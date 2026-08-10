Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2026 mới nhất

Theo công bố của trường, điểm chuẩn được xác định theo từng ngành và tổ hợp xét tuyển. Thí sinh cần đối chiếu điểm thi, tổ hợp môn và thông tin đăng ký nguyện vọng để xác định khả năng trúng tuyển.
Dưới đây là điểm chuẩn cụ thể từng ngành:
Theo công bố của trường, điểm chuẩn được xác định theo từng ngành và tổ hợp xét tuyển. Thí sinh cần đối chiếu điểm thi, tổ hợp môn và thông tin đăng ký nguyện vọng để xác định khả năng trúng tuyển.
Dưới đây là điểm chuẩn cụ thể từng ngành:
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