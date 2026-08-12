Báo quốc tế: Vinhomes dẫn đầu xu thế 'phát triển thuận thiên nhiên' tại châu Á

(VTC News) -

Dòng vốn toàn cầu đang dịch chuyển một cách rõ nét về phía các mô hình đô thị bền vững. Giới quan sát quốc tế cho rằng Vinhomes không chỉ là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam mà còn đang kiến tạo nên các siêu đô thị có tầm ảnh hưởng toàn khu vực.

Ahmedabad Mirror: Vinhomes Green Paradise là hình mẫu cho làn sóng đô thị mới

Trong bài viết mới đây, nhật báo châu Á Ahmedabad Mirror đặt Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) vào bức tranh chuyển dịch của các đô thị trên thế giới.

Theo tờ báo, từ Singapore với mô hình quản lý đô thị dựa trên dữ liệu và dịch vụ công số hóa, NEOM của Saudi Arabia với trí tuệ nhân tạo và tính bền vững làm trọng tâm quy hoạch, đến Vinhomes Green Paradise với mô hình ESG++ tiên phong trên toàn cầu, các thành phố đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới để thu hút đầu tư, nhân tài và tạo ra tăng trưởng dài hạn.

Trong làn sóng dịch chuyển đó, thành công của một thành phố sẽ được đánh giá bằng những kết quả cụ thể về phát triển bền vững, quản trị, khả năng chống chịu và nâng cao chất lượng sống.

Đáng chú ý, Ahmedabad Mirror xem Vinhomes Green Paradise như một minh chứng cụ thể cho xu thế này tại khu vực Đông Nam Á. Tờ báo cho rằng, siêu đô thị ESG++ của Vinhomes tại Cần Giờ cho thấy một cách tiếp cận khác với phát triển đô thị truyền thống: kiến tạo một không gian sống hiện đại nhưng đồng thời đặt hệ sinh thái tự nhiên vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển.

Khi các tiêu chuẩn phát triển đô thị được quốc tế công nhận này ngày càng ăn sâu vào thực tiễn khu vực, hình mẫu của những đô thị tương lai tại Đông Nam Á sẽ hoàn toàn thay đổi.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được truyền thông quốc tế đánh giá là hình mẫu của những đô thị tương lai.

Sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise trong phân tích của Ahmedabad Mirror không chỉ là một ghi nhận dành cho riêng dự án, mà còn cho thấy một tư duy phát triển đô thị xuất phát từ Việt Nam đang được đặt trong dòng chảy của những mô hình đô thị tiên tiến trên thế giới.

Citybuzz: Vinhomes là doanh nghiệp dẫn đầu trong phát triển “đô thị thuận thiên”

Chuyên trang đô thị Citybuzz cũng đăng tải bài phân tích với tiêu đề “Vinhomes được định vị là doanh nghiệp dẫn đầu trong phát triển đô thị thuận thiên“, trong đó khẳng định Vinhomes đang thu hút dòng vốn toàn cầu nhờ những giá trị dài hạn mà công ty mang lại.

Đánh giá của Citybuzz dựa trên những con số cụ thể, nổi bật là quỹ đất hơn 295 triệu m², cộng đồng gần 650.000 cư dân tại các đại đô thị trên khắp Việt Nam, cùng mức doanh thu lên đến 183,1 nghìn tỷ đồng (6,94 tỷ USD) trong năm 2025.

Đây là những chỉ dấu cho thấy năng lực hoạch định, huy động nguồn lực, triển khai và vận hành các đô thị quy mô lớn của Vinhomes đã đạt đến độ trưởng thành hiếm có trong khu vực. Các chứng nhận quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 và SA8000 càng củng cố vị thế của doanh nghiệp có độ tin cậy ở tầm toàn cầu.

Vinhomes Global Gate Hạ Long hướng tới trở thành đô thị ESG đầu tiên trên thế giới hướng tới chuẩn ISO 37125 - chuẩn quốc tế mới nhất cho đô thị bền vững.

Citybuzz cũng đặt Vinhomes trong bối cảnh lịch sử rộng lớn hơn. Đó là hành trình hàng nghìn năm khai sinh những “kỳ quan”, từ 7 kỳ quan thế giới cổ đại đến 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới do New7Wonders phát động bình chọn năm 2011, vinh danh những kỳ quan thiên nhiên như rừng Amazon và Vịnh Hạ Long.

Theo chuyên trang này, nhân loại đang bước vào làn sóng thứ tư. Ở đó, quá trình đô thị hóa thậm chí còn chủ động góp phần phục hồi và nâng cao chất lượng hệ sinh thái. Hai dự án mới nhất Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ và Vinhomes Global Gate Hạ Long là hai minh chứng tiêu biểu mà Citybuzz nhắc đến cho triết lý này.

Từ đó, Citybuzz nhấn mạnh, vị thế dẫn đầu của Vinhomes không phải là một tuyên bố tự thân mà là kết quả của một quá trình xây dựng năng lực bền bỉ, không ngại tiên phong trong những xu thế mới của khu vực và thế giới.

Asia News Network giải mã chiến lược phát triển thuận thiên nhiên của Vinhomes

Đi sâu hơn vào bản chất chiến lược, Asia News Network (ANN) đã có bài phân tích làm rõ cách Vinhomes tái định nghĩa mô hình phát triển bất động sản truyền thống. Theo ANN, trọng tâm trong cách tiếp cận của Vinhomes là một sự dịch chuyển căn bản: đô thị hóa không còn được nhìn nhận như một quá trình khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Đó là một quá trình tích hợp giữa cải thiện môi trường, kiến tạo hạ tầng, xây dựng cộng đồng và chữa lành thiên nhiên.

ANN chỉ ra rằng triết lý này được thể hiện xuyên suốt tại các dự án trọng điểm của Vinhomes. Tại Cần Giờ, Vinhomes Green Paradise phát triển hạ tầng hiện đại song hành với các hoạt động phục hồi hệ sinh thái nhằm củng cố khả năng chống chịu trong dài hạn.

Ở Quảng Ninh, Vinhomes Global Gate Hạ Long được quy hoạch hài hòa với Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận - để đô thị và di sản cùng làm giàu giá trị cho nhau.

Theo phân tích của ANN, cách tiếp cận thuận thiên nhiên này cũng tạo ra sự chuyển dịch chiến lược trong tư duy đầu tư toàn cầu. Dòng vốn dài hạn ngày càng ưu tiên những nhà phát triển có khả năng kiến tạo các hệ sinh thái đô thị tạo ra giá trị bền vững qua nhiều thập kỷ.

Theo ANN, làn sóng kỳ quan đô thị tiếp theo sẽ thuộc về những thành phố chủ động góp phần phục hồi và làm giàu các giá trị tự nhiên. Phục hồi môi trường, tăng trưởng kinh tế và cuộc sống thịnh vượng của cư dân sẽ tạo nên một vòng tròn giá trị, trong đó mỗi yếu tố củng cố và thúc đẩy yếu tố còn lại.

“Chính các yếu tố này đang giúp Vinhomes được giới đầu tư quốc tế đánh giá là một trong những nhà phát triển đô thị dài hạn giàu tiềm năng tại châu Á”, ANN kết luận.