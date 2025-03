Loại quả yêu thích của cụ ông 93 tuổi, tốt cho tim mạch lại phòng ngừa ung thư

(VTC News) -

Ông Trương Trung Mưu (Morris Chang) - người sáng lập TSMC, là người đặt nền móng cho mô hình xưởng đúc chip bán dẫn đầu tiên và lớn nhất thế giới. Dù ông đã bước qua tuổi 93, nhưng sức khỏe vẫn dẻo dai, tinh thần luôn tích cực, tư duy sắc sảo và trí tuệ minh mẫn.

Bên cạnh những nguyên tắc như duy trì thói quen tập thể dục đều đặn, sở hữu chế độ ăn uống cân bằng, làm việc và nghỉ ngơi khoa học, bà Trương Thục Phần phu nhân của ông Trương Trung Mưu còn chia sẻ rằng, ông có thói quen ăn một miếng đu đủ vào bữa sáng mỗi ngày.

Ông Trương Trung Mưu (Morris Chang) - người sáng lập TSMC (Nguồn ảnh: Aboluowang)

Giá trị dinh dưỡng của đu đủ

Đu đủ là nguồn cung cấp các vitamin và khoáng chất tốt như: vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, folate, magie, đồng, axit pantothenic. Loại quả này cũng chứa alpha và beta-carotene, lutein và zeaxanthin, canxi, kali và lycopene, chất chống oxy hóa mạnh.

Theo nghiên cứu thành phần dinh dưỡng, trong một quả đu đủ trung bình có khoảng: 120 calo, 30g carbohydrate (bao gồm 5g chất xơ và 18g đường), 2g protein.

Lợi ích của đu đủ

Bảo vệ đôi mắt

Đu đủ chứa nhiều vitamin C, E và beta-carotene, là các chất chống oxy hóa mạnh. Chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản Mizuho Tachihara từng đề cập rằng, beta-carotene sẽ chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, giúp duy trì độ ẩm cho mắt, bảo vệ võng mạc và giác mạc, tác dụng phòng ngừa khô mắt và quáng gà.

Các chất trong đu đủ giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol, hạn chế sự hình thành các mảng bám trong thành mạch máu, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Đu đủ còn chứa flavonoid như lutein, zeaxanthin... Vì vậy, ăn nhiều đu đủ có thể ngăn ngừa khô mắt, bảo vệ niêm mạc mắt và tăng cường khả năng miễn dịch. Ngoài việc giữ cho thị lực khỏe mạnh, beta-carotene, một thành phần dinh dưỡng của đu đủ chín, đã được chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn.

Phòng ngừa ung thư đại trực tràng

Ăn thường xuyên thực phẩm giàu lycopen như đu đủ có tác dụng tích cực đối với đàn ông trong việc giảm thiểu bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Ngoài ra, trong quả đu đủ có chứa nhiều Axit folic. Việc bổ sung axit folic có thể giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, vì nó có thể sửa chữa gen tế bào, ức chế sự xuất hiện của polyp đại tràng và ung thư.

Hỗ trợ hạ huyết áp

Đu đủ giàu khoáng chất và vitamin. Đu đủ là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất tốt, bao gồm cả magie. Magie có tác dụng hạ huyết áp, cải thiện các triệu chứng viêm và mất ngủ của cơ thể.

Chống oxy hóa và làm trắng da

Đu đủ giúp làm sáng da nhờ vào hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa, góp phần cải thiện tình trạng da và ngăn ngừa gốc tự do. Vitamin C thúc đẩy sản xuất collagen, giúp da đàn hồi và mịn màng hơn.

Vitamin C trong đu đủ tác dụng chống oxy hóa rất tốt, không chỉ có thể làm trắng da, phục hồi độ đàn hồi của da mà còn có thể giảm nguy cơ mắc viêm khớp.