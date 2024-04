Top 6 loại thực phẩm càng ăn cân càng giảm

(VTC News) -

1. Bí đao

Bí đao là loại thực phẩm rất tốt cho việc giảm cân. (Ảnh: Pinterest)

Bí đao là loại thực vật rất tốt cho sức khỏe. Bí đao chứa nhiều nước nhưng không có chất béo. Theo Đông y, bí đao thuộc họ bầu bí, tính mát, vị ngọt thanh, không độc, thanh nhiệt giải độc tốt, giúp lợi tiểu. Do đó, bí đao giúp đào thải tốt, lợi tiểu, bổ sung nước nên nó hỗ trợ giảm cân rất hiệu quả.

Còn theo Tây y, trong 100gr bí đao có 0,4g Protid, 2,4g Glucid, 19mg Canxi, 12mg Phốt pho, 0,3mg Sắt, nhiều loại vitamin (A, B1, B2, B3, B9, C, E…). Thành phần chủ yếu của bí đao là nước và chất xơ nên sử dụng loại thực phẩm này sẽ giúp bạn giảm mỡ rất tốt.

2. Hải sản

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong 100gr hải sản chứa từ 47 đến 168Kcal. Lượng calo này được coi là trong ngưỡng trung bình và thấp. Hàm lượng calo trong tôm khá ít, cứ 85gr tôm thì có 105 calo. Những loại động vật có vỏ như tôm chứa hàm lượng lớn axit béo omega-3 giúp chống viêm, giải tỏa căng thẳng, tăng hiệu quả giảm cân và làm chậm quá trình lão hóa.

Theo Eat This Not That, bổ sung cá vào chế độ ăn có thể là cách tuyệt vời để bạn mang lại cho bạn nhiều lợi ích. Muốn giảm cân bền vững, bạn cần đa dạng thực phẩm, cân đối giữa cá và thịt khi dung nạp vào cơ thể. Với cá, tốt nhất bạn chỉ nên ăn từ 2-3 bữa/tuần, không nên ăn quá nhiều, nhất là với các nhóm cá chứa nhiều thủy ngân không tốt cho sức khỏe.

3. Súp lơ

Nhờ lượng nước và chất xơ khá cao, súp lơ có thể làm tăng cảm giác no, hạn chế lượng thức ăn tiêu thụ. (Ảnh: Pinterest)

Súp lơ là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe và có thể dùng để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Súp lơ chứa rất nhiều chất xơ, vitamin C và khoáng chất nên rất có lợi cho việc ép cân, giữ dáng và làm đẹp da, không những thế, chúng còn cung cấp ít calo.

Bên cạnh đó, nhờ lượng nước và chất xơ khá cao, súp lơ có thể làm tăng cảm giác no, hạn chế lượng thức ăn tiêu thụ.

4. Yến mạch

Yến mạch không chỉ là loại thực phẩm dễ ăn, có thể dễ dàng kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác trong bữa ăn hàng ngày mà còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Trung bình 104g bột yến mạch sẽ có chứa khoảng 6,8g chất xơ và 68,3g carbohydrate, 15,3g protein và nhiều loại khoáng chất như sắt, đồng, selen, magie, mangan..

Các thành phần dưỡng chất trong yến mạch giúp ổn định lượng đường và dinh dưỡng trong máu nhờ thế làm giảm cảm giác đói, buộc cơ thể sử dụng mỡ thừa để cung cấp năng lượng, từ đó cơ thể đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

5. Chuối

Nếu bạn muốn giảm cân có thể sử dụng chuối. (Ảnh: Pinterest)

Một quả chuối trung bình có 110 calo, trong khi 1 khẩu phần dâu tây tương đương chỉ cung cấp 50 calo. Tuy nhiên, với hàm lượng vitamin, phytochemical và chất xơ cao khiến chuối có lợi cho kế hoạch giảm cân lành mạnh.

Lượng carb trong chuối cũng dao động từ 23g (tương đương một quả chuối nhỏ) đến 31g (tương đương một quả chuối lớn). Nếu bạn muốn giảm cân, tốt nhất bạn nên ăn chuối vào buổi sáng cùng với một ly nước ấm là đảm bảo có đủ năng lượng để hoàn thành những công việc đề ra rồi.

6. Trứng luộc

Trung bình mỗi quả trứng gà chỉ chứa khoảng 78 calo nhưng lại có nhiều thành phần dinh dưỡng khác. Người ăn trứng có thể ổn định đường huyết, giảm lượng insulin tăng đột biến, nhờ đó kiểm soát cơn đói và cảm giác thèm ăn. Trứng chứa protein và ít calo, có thể giảm cân nếu ăn kèm với rau, trái cây mà không có thực phẩm giàu chất béo hoặc đường.

Thực phẩm này cũng ít calo, không chứa đường nhưng giàu vitamin B, selen, phốt pho, chất chống oxy hóa (lutein và zeaxanthin). Do đó, ăn trứng vừa giúp giảm cân, vừa giúp cơ thể nhận được các chất dinh dưỡng thiết yếu, hỗ trợ sức khỏe tổng thể.