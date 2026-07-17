Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 17/7/2026 - XSGL 17/7

Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 17/7/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 17/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 17/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 17/7/2026 - Xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 17/7/2026

Xem lại KQXSGL các kỳ trước

- XSGL 10/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng ngày 10/7/2026 với giải đặc biệt là 725065 và các hạng giải khác như sau:

XSGL 10/7, kết quả xổ số Gia Lai ngày 10/7/2026.

- XSGL 3/7/2026

Kết quả xổ số Gia Lai ngày 3/7/2026 có giải đặc biệt là 072277 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSGL 3/7, kết quả xổ số Gia Lai ngày 3/7/2026.

- XSGL 26/6/2026

Kết quả xổ số ngày 26/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng như sau:

XSGL 26/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 26/6/2026.

- XSGL 19/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng ngày 19/6/2026 như sau:

XSGL 19/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 19/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSGL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Gia Lai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai 1 số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho những vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT do Công ty XSKT Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT do Công ty XSKT Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT do Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT do Công ty XSKT Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT do Công ty XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do Công ty XSKT Kon Tum, Khánh Hòa và Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 17/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.