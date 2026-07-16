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Xuất bản ngày 16/07/2026 04:54 PM
Cập nhật lúc 05:03 PM ngày 16/07/2026

SpaceX sắp phóng 'quái vật' Starship V3, mang theo 20 vệ tinh Starlink

(VTC News) -

SpaceX chuẩn bị phóng Starship Flight 13 sau khi khắc phục các sự cố kỹ thuật, đánh dấu cột mốc lần đầu đưa 20 vệ tinh Starlink V3 hoạt động đầy đủ lên quỹ đạo.

VTC News
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