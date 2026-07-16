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Đà Nẵng chấn chỉnh biển hiệu sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ký công văn về việc chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định.

Nghẹt thở nghe Bộ đội Cụ Hồ kể cứu người ở Venezuela Thượng tá Trần Quốc Hương và Thiếu tá Nguyễn Văn Hưởng chia sẻ về khoảnh khắc đối mặt hiểm nguy từ hiện trường cứu hộ tại sau vụ động đất xảy ra tại Venezuela.

SpaceX sắp phóng 'quái vật' Starship V3, mang theo 20 vệ tinh Starlink SpaceX chuẩn bị phóng Starship Flight 13 sau khi khắc phục các sự cố kỹ thuật, đánh dấu cột mốc lần đầu đưa 20 vệ tinh Starlink V3 hoạt động đầy đủ lên quỹ đạo.

Ngược dòng ngoạn mục, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm Lực cầu bắt đáy gia tăng rõ rệt về cuối phiên, đặc biệt tại nhóm vốn hóa lớn giúp VN-Index đảo chiều ngoạn mục, lấy lại mốc 1.800 điểm.

Kỳ nghỉ 2/9 kéo dài 5 ngày, nhiều tuyến dự báo sớm hết vé Theo dữ liệu Vexere, kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày sẽ khiến nhiều chặng phục vụ gia đình và nhóm bạn kín vé sớm hơn so với các tuyến đường dài.

Phường Kinh Bắc triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công dịp 27/7 UBND phường Kinh Bắc triển khai nhiều hoạt động tri ân dịp 27/7, trong đó tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 600 người có công và đối tượng chính sách.

Niềm tin doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam tăng mạnh Ngày 15/7, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) tăng mạnh lên 79,7 điểm trong quý II/2026.

Hành trình 15 năm từ bệnh viện tỉnh đến hệ thống y tế Mỹ của tiến sĩ Việt Từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đến Mỹ, TS Dương Thanh Tài theo nghiên cứu xạ trị ung thư 15 năm qua, sở hữu hơn 60 công trình khoa học trong lĩnh vực vật lý y khoa.

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/7/2026 - XSMN 16/7/2026 (VTC News) - XSMT 16/7/2026, kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ 5 ngày 16/7 được cập nhật trực tiếp lúc 16h15. Theo dõi XS miền Nam mới nhất, chính xác nhất.

Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 16/7/2026 - XSBDI 16/7 (VTC News) - XSBDI 16/7, trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 16/7/2026, xổ số Bình Định thứ Năm ngày 16/7/2026, xổ số Bình Định 16/7.

Đeo bạc có tác dụng gì, phải chăng bạc đổi màu chứng tỏ có độc? Trong dân gian, hiện tượng bạc đổi màu từng được cho là dấu hiệu nhận biết thực phẩm có độc, sự thật thế nào và việc đeo bạc có tác dụng gì?

Phòng mổ hóa 'giảng đường' trong ca mổ robot cho cô gái 33 tuổi bị ung thư Người phụ nữ 33 tuổi mắc ung thư trực tràng thấp được điều trị đa mô thức và phẫu thuật robot, bác sĩ đứng xung quanh để theo dõi ca mổ.

Huế chi 52,8 tỷ đồng cấp sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027 Lãnh đạo TP Huế thống nhất chủ trương cấp phát sách giáo khoa miễn phí cho học sinh toàn thành phố kể từ năm học 2026 – 2027.