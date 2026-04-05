Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường và các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc; chúc mừng Trung Quốc vừa qua đã tổ chức thành công kỳ họp lưỡng hội 2026, hoàn thành thắng lợi quy hoạch 5 năm lần thứ 14.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.

Trong không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ đã điểm lại những tiến triển tích cực của quan hệ Việt - Trung giai đoạn vừa qua, nổi bật là tin cậy chính trị được củng cố, tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên, hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch tăng trưởng mạnh mẽ, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động trong "Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025".

Toàn cảnh buổi tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.

Nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống và chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam trong việc ưu tiên hàng đầu quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường đoàn kết, củng cố tin cậy, đẩy mạnh hợp tác toàn diện, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Các đại biểu tại buổi tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.

Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính Hiệp Vương Hộ Ninh đến Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phát triển quan trọng của Việt Nam trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự quản lý điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đại sứ Hà Vĩ cảm ơn và đánh giá cao tâm huyết và những đóng góp rất quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho quan hệ song phương.

Các đại biểu tại buổi tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.

Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên nỗ lực thúc đẩy thương mại song phương theo hướng cân bằng, lành mạnh, bền vững, mở cửa tối đa cho hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam, tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cao cho hợp tác đường sắt nhằm kết nối 2 nước với khu vực Đông Nam Á, Trung Á, châu Âu; thúc đẩy hơn nữa hợp tác về năng lượng, tài chính, ngân hàng; tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, tạo thuận lợi về xuất nhập cảnh cho du khách của hai bên.

Bày tỏ tán thành và đánh giá cao các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Đảng và Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng và dành ưu tiên cao quan hệ với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng; sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược cấp cao thường xuyên, không ngừng làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, góp phần đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược phát triển lên tầm cao mới.