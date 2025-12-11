Hội chợ Thương mại và Du lịch Việt - Trung là ‘sợi dây’ kết nối xuyên biên giới

(VTC News) -

Ngày 11/12, Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt - Trung năm 2025 có chủ đề “Hợp tác ngành nghề - Hợp lực phát triển”, thu hút trên 300 gian hàng tiêu chuẩn đến từ các doanh nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc.

Ngoài ra, tại đây có các khu triển lãm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Ninh; giới thiệu các sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh và khu triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hưng (Trung Quốc)…

Các đại biểu Việt Nam - Trung Quốc tham quan khu triển lãm cùng các gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội chợ.

Theo đó, Trung Quốc có 62 gian hàng tiêu chuẩn và 2 khu triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội. Việt Nam có trên 250 gian hàng tiêu chuẩn của 162 doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh/thành phố trong nước và 3 khu triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội.

Tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, đạt được nhiều thành quả quan trọng trong quan hệ ngoại giao và các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Theo ông Ánh, các kỳ Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt - Trung không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên của khu vực biên giới mà còn là diễn đàn hợp tác toàn diện về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa nhân dân giữa địa phương biên giới, có tầm ảnh hưởng rộng khắp đến nhiều địa phương của Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là các tỉnh/thành phố Tây Nam, Trung Quốc.

Đồng quan điểm, bà Hồ Hiểu Ninh, Phó Giám đốc Sở Thương mại Quảng Tây, Trưởng đoàn Đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đánh giá cao công tác phối hợp, triển khai các hoạt động giao lưu, giao thương văn hóa giữa Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang trong thời gian qua.

Bà Ninh cho rằng việc tổ chức hội chợ chính là tạo sợi dây kết nối xuyên suốt, đi sâu vào hợp tác trong các lĩnh vực chế biến, tiêu thụ nông sản, logistics xuyên biên giới. Từ đó xây dựng được chuỗi ngành nghề và chuỗi cung ứng dịch vụ tích hợp chặt chẽ giữa hai bên.

Những sản phẩm OCOP nổi bật, chất lượng cao của Quảng Ninh được quảng bá tại hội chợ.

Tại buổi khai mạc Hội chợ, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam cho biết trong suốt 21 năm liên tiếp, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Đặc biệt, kim ngạch thương mại song phương không ngừng tăng trưởng và nhiều khả năng sẽ thiết lập kỷ lục mới trong năm 2025 khi chỉ trong 10 tháng đầu năm, trao đổi thương mại đã đạt 207,8 tỷ USD, vượt mức 205,2 tỷ USD của cả năm 2024 theo thống kê của phía Việt Nam.

Việc tổ chức thường niên Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt - Trung sẽ giúp tăng cường sự hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai bên, đóng góp quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp, hợp tác cùng phát triển giữa hai quốc gia.

Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt - Trung không chỉ quảng bá những sản phẩm chất lượng mà còn là dịp giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của hai nước.

Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt - Trung cũng là hoạt động nằm trong Chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2025. Hội chợ năm nay diễn ra trong 5 ngày từ 11 đến hết 15/12.

Trong khuôn khổ hội chợ, nhiều hoạt động nổi bật cũng sẽ được tổ chức như: triển lãm trưng bày thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; triển lãm sản phẩm OCOP; diễn đàn xúc tiến đầu tư, hợp tác ngành nghề 2025 và phần hát đối trên sông biên giới giao lưu văn hoá giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc)…