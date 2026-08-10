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Xuất bản ngày 10/08/2026 06:05 PM
Xuất bản ngày 10/08/2026 06:05 PM

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2026 mới nhất

Lệ Thu
Lệ Thu
(VTC News) -

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa công bố điểm chuẩn 2026, trong đó Sư phạm Toán dẫn đầu với 27,51 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo công bố của trường, điểm chuẩn được xác định theo từng ngành và tổ hợp xét tuyển. Thí sinh cần đối chiếu điểm thi, tổ hợp môn và thông tin đăng ký nguyện vọng để xác định khả năng trúng tuyển.

Dưới đây là điểm chuẩn cụ thể từng ngành:

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2026.

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2026.

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