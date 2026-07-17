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Nắng nóng trên 40 độ C ở Trung Quốc, người dân tìm đủ cách hạ nhiệt Nhiều thành phố tại Trung Quốc đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 40 độ C khiến người dân chật vật tìm cách hạ nhiệt.

Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 17/7/2026 - XSTV 17/7 (VTC News) - XSTV 17/7, trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 17/7/2026, xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 17/7/2026, xổ số Trà Vinh 17/7.

Chóng mặt tưởng rối loạn tiền đình, đến viện khám phát hiện đột quỵ não Người đàn ông 59 tuổi chủ quan vì nghĩ cơn chóng mặt chỉ là rối loạn tiền đình, đến viện mới biết bị đột quỵ tiểu não, suýt trả giá đắt.

Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 17/7/2026 - XSBD 17/7 (VTC News) - XSBD 17/7, trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 17/7/2026, xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 17/7/2026, KQXSBD 17/7.

Danh sách 5 mỹ phẩm chăm sóc da của Kencare Việt Nam bị thu hồi, tiêu hủy Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu hủy 5 mỹ phẩm chăm sóc da do hồ sơ chứng minh chất lượng và an toàn không đầy đủ theo quy định.

Toyota liên tục có xe góp mặt trong top bán chạy nửa đầu năm Yaris Cross, Innova Cross và Veloz Cross đồng loạt góp mặt trong nhóm 10 ô tô động cơ xăng bán chạy nhất thị trường nửa đầu năm 2026.

Mưa lớn ở Sơn La làm 3 ngôi nhà đổ sập, 21 điểm sạt lở chia cắt giao thông Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến rạng sáng 17/7 gây lũ quét, sạt lở tại Sơn La, làm 3 ngôi nhà đổ sập, xuất hiện 21 điểm sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất cho tất cả học mượn sách giáo khoa miễn phí Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất mở rộng chính sách mượn - trả sách giáo khoa miễn phí cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trong năm học 2026 - 2027.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ xe khách lao khỏi cao tốc, 4 người chết Thủ tướng yêu cầu công an khẩn trương điều tra vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người chết, xử lý nghiêm lái xe và chủ xe nếu vi phạm.

Hơn 4 triệu mã dự thưởng tham gia 'Xé ngay trúng liền' chờ bất ngờ khi quay số Chương trình “Xé ngay trúng liền” chuẩn bị tìm ra 01 khách hàng trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng cùng 10 khách hàng, mỗi khách trúng giải 10 triệu đồng.

Khu vui chơi trung tâm Bắc Ninh xuống cấp, hoang tàn, phụ huynh lo con gặp nạn Sau gần 10 năm hoạt động, khu vui chơi trong Công viên Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh) xuống cấp, nhiều thiết bị rỉ sét, thảm cỏ rách nát, tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Thầy Minh Niệm: Hành trình chữa lành bắt đầu khi ta trở về với chính mình Chữa lành không phải xóa đi những tổn thương mà là học cách sống cùng chúng, theo thiền sư Minh Niệm, hành trình ấy bắt đầu khi con người trở về với chính mình.

Xác định 4 đội đầu tiên vào tứ kết giải U21 Quốc gia 2026 Các trận đấu cuối cùng của bảng A và bảng B tại Giải U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 đã khép lại, qua đó xác định 4 đội đầu tiên giành quyền vào vòng tứ kết

Thể Công Viettel I, PVF khởi đầu ấn tượng tại VCK U17 Quốc gia Vòng chung kết U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 chính thức khởi tranh với hai trận đấu đầu tiên của bảng A.