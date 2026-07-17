Kết quả KQXS miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 17/7/2026

XS miền Bắc 17/7. KQXSMB ngày 17/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Hải Phòng. Kết quả xổ số hôm nay 17/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 17/7 - Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất hôm nay

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KQXS miền Bắc ngày 16/7/2026, XS miền Bắc thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/7/2026.

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KQXSMB ngày 15/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/7/2026.

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KQXS miền Bắc ngày 14/7/2026, XS miền Bắc thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Quảng Ninh (XSQN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ Hai: Quay số mở thưởng xổ số Thủ đô Hà Nội (XSHN)

- Thứ Ba: Mở thưởng xổ số Quảng Ninh (XSQN)

- Thứ Tư: Mở thưởng xổ số Bắc Ninh (XSBN)

- Thứ Năm: Quay số mở thưởng xổ số Thủ đô Hà Nội (XSHN)

- Thứ Sáu: Quay số các đài xổ số Hải Phòng (XSHP)

- Thứ Bảy: Mở thưởng các đài xổ số Nam Định (XSND)

- Chủ nhật: Quay số mở thưởng xổ số Thái Bình (XSTB)

Tránh làm rách vé, nhòe mực

Sau khi mua vé xổ số miền Bắc, người chơi nên giữ gìn tờ vé cẩn thận cho đến khi kết thúc kỳ quay thưởng. Vé cần còn nguyên hiện trạng, không bị rách, nhòe mực, chắp vá hoặc tẩy xóa bất kỳ thông tin nào.

Nếu tờ vé bị hư hỏng hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định, công ty xổ số có thể từ chối giải quyết việc lĩnh thưởng, kể cả khi dãy số trên vé trùng với kết quả.

Để tránh những rủi ro không đáng có, bạn nên bảo quản vé ở nơi khô ráo, an toàn và kiểm tra kỹ trước khi mang đi làm thủ tục nhận giải.

Thời gian nhận thưởng

Người trúng xổ số miền Bắc (XSMB) cần hoàn tất thủ tục nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau khi hết thời hạn này, tờ vé sẽ không còn giá trị và không được chấp nhận lĩnh thưởng.

Để tránh mất quyền lợi, người trúng nên đối chiếu kết quả và thực hiện nhận giải càng sớm càng tốt. Việc chủ động lĩnh thưởng đúng thời hạn sẽ giúp quá trình xác minh diễn ra thuận lợi và đảm bảo nhận đầy đủ giá trị giải thưởng theo quy định.

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