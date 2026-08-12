XSST 12/8 - Xổ số Sóc Trăng hôm nay 12/8/2026

(VTC News) -

Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 12/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSST 12/8/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 12/8 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 12/8/2026 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 12/8/2026

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 12/8/2026.

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- XSST 5/8/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng ngày 5/8/2026 có giải đặc biệt là 577545 và các hạng giải khác như sau:

XSST 5/8, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 5/8/2026

- XSST 29/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng ngày 29/7/2026 có giải đặc biệt là 707565 và các hạng giải khác như sau:

XSST 29/7, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 29/7/2026

- XSST 22/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng ngày 22/7/2026 có giải đặc biệt là 535092 và các hạng giải khác như sau:

XSST 22/7, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 22/7/2026

- XSST 15/7/2026

Kết quả xổ số hôm nay ngày 15/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng như sau:

XSST 15/7, kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 15/7/2026

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 12/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.