(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 17/7/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London quay đầu giảm mạnh 2,91% (114 USD/tấn) so với phiên trước đó, còn 3.797 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 3,03% (117 USD/tấn), đạt 3.747 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 4,33% (14,15 US cent/pound), xuống 312,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 4,1% (12,7 US cent/pound), còn 297,25 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới quay đầu giảm. (Ảnh: Shutterstock)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 17/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng/giảm Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.797 USD/tấn -2,91% Tháng 11/2026 3.747 USD/tấn -3,03% Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 312,6 US cent/pound -4,33% Tháng 12/2026 297,25 US cent/pound -4,1%

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo Barchart, giá cà phê thế giới quay đầu giảm với cà phê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần.

Áp lực bán gia tăng sau khi Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafé) cho biết, xuất khẩu cà phê nhân của nước này trong tháng 6 đạt 2,64 triệu bao loại 60 kg, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu cà phê Arabica đạt khoảng 2 triệu bao, tăng 9,6%, trong khi Robusta tăng mạnh 32,7%, lên 633.478 bao. Cà phê hòa tan và cà phê rang xay, lượng xuất khẩu tăng 35,7%, đạt 422.831 bao. Riêng cà phê hòa tan tiếp tục là động lực chính khi xuất khẩu tăng 37,1%.

Tính chung tất cả các chủng loại, Brazil xuất khẩu khoảng 3,06 triệu bao cà phê trong tháng 6, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung từ Brazil đang cải thiện trong ngắn hạn, qua đó làm giảm bớt lo ngại về tình trạng thiếu hàng sau nhiều tuần giá cà phê tăng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá cà phê điều chỉnh sau khi cả Arabica và Robusta đều thiết lập đỉnh cao nhất khoảng 5 tháng rưỡi vào tuần trước.

Bên cạnh đó, giá cà phê chịu áp lực từ đà tăng của đồng USD so với đồng real Brazil, hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư và kỳ vọng nguồn cung từ Brazil sẽ gia tăng khi vụ thu hoạch được đẩy nhanh.