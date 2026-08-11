Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương công bố điểm trúng tuyển năm 2026

(VTC News) -

Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương vừa công bố điểm trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2026.

Năm nay điểm chuẩn của nhà trường dao động từ 19 đến 24,7 điểm. Quản lý văn hoá là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 24,7 điểm, theo sau là các ngành Hội họa, Piano với 23,5 điểm.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Biểu diễn nhạc cụ phương tây và Diễn viên Kịch - Điện ảnh với 19 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết từng ngành:

Nhà trường lưu ý trước 17h ngày 21/8/2026 thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định, nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học.

Các trường hợp trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Tuyển sinh Nhà trường xem xét quyết định.

Từ ngày 14/8/2026 đến ngày 20/8/2026 thí sinh trúng tuyển nộp lệ phí, học phí về Nhà trường qua tài khoản.

Ngày 22/8/2026: Thí sinh làm thủ tục nhập học trực tiếp tại Trường theo kế hoạch.