệu chứng, mà là khôi phục khả năng vận động tự nhiên, nâng cao chất lượng sống cho nhóm bệnh nhân cao tuổi có nhiều bệnh lý nền.

Bác sĩ Hưng khuyến cáo, phụ nữ lớn tuổi từng có tiền sử sa sinh dục hoặc phẫu thuật vùng sàn chậu khi xuất hiện cảm giác vướng tức vùng âm hộ, khối sa bất thường hoặc các rối loạn tiểu tiện kéo dài nên đi khám sớm. Việc phát hiện và điều trị từ giai đoạn sớm có thể giúp hạn chế tiến triển nặng và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với từng người bệnh.

Tại Bệnh viện Vinmec Smart City, khoa Y học cổ truyền không hoạt động tách biệt mà là một mắt xích quan trọng trong mô hình điều trị đa chuyên khoa.

Người bệnh được tiếp cận quy trình chẩn đoán toàn diện với hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cận lâm sàng, từ đó xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, kết hợp hài hòa giữa y học hiện đại và các phương pháp tinh hoa của y học cổ truyền như cấy chỉ, châm cứu, sử dụng thuốc thảo dược...

Sự phối hợp đa chuyên khoa này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, tối ưu tính an toàn mà còn mang đến giải pháp chăm sóc toàn diện, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi và những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền phức tạp.