  • logo
Xuất bản ngày 17/07/2026 03:38 PM
Xuất bản ngày 17/07/2026 03:38 PM

Nắng nóng trên 40 độ C ở Trung Quốc, người dân tìm đủ cách hạ nhiệt

(VTC News) -

Nhiều thành phố tại Trung Quốc đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 40 độ C khiến người dân chật vật tìm cách hạ nhiệt.

VTC News
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Giá cà phê hôm nay 17/7/2026: Quay đầu giảm mạnh
Giá cà phê hôm nay 17/7/2026: Quay đầu giảm mạnh
Giá lúa gạo hôm nay 17/7: Gạo nguyên liệu tăng nhẹ, xuất khẩu ổn định
Giá lúa gạo hôm nay 17/7: Gạo nguyên liệu tăng nhẹ, xuất khẩu ổn định
Giá bạc hôm nay 17/7: Trong nước, thế giới cùng giảm
Giá bạc hôm nay 17/7: Trong nước, thế giới cùng giảm
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/7/2026 - XSMN 16/7/2026
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/7/2026 - XSMN 16/7/2026
Cùng chuyên mục
UAV quần thảo trên bầu trời Iran

UAV quần thảo trên bầu trời Iran

Chiếc máy bay không người lái được nhìn thấy bay thấp về phía thành phố cảng Chabahar, trong bối cảnh cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran kéo dài sang ngày thứ 6.

Tin mới
Xem thêm