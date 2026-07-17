1 chỉ vàng nhẫn trơn 9999 PNJ hôm nay 17/7/2026 giá bao nhiêu?

Vàng nhẫn trơn 9999 là dòng trang sức được chế tác từ vàng có độ tinh khiết khoảng 99,99%, thường được biết đến với tên gọi vàng 24K hoặc vàng ta. Điểm khác biệt của sản phẩm này nằm ở kiểu dáng tối giản, bề mặt nhẵn, không đính đá hay trang trí bằng các họa tiết phức tạp.
Nhờ tỷ lệ vàng nguyên chất cao, nhẫn sở hữu sắc vàng ánh kim đậm, có khả năng chống oxy hóa tốt và giữ giá trị lâu dài. Vì vậy, bên cạnh mục đích làm trang sức, vàng nhẫn trơn 9999 còn được nhiều người lựa chọn để tích trữ hoặc đầu tư như một tài sản có giá trị.
Vàng nhẫn trơn PNJ 9999 hôm nay 17/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 8h ngày 17/7/2026, giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 được niêm yết ở mức 14,35 - 14,68 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Ngoài vàng nhẫn trơn 9999, PNJ còn cung cấp nhiều loại vàng khác đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 8h ngày 17/7/2026:
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng miếng SJC 999.9
14.520.000
14.820.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.350.000
14.680.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.280.000
14.700.000
đồng/chỉ
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
14.350.000
14.680.000
đồng/chỉ
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
14.350.000
14.680.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9999
14.100.000
14.500.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999
14.086.000
14.486.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 9920
13.764.000
14.384.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 99
13.735.000
14.355.000
đồng/chỉ
Vàng 916 (22K)
12.662.000
13.282.000
đồng/chỉ
Vàng 750 (18K)
9.885.000
10.875.000
đồng/chỉ
Vàng 680 (16.3K)
8.870.000
9.860.000
đồng/chỉ
Vàng 650 (15.6K)
8.435.000
9.425.000
đồng/chỉ
Vàng 610 (14.6K)
7.855.000
8.845.000
đồng/chỉ
Vàng 585 (14K)
7.493.000
8.483.000
đồng/chỉ
Vàng 416 (10K)
5.042.000
6.032.000
đồng/chỉ
Vàng 375 (9K)
4.448.000
5.438.000
đồng/chỉ
Vàng 333 (8K)
3.839.000
4.829.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn trơn 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 17/7/2026):
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
PNJ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.350.000
14.680.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
14.370.000
14.720.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.370.000
14.730.000
đồng/chỉ
Doji
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
14.320.000
14.720.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Minh Châu
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.350.000
14.750.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.300.000
14.650.000
đồng/chỉ
Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
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