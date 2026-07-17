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Xuất bản ngày 17/07/2026 10:09 AM
Xuất bản ngày 17/07/2026 10:09 AM

1 chỉ vàng nhẫn trơn 9999 PNJ hôm nay 17/7/2026 giá bao nhiêu?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Những thông tin chi tiết về giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 hôm nay 17/7/2026 được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Vàng nhẫn trơn 9999 là dòng trang sức được chế tác từ vàng có độ tinh khiết khoảng 99,99%, thường được biết đến với tên gọi vàng 24K hoặc vàng ta. Điểm khác biệt của sản phẩm này nằm ở kiểu dáng tối giản, bề mặt nhẵn, không đính đá hay trang trí bằng các họa tiết phức tạp.

Nhờ tỷ lệ vàng nguyên chất cao, nhẫn sở hữu sắc vàng ánh kim đậm, có khả năng chống oxy hóa tốt và giữ giá trị lâu dài. Vì vậy, bên cạnh mục đích làm trang sức, vàng nhẫn trơn 9999 còn được nhiều người lựa chọn để tích trữ hoặc đầu tư như một tài sản có giá trị.

Vàng nhẫn trơn 9999 có thiết kế đơn giản. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn trơn 9999 có thiết kế đơn giản. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn trơn PNJ 9999 hôm nay 17/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 8h ngày 17/7/2026, giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 được niêm yết ở mức 14,35 - 14,68 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Ngoài vàng nhẫn trơn 9999, PNJ còn cung cấp nhiều loại vàng khác đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 8h ngày 17/7/2026:

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

14.520.000

14.820.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.350.000

14.680.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.280.000

14.700.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

14.350.000

14.680.000

đồng/chỉ

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

14.350.000

14.680.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9999

14.100.000

14.500.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

14.086.000

14.486.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

13.764.000

14.384.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

13.735.000

14.355.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

12.662.000

13.282.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

9.885.000

10.875.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

8.870.000

9.860.000

đồng/chỉ

Vàng 650 (15.6K)

8.435.000

9.425.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

7.855.000

8.845.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.493.000

8.483.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

5.042.000

6.032.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.448.000

5.438.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

3.839.000

4.829.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn trơn 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 17/7/2026):

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

PNJ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.350.000

14.680.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ

14.370.000

14.720.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.370.000

14.730.000

đồng/chỉ

Doji

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.320.000

14.720.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.350.000

14.750.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.300.000

14.650.000

đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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