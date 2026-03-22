Hải quân Việt - Trung huấn luyện bắn đạn thật chống cướp biển

Thông tin từ Quân chủng Hải quân, Biên đội Tàu 015 - Trần Hưng Đạo, Tàu 012 - Lý Thái Tổ cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam hôm nay đã cập Quân cảng Cam Ranh.

Đoàn đã kết thúc tốt đẹp chuyến tham gia giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10; tổ chức tuần tra liên hợp lần thứ 40, Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ với Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Sau khi tham gia các hoạt động trong khuôn khổ "Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10" tại cảng Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc), trưa 19/3, Biên đội Tàu 015, Tàu 012 cùng Biên đội Tàu 568, Tàu 627 của Hải quân Trung Quốc thành lập đội hình, bước vào tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Đại diện của Hải quân Việt Nam và Trung Quốc thực hiện tuần tra trên 8 tuyến, đi qua 9 điểm, với tổng quãng đường hành trình trên biển 247 hải lý, tổng thời gian 28 giờ.

Hai bên thực hiện các khoa mục như: vận động đội hình, hộ tống hàng hải, thông tin ánh đèn, chống cướp biển, tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu.

Điểm mới trong đợt huấn luyện liên hợp lần này giữa Hải quân hai nước là khoa mục chống cướp biển có tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ.

Tình huống được đặt ra là, khi lực lượng tuần tra liên hợp đang hộ tống, bảo đảm an ninh hàng hải trên vùng biển quốc tế thì nhận được thông báo xuất hiện tàu của cướp biển.

Sau nhiều lần lực lượng tuần tra phát tín hiệu cảnh báo, tàu cướp biển vẫn ngoan cố tấn công tàu được hộ tống, chỉ huy hai biên đội quyết định chỉ đạo tiếp cận, tiêu diệt mục tiêu.

Quá trình tuần tra và huấn luyện liên hợp, biên đội tàu Hải quân hai nước đã hiệp đồng chặt chẽ, xử trí các tình huống sát với khoa mục huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Trao đổi với báo giới, Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đánh giá: Đợt tuần tra, huấn luyện liên hợp lần này không chỉ cho thấy trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác quốc phòng hiệu quả giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.