Phim Nhà nước đặt hàng lần đầu được chiếu thương mại

(VTC News) -

Bộ phim điện ảnh Thanh âm vượt đại dương vừa ra mắt tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội). Không chỉ là tác phẩm lịch sử tái hiện cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng tại nhà tù Côn Đảo, đây còn là bộ phim đầu tiên do Nhà nước đặt hàng được phát hành rộng rãi tại hệ thống rạp thương mại sau khi Nghị định 189/2026/NĐ-CP có hiệu lực.

Thanh âm vượt đại dương là phim điện ảnh lịch sử do Nhà nước đặt hàng sản xuất, do hai đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà thực hiện từ kịch bản của biên kịch Đào Thùy Trang. Kịch bản được phát triển sau gần 10 năm nghiên cứu tư liệu về những tù nhân chính trị tại Côn Đảo.

Phim “Thanh âm vượt đại dương” được quay tại di tích Nhà tù Côn Đảo.

Bộ phim được quay từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025 ngay tại di tích Nhà tù Côn Đảo, đồng thời là biểu tượng cho ý chí bất khuất của các chiến sĩ cách mạng.

Phim theo chân nhân vật Tâm (Nguyễn Thùy Dương) - cô gái chơi đàn bầu dấn thân vào con đường cách mạng và nhận nhiệm vụ cải trang thành y tá Mây để chăm sóc, hỗ trợ các tù nhân. Tại đây, cô gặp lại người đồng chí Duy (Nguyễn Quang Thuận), cùng các chiến sĩ bí mật thực hiện kế hoạch đóng thuyền vượt biển theo chỉ đạo của tổ chức.

Phim theo chân nhân vật Tâm (Nguyễn Thùy Dương) - cô gái chơi đàn bầu dấn thân vào con đường cách mạng và nhận nhiệm vụ cải trang thành y tá Mây để chăm sóc, hỗ trợ các tù nhân.

Thông qua câu chuyện về những người chiến sĩ bị giam cầm tại Côn Đảo giai đoạn 1945-1954, tác phẩm gửi gắm thông điệp về giá trị của hòa bình, tự do và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết, Thanh âm vượt đại dương được lựa chọn phát hành đầu tiên bởi Nghị định số 189/2026/NĐ-CP về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7. Đồng thời, bộ phim cũng phù hợp với dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Cục trưởng Cục Điện ảnh nhấn mạnh việc phát hành thương mại không nhằm tạo áp lực cạnh tranh doanh thu với các phim thị trường. Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là phục vụ nhiệm vụ chính trị và lan tỏa những giá trị của tác phẩm đến đông đảo người dân.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường.

Ông cho biết thêm, việc phát hành thương mại cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả của các bộ phim do Nhà nước đặt hàng cũng như năng lực của các đơn vị sản xuất.

“Nghị định 189 mới chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7, vì vậy chúng tôi hoàn toàn không đặt kỳ vọng về doanh thu của bộ phim. Việc ra mắt Thanh âm vượt đại dương chính là bước chạy thử đầu tiên để chúng tôi có cơ sở kiểm tra toàn bộ quy trình triển khai, đánh giá, từ đó tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện các quy định và những nội dung liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân tham gia phổ biến, phát hành phim do Nhà nước là chủ sở hữu.

Mục tiêu của đợt phát hành này không phải là doanh thu mà là kiểm nghiệm toàn bộ quy trình sau khi Nghị định 189 có hiệu lực”, ông Cường cho biết thêm.

Theo kế hoạch, khoảng 190-197 cụm rạp trên cả nước sẽ tham gia phát hành Thanh âm vượt đại dương. Đây được xem là bước khởi đầu cho việc đưa các phim do Nhà nước đặt hàng đến gần công chúng thông qua hệ thống rạp thương mại.

Ngoài những dự án đang sản xuất, nhiều bộ phim Nhà nước đã hoàn thành cũng dự kiến sẽ tiếp tục được đưa ra rạp trong thời gian tới.