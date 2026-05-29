Tên lửa Blue Origin phát nổ dữ dội, tạo biển lửa bao trùm bệ phóng

(VTC News) -

Sự cố xảy ra tối 28/5 (giờ Mỹ) tại bang Florida khi Blue Origin tiến hành thử nghiệm đốt tĩnh đối với New Glenn, tên lửa hạng nặng được phát triển suốt gần 10 năm qua.

Video tên lửa New Glenn của Công ty Blue Origin phát nổ trong khi thử nghiệm. (Nguồn: Spaceflight Now)

Video do kênh NASA Spaceflight ghi lại cho thấy tên lửa được kích hoạt động cơ trước khi bất ngờ biến thành một quả cầu lửa lớn, tạo ra cột khói và ngọn lửa bốc cao trên bầu trời.

Blue Origin xác nhận đã xảy ra một "sự cố bất thường" trong quá trình thử nghiệm.

"Chúng tôi gặp sự cố trong buổi thử nghiệm đốt tĩnh hôm nay. Toàn bộ nhân sự đều an toàn và đã được kiểm đếm đầy đủ. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm khi có thông tin mới", công ty cho biết trên mạng xã hội X.

Thử nghiệm đốt tĩnh là bước kiểm tra quan trọng trước khi phóng, trong đó động cơ được kích hoạt khi tên lửa vẫn được cố định trên bệ nhằm đánh giá hiệu suất và độ ổn định của hệ thống.

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ vụ việc.

"Hoạt động không gian luôn đầy thách thức, đặc biệt là việc phát triển các tên lửa hạng nặng thế hệ mới. Chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác để điều tra nguyên nhân, đánh giá tác động tới các nhiệm vụ sắp tới và đưa các chuyến bay trở lại hoạt động", ông Isaacman viết trên X.

NASA cho biết sẽ xem xét ảnh hưởng của sự cố đối với chương trình Artemis và kế hoạch xây dựng căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng.

Chỉ vài ngày trước vụ nổ, NASA trao cho Blue Origin hợp đồng trị giá 188 triệu USD để vận chuyển các xe tự hành lên Mặt Trăng bằng tàu đổ bộ hàng hóa không người lái Mark 1 trong khuôn khổ chương trình Artemis.

Tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Blue Origin, cho biết còn quá sớm để xác định nguyên nhân vụ việc.

"Một ngày rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ sửa chữa những gì cần sửa chữa và tiếp tục bay trở lại. Điều đó hoàn toàn xứng đáng", ông Bezos viết trên X.

Vụ nổ là cú giáng mạnh vào chương trình New Glenn, dự án được Blue Origin đầu tư hàng tỷ USD trong gần 10 năm nhằm cạnh tranh với dòng tên lửa Falcon và Starship của SpaceX.

New Glenn cao tương đương tòa nhà 29 tầng, được thiết kế với tầng đẩy đầu tiên có khả năng tái sử dụng. Trước khi xảy ra sự cố, Blue Origin dự kiến sử dụng tên lửa này để đưa 48 vệ tinh Internet Project Kuiper của Amazon lên quỹ đạo thấp của Trái Đất, cạnh tranh trực tiếp với mạng lưới Starlink của SpaceX.

Blue Origin và SpaceX hiện là hai đối tác chủ chốt trong chương trình đưa con người trở lại Mặt Trăng của NASA. Hai công ty đang phát triển các tàu đổ bộ nhằm phục vụ mục tiêu đưa phi hành gia lên bề mặt Mặt Trăng trước khi Trung Quốc thực hiện sứ mệnh có người lái dự kiến vào năm 2030.

Tuy nhiên, SpaceX cũng từng nhiều lần đối mặt với các thất bại tương tự.

Tháng 6 năm ngoái, tàu vũ trụ Starship phát nổ trong một cuộc thử nghiệm tại Texas khi chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm. Trong lần thử nghiệm Starship gần nhất, SpaceX triển khai thành công các vệ tinh mô phỏng và đưa tàu đáp xuống Ấn Độ Dương theo kế hoạch, nhưng tầng đẩy Super Heavy vẫn không thể hạ cánh có kiểm soát.

Bình luận về vụ nổ của Blue Origin, CEO SpaceX Elon Musk viết trên X: "Thật đáng tiếc. Chế tạo tên lửa là việc rất khó".

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết đã nắm được thông tin về sự cố nhưng khẳng định vụ việc không ảnh hưởng đến hoạt động hàng không trong khu vực.