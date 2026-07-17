1 chỉ vàng nhẫn trơn 9999 PNJ hôm nay 17/7/2026 giá bao nhiêu?

(VTC News) -

Vàng nhẫn trơn 9999 là dòng trang sức được chế tác từ vàng có độ tinh khiết khoảng 99,99%, thường được biết đến với tên gọi vàng 24K hoặc vàng ta. Điểm khác biệt của sản phẩm này nằm ở kiểu dáng tối giản, bề mặt nhẵn, không đính đá hay trang trí bằng các họa tiết phức tạp.

Nhờ tỷ lệ vàng nguyên chất cao, nhẫn sở hữu sắc vàng ánh kim đậm, có khả năng chống oxy hóa tốt và giữ giá trị lâu dài. Vì vậy, bên cạnh mục đích làm trang sức, vàng nhẫn trơn 9999 còn được nhiều người lựa chọn để tích trữ hoặc đầu tư như một tài sản có giá trị.

Vàng nhẫn trơn 9999 có thiết kế đơn giản. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn trơn PNJ 9999 hôm nay 17/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 8h ngày 17/7/2026, giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 được niêm yết ở mức 14,35 - 14,68 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Ngoài vàng nhẫn trơn 9999, PNJ còn cung cấp nhiều loại vàng khác đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 8h ngày 17/7/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.520.000 14.820.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.350.000 14.680.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.280.000 14.700.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.350.000 14.680.000 đồng/chỉ Vàng PNJ - Phượng Hoàng 14.350.000 14.680.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9999 14.100.000 14.500.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 14.086.000 14.486.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.764.000 14.384.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.735.000 14.355.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 12.662.000 13.282.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 9.885.000 10.875.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 8.870.000 9.860.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 8.435.000 9.425.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 7.855.000 8.845.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.493.000 8.483.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 5.042.000 6.032.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.448.000 5.438.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 3.839.000 4.829.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn trơn 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 17/7/2026):

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.350.000 14.680.000 đồng/chỉ

SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 14.370.000 14.720.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.370.000 14.730.000 đồng/chỉ Doji Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.320.000 14.720.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.350.000 14.750.000 đồng/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.300.000 14.650.000 đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.