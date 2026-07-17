Nhan sắc 'bé' Xuân Nghi thay đổi thế nào sau gần 3 thập kỷ đi hát?

“Bé” Xuân Nghi năm nào không chỉ “lột xác” về ngoại hình mà còn có nhiều thay đổi trong cuộc sống lẫn sự nghiệp ở tuổi 32.

Nhiều thành phố tại Trung Quốc đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 40 độ C khiến người dân chật vật tìm cách hạ nhiệt.

Người đàn ông 59 tuổi chủ quan vì nghĩ cơn chóng mặt chỉ là rối loạn tiền đình, đến viện mới biết bị đột quỵ tiểu não, suýt trả giá đắt.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến rạng sáng 17/7 gây lũ quét, sạt lở tại Sơn La, làm 3 ngôi nhà đổ sập, xuất hiện 21 điểm sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất mở rộng chính sách mượn - trả sách giáo khoa miễn phí cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trong năm học 2026 - 2027.

Thủ tướng yêu cầu công an khẩn trương điều tra vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người chết, xử lý nghiêm lái xe và chủ xe nếu vi phạm.

Sau gần 10 năm hoạt động, khu vui chơi trong Công viên Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh) xuống cấp, nhiều thiết bị rỉ sét, thảm cỏ rách nát, tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Chữa lành không phải xóa đi những tổn thương mà là học cách sống cùng chúng, theo thiền sư Minh Niệm, hành trình ấy bắt đầu khi con người trở về với chính mình.