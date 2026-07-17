MediaMart tung ưu đãi 'Xả TV to, giá TV nhỏ' trước chung kết World Cup

(VTC News) -

Trước thời điểm diễn ra trận chung kết World Cup, nhu cầu nâng cấp TV tại gia đình có xu hướng tập trung vào các dòng màn hình lớn, độ phân giải 4K và nền tảng giải trí thông minh. Nắm bắt nhu cầu này, MediaMart triển khai chương trình “Chung kết World Cup - Xả TV to, giá TV nhỏ”, đưa vào ưu đãi nhiều mẫu TV của Samsung, LG, Sony và Coex, trải rộng từ 55 đến 85 inch.

Mức giảm trên hàng loạt model, dao động từ 16% đến 50%. Bên cạnh giá bán trực tiếp, khách hàng còn có thể nhận thêm voucher, tặng đến 2 triệu đồng; trả góp 0% lãi suất; miễn phí giao lắp; chính sách 1 đổi 1 đến 90 ngày theo điều kiện chương trình.

Chương trình “Chung kết World Cup - Xả TV to, giá TV nhỏ” tập trung vào nhu cầu nâng cấp TV màn hình lớn trước trận chung kết.

TV màn hình lớn trở thành tâm điểm mùa chung kết

So với các nội dung giải trí thông thường, bóng đá đặt ra yêu cầu cao hơn về kích thước màn hình, độ rõ chi tiết và khả năng thể hiện chuyển động. Màn hình lớn giúp nhiều thành viên cùng theo dõi thuận tiện, trong khi độ phân giải 4K hỗ trợ tái hiện rõ hơn mặt sân, cầu thủ và không khí khán đài.

Các nền tảng Smart TV, Google TV hoặc hệ điều hành tích hợp cũng giúp người dùng tiếp cận ứng dụng giải trí trực tiếp trên thiết bị.

Loạt TV tham gia chương trình khuyến mại lần này có kích thước màn hình dao động chủ yếu từ 50-55 inch cho căn hộ và phòng khách vừa đến 75-85 inch dành cho không gian rộng. Cách phân tầng này giúp người mua dễ cân đối giữa diện tích phòng, khoảng cách xem và ngân sách, thay vì chỉ tập trung vào một vài model nhất định.

TV 4K 55 inch giá chỉ từ 7,49 triệu đồng

Ở nhóm TV 55 inch, Coex Google TV 4K 55inch UHD 55UT7002X được điều chỉnh từ 13,99 triệu đồng xuống 7,49 triệu đồng, tương ứng mức giảm 46%; Samsung QLED TV 4K 55inch QA55Q6F có giá 10,49 triệu đồng, giảm 41% so với giá niêm yết 17,99 triệu đồng; LG TV Nano 4K 55inch UHD AI 55NU855BPSA giảm 29%, còn 10,99 triệu đồng từ mức 15,59 triệu đồng.

Với người dùng ưu tiên hệ sinh thái Google TV và thương hiệu Sony, mẫu Sony Google TV Bravia 3 LED 4K K-55S3 được bán ở mức 15,99 triệu đồng, giảm 16% từ giá niêm yết 18,99 triệu đồng. Các model 55 inch trong bộ ấn phẩm còn đi kèm voucher 100.000 đồng theo điều kiện chương trình.

Cỡ màn hình 55 inch phù hợp với nhiều căn hộ và phòng khách vừa, đặc biệt trong trường hợp khoảng cách xem phổ biến từ khoảng 2 đến 2,5m. Đây cũng là nhóm có mức giá dễ tiếp cận hơn đối với gia đình muốn nâng cấp từ TV cỡ nhỏ lên màn hình 4K.

Nhóm TV kích thước màn hình 55 inch có giá từ 7,49 triệu đồng, gồm các lựa chọn Coex, Samsung, LG và Sony.

Phân khúc 65-70 inch tăng lựa chọn cho phòng khách

Nhóm TV kích thước màn hình từ 65-70 inch có thể nhận thấy khá phù hợp với phòng khách tầm trung hoặc gia đình thường xuyên xem bóng đá đông người. Trước khi lựa chọn, người mua nên kiểm tra chiều rộng kệ, khoảng cách ngồi và vị trí lắp đặt để bảo đảm màn hình lớn không gây cảm giác quá gần.

Trong nhóm TV 65 inch, Samsung Smart TV 4K 65U8500 Crystal UHD được giảm 50%, còn 11,49 triệu đồng từ mức giá khoảng 22,9 triệu đồng, số lượng sản phẩm có hạn; Samsung QLED TV 4K QA65Q6FAA có giá 11,99 triệu đồng, giảm 48% so với giá niêm yết 22,99 triệu đồng; Coex Google TV QLED 4K UHD 65QA9002XG cũng được giảm ở mức khuyến mại 11,99 triệu đồng, giảm 40% từ 19,99 triệu đồng.

Với nhu cầu mở rộng màn hình nhưng vẫn duy trì mức chi phí vừa phải, Coex Google TV 4K UHD 70UT7000X cũng đáng xem, sản phẩm có giá 12,99 triệu đồng, giảm 46% từ 23,99 triệu đồng.

Các model TV kích thước màn hình 65-70 inch trong chương trình có mức giảm từ 40% đến 50%.

TV bigsize 75-85 inch hướng tới không gian giải trí lớn

Màn hình cỡ lớn phù hợp với nhà phố, phòng khách rộng, chung cư cao cấp hoặc gia đình thường tổ chức xem thể thao, các buổi hội họp đông người. Ngoài trải nghiệm bóng đá, nhóm sản phẩm này còn phục vụ nhu cầu xem phim, giải trí trực tuyến và kết nối thiết bị chơi game. Tuy nhiên, kích thước lớn đi kèm chi phí không nhỏ đòi hỏi người mua phải cân đối kĩ lưỡng trước khi quyết định.

Ở phân khúc này có rất nhiều model nổi bật đang được giảm sâu: LG TV Nano 4K UHD AI 75NU855BPSA giảm 30%, từ 24,48 triệu đồng còn 16,99 triệu đồng; Samsung QLED TV 4K QA75Q6FAAKXXV có giá 18,99 triệu đồng, giảm 42% so với mức niêm yết 32,99 triệu đồng.

Với kích thước 85 inch, Coex Google TV 4K UHD 85UT7002XG được điều chỉnh từ 39,99 triệu đồng xuống 21,99 triệu đồng, tương ứng mức giảm 45%...

Các model 75-85 inch trong bộ ấn phẩm được tặng voucher 100.000 đồng đến 500.000 đồng tùy theo điều kiện áp dụng.

Nhóm TV bigsize 75-85 inch có giá khuyến mại từ 16,99 triệu đồng, hướng tới phòng khách rộng và nhu cầu xem đông người.

Ưu đãi đi kèm và lưu ý khi chọn TV

Ngoài mức giảm theo từng model, MediaMart tăng thêm nhiều trải nghiệm mua sắm thú vị cho khách hàng như giảm thêm 10% cho TV so với giá đang bán, quà tặng đến 2 triệu đồng, trả góp lãi suất 0%, miễn phí giao lắp và chính sách 1 đổi 1 đến 90 ngày. Các chính sách được áp dụng trên tất cả các siêu thị thuộc hệ thống điện máy MediaMart trên toàn quốc.

Khách hàng thăm quan và mua sắm TV tại MediaMart.

Theo thông tin MediaMart, hệ thống hiện có hơn 350 siêu thị, nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm 10 công ty uy tín ngành bán lẻ. Các sản phẩm trong chương trình là hàng chính hãng, có hóa đơn và bảo hành chính hãng theo chính sách của nhà sản xuất.

Khi chọn TV phục vụ nhu cầu giải trí, nhất là trong mùa bóng, người mua nên ưu tiên kiểm tra trực tiếp khả năng hiển thị hình ảnh, chất lượng âm thanh và những tiện ích đi kèm.

Với TV size to 75-85 inch, việc tính toán, cân nhắc kích thước rõ ràng, chốt phương án treo tường hoặc đặt kệ cũng cần được nghiên cứu kĩ lưỡng trước khi chốt mua và hẹn lịch giao lắp.

Chương trình “Chung kết World Cup - Xả TV to, giá TV nhỏ” với loạt sản phẩm TV chất lượng đến từ các thương hiệu uy tín, đa dạng kích thước màn hình từ 55inch đến 85 inch, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng ở nhiều mức ngân sách, từ nhu cầu nâng cấp TV cơ bản đến hoàn thiện không gian giải trí lớn trước trận chung kết World Cup.

Khách hàng có thể tham khảo thông tin tại website mediamart.vn, hoặc liên hệ hotline 1900 6741 để kiểm tra tình trạng hàng hóa, điều kiện ưu đãi và lịch giao lắp.