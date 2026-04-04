Thủ tướng cảm ơn Nhân dân cả nước chia sẻ, ủng hộ Chính phủ suốt 5 năm qua

(VTC News) -

Sáng 4/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp cuối cùng của Chính phủ khóa XV trước khi Quốc hội khóa XVI bầu Chính phủ khóa mới tại Kỳ họp thứ nhất trong những ngày tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng dành thời gian trân trọng gửi lời cảm ơn và tri ân đến các lãnh đạo, các cơ quan trong hệ thống chính trị, toàn thể Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè, đối tác quốc tế.

Thủ tướng nhắc lại, cách đây đúng 5 năm, ngày 5/4/2021, ông được bầu giữ chức Thủ tướng và ngày 6/4/2021, Chính phủ được kiện toàn.

"Trong 5 năm qua, tình hình có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng nhìn chung thách thức, khó khăn nhiều hơn là thời cơ và thuận lợi; dù phải vượt qua nhiều 'cơn gió ngược', nhưng con thuyền kinh tế - xã hội của đất nước chúng ta đã cập bến an toàn, cơ bản đạt được các mục tiêu đã đề ra như đánh giá của Trung ương, Quốc hội và các cơ quan", Thủ tướng nêu.

Kết quả đó, theo Thủ tướng là nhờ sự nỗ lực của các bộ, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các thành viên Chính phủ và có sự giúp đỡ, lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, của các lãnh đạo chủ chốt, Tổng Bí thư và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc nhất đến Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể Nhân dân; các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên luôn sát cánh, chia sẻ ngọt bùi cùng với Chính phủ, các thành viên Chính phủ trong những lúc khó khăn, gian khổ và thách thức.

Thủ tướng gửi lời tri ân đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đồng hành cùng với Chính phủ trong những năm vừa qua; cảm ơn bạn bè, đối tác quốc tế về sự giúp đỡ rất hiệu quả đối với Việt Nam trong những lúc khó khăn về vaccine, xăng dầu…

Đặc biệt, Thủ tướng gửi lời tri ân, cảm ơn đến tất cả Nhân dân cả nước đã chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ Chính phủ trong suốt 5 năm vừa qua và trong suốt quá trình trưởng thành, lớn mạnh của Chính phủ trong hơn 80 năm từ khi thành lập đến nay.

Thủ tướng cũng cảm ơn những đóng góp và chúc mừng 5 cơ quan trước đây thuộc Chính phủ vừa được chuyển sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mong muốn và tin tưởng các cơ quan sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng tin tưởng và hy vọng, Chính phủ mới của nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục kế thừa, tôn trọng, phát huy truyền thống tốt đẹp của Chính phủ qua các thời kỳ, khắc phục những hạn chế, bất cập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, với tinh thần kết quả của năm sau, của nhiệm kỳ sau phải cao hơn năm trước, nhiệm kỳ trước.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: VGP)

Tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Người đứng đầu Chính phủ nhận định tình hình diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường nhưng cũng là thời cơ để xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, quản lý rủi ro tốt hơn; tinh thần là phải biến rủi ro, thách thức, khó khăn thành cơ hội tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thủ tướng nhấn mạnh kiên định mục tiêu tăng trưởng "2 con số" gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thế, tạo lực, tạo đà cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo, Thủ tướng nhấn mạnh các quan điểm chỉ đạo, điều hành.

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị chu đáo phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Các bộ, cơ quan chủ trì chuẩn bị kỹ 36 hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội, trong đó có 9 dự án luật, nghị quyết. Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu về công tác nhân sự trình tại kỳ họp.

Về vấn đề giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, Thủ tướng quán triệt nhất quán quan điểm tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả gắn với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cần có giải pháp đưa lãi suất huy động và cho vay xuống mức phù hợp, ổn định để hỗ trợ sản xuất kinh doanh; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tích cực xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, triển khai cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt.

Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phù hợp, hiệu quả; phát hành trái phiếu Chính phủ, địa phương, trái phiếu dự án công trình; hoàn thành xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam trong quý 2/2026...

Về quản lý thị trường, giá cả, Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm vi phạm; đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh khó khăn, thách thức là cơ hội để chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tái cấu trúc nền kinh tế bền vững, tiết kiệm xăng dầu, năng lượng, thúc đẩy triển khai điện mặt trời áp mái, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, dự án điện hạt nhân…

"Tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt. Hoàn thành hồ sơ trình Chính phủ trong ngày 5/4 để trình Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về xây dựng nhà máy điện hạt nhân", Thủ tướng yêu cầu.

Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết của Quốc hội ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững; phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội; trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 100 trong ngày 4/4 về quy định mở rộng mức thu nhập cho người mua nhà ở xã hội.

Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt cắt giảm 50% thời gian giải quyết, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm 2024 (ở cả Trung ương và địa phương); phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Đồng thời, tiếp tục phân cấp thủ tục hành chính, bảo đảm cấp bộ chỉ thực hiện dưới 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, hoàn thành trong quý 2/2026. Tận dụng hiệu quả công năng sử dụng các trụ sở hiện có, không để lãng phí.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng lưu ý là khẩn trương giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài: Tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các phương án xử lý vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo, hạ tầng, bất động sản, thương mại, dịch vụ..., góp phần giải phóng nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng cũng yêu cầu chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

"Để tất cả mọi công dân đều được phát huy năng lực, sở trường của mình một cách cao nhất trên tất cả các lĩnh vực và bình đẳng trước tất cả các chính sách của nhà nước", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai 1 bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2026.

Bộ Y tế đẩy mạnh triển khai Sổ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử trên toàn quốc; tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Bộ Xây dựng phấn đấu hoàn thành trên 110.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm nay.