Tưởng nhiệt miệng thông thường, đi khám phát hiện ung thư ở tuổi 33

Người đàn ông 33 tuổi, ở Lào Cai, bị đau và loét lưỡi kéo dài suốt 4 tháng. Nghĩ chỉ là nhiệt miệng thông thường, anh tự mua thuốc uống và bôi tại chỗ nhưng tình trạng không cải thiện.

Khi đến khám tại Bệnh viện K, các bác sĩ phát hiện vùng bờ phải lưỡi xuất hiện khối sùi loét bất thường. Kết quả thăm khám, chụp cộng hưởng từ và giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô vảy sừng hóa xâm nhập độ II - dạng ung thư xuất phát từ các tế bào bề mặt của lưỡi.

Theo TS.BS Ngô Xuân Quý, Trưởng khoa Ngoại Đầu - cổ, khối u của bệnh nhân có kích thước khoảng 2x2,5 cm, song may mắn chưa di căn hạch và chưa xâm lấn các cơ quan lân cận. Với giai đoạn này, nếu điều trị đúng phác đồ, tỷ lệ khỏi bệnh có thể đạt 70-80%.

Ngày 20/5, ê-kíp bác sĩ hội chẩn và quyết định phẫu thuật cắt bán phần lưỡi phải kết hợp vét hạch cổ phải, đồng thời tạo hình lưỡi cho bệnh nhân.

Bác sĩ Quý cho biết ung thư lưỡi là một trong những bệnh ác tính thường gặp nhất ở khoang miệng. Tuy nhiên, ở giai đoạn sớm, bệnh rất dễ bị nhầm với nhiệt miệng hoặc các vết loét do răng cọ xát nên nhiều người chủ quan.

“Không ít bệnh nhân đến viện khi tổn thương đã lớn, xâm lấn sâu hoặc di căn hạch vì nghĩ chỉ là loét miệng thông thường”, bác sĩ nói.

Phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị quan trọng nhất với ung thư lưỡi giai đoạn khu trú bởi tế bào ung thư vùng này thường đáp ứng kém với xạ trị và hóa chất.

Tuy nhiên, đây là kỹ thuật khó do lưỡi có hệ thống mạch máu và dây thần kinh phức tạp, liên quan trực tiếp đến khả năng nói, nuốt và cảm nhận vị giác. Phẫu thuật viên phải vừa loại bỏ triệt để khối u, vừa bảo tồn tối đa phần mô lành để duy trì chức năng cho người bệnh.

Sau khi cắt bỏ gần một nửa lưỡi phải, bệnh nhân đối diện nguy cơ khuyết hổng lớn trong khoang miệng. Nếu chỉ khâu đóng thông thường, lưỡi có thể co kéo, biến dạng nặng, ảnh hưởng lâu dài tới phát âm và ăn uống.

Để khắc phục, ê-kíp áp dụng kỹ thuật tạo hình vi phẫu bằng vạt da cẳng tay của chính bệnh nhân. Dưới kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ nối các mạch máu và dây thần kinh siêu nhỏ của vạt mô với hệ mạch vùng cổ nhằm nuôi sống phần lưỡi tái tạo.

Vạt da được thiết kế phù hợp để vừa hỗ trợ chức năng nói, nuốt, vừa đảm bảo đường thở ổn định, giúp bệnh nhân không phải mở khí quản sau mổ.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau 5 ngày, bệnh nhân đã có thể tự ăn uống bằng đường miệng và giao tiếp tương đối tốt.

TS.BS Ngô Xuân Quý khuyến cáo các dấu hiệu sớm của ung thư lưỡi thường khá mờ nhạt. Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng loét miệng kéo dài, nổi mụn nhỏ, khối sùi ở lưỡi hoặc bất kỳ tổn thương bất thường nào trong khoang miệng mà cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.