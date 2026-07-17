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Xuất bản ngày 17/07/2026 03:40 PM
Xuất bản ngày 17/07/2026 03:40 PM

Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 17/7/2026 - Trực tiếp XSVL 17/7

(VTC News) - XSVL 17/7, trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 17/7/2026, xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 17/7/2026, xổ số Vĩnh Long 17/7.

Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 17/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVL 17/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 17/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 17/7/2026 - Xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 17/7/2026

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- XSVL 10/7/2026

Kết quả xổ số ngày 10/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng như sau:

XSVL 10/7, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 10/7/2026.

XSVL 10/7, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 10/7/2026.

- XSVL 3/7/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 3/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 911134 và các hạng giải khác như sau:

XSVL 3/7, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 3/7/2026.

XSVL 3/7, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 3/7/2026.

- XSVL 26/6/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 26/6/2026 có giải đặc biệt là 442348 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 26/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 26/6/2026.

XSVL 26/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 26/6/2026.

- XSVL 19/6/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 19/6/2026 có giải đặc biệt là 446202 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 19/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 19/6/2026.

XSVL 19/6, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 19/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai 1 số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho những vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do Công ty XSKT Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do Công ty XSKT Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do Công ty XSKT Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty XSKT Lâm Đồng, Kiên Giang và Tiền Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 17/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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