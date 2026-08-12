Điểm chuẩn 2026: Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc tiếp tục được săn đón

(VTC News) -

Ngay sau khi Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT kết thúc đợt lọc ảo cuối cùng, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Bên cạnh nhóm ngành Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo và Thiết kế vi mạch tiếp tục tăng điểm hoặc vươn lên dẫn đầu tại nhiều trường, một xu hướng đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay là sức hút của các ngành ngôn ngữ, đặc biệt là Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Anh.

Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc cùng dẫn đầu điểm chuẩn

Qua điểm chuẩn được công bố tại một số trường đại học khu vực phía Bắc có thể thấy, các ngành này không chỉ duy trì mức điểm cao mà tại nhiều trường còn đứng ở nhóm dẫn đầu, vượt qua các ngành ngôn ngữ khác.

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, các ngành liên quan đến tiếng Anh và tiếng Trung tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ thí sinh.

Cụ thể, Sư phạm tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất trường với 28,12, theo sát là Sư phạm tiếng Trung với 28,11 điểm.

Trong nhóm ngành ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Trung cũng tiếp tục dẫn đầu. Ngôn ngữ Anh lấy 25,92 điểm, trong khi Ngôn ngữ Trung Quốc ở mức 25,65 điểm. Thứ hạng này được duy trì so với năm 2025, cho thấy sức hút ổn định của hai ngành học này.

Hai ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc tiếp tục nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Hà Nội. Trong đó, Ngôn ngữ Anh dẫn đầu với 34,45 điểm, còn Ngôn ngữ Trung Quốc xếp thứ hai với 34,20 điểm trên thang điểm 40.

Hai ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc dẫn đầu điểm chuẩn năm 2026 của Trường Đại học Hà Nội. (Ảnh chụp màn hình)

Tại Trường Đại học Thương mại, Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) nằm trong top 3 ngành có điểm chuẩn cao nhất, với 25,75 điểm. Trong khi đó, Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) cũng ghi nhận mức điểm cao 25,3.

Xu hướng này tiếp tục thể hiện rõ tại Trường Đại học Thăng Long. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có điểm chuẩn 22,35 điểm, xếp thứ hai toàn trường. Đáng chú ý, nếu chỉ xét riêng nhóm ngành ngôn ngữ, tiếng Trung có mức điểm chuẩn cao nhất và bỏ xa một số ngành cùng nhóm như Ngôn ngữ Hàn Quốc (19,75 điểm) và Ngôn ngữ Nhật (17,75 điểm).

Tại Trường Đại học Mở Hà Nội, Ngôn ngữ Trung Quốc thậm chí vươn lên dẫn đầu bảng điểm chuẩn năm 2026 với 24,26 điểm. Mức điểm này giúp ngành vượt qua Luật - ngành có điểm trúng tuyển cao nhất của trường trong năm 2025.

Tại Trường Ngoại ngữ - Khoa học xã hội Phenikaa, trực thuộc Đại học Phenikaa, Ngôn ngữ Trung Quốc cũng đứng đầu bảng điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, với 19 điểm.

Không chỉ nổi bật ở các trường đào tạo ngoại ngữ, Ngôn ngữ Trung Quốc còn góp mặt trong nhóm ngành có điểm chuẩn cao tại các trường định hướng kỹ thuật.

Tại Trường Đại học Thủy lợi, theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, Ngôn ngữ Trung Quốc lấy 23,98 điểm, đứng thứ ba toàn trường. Ngành này chỉ xếp sau Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 24,64 điểm và Kỹ thuật cơ điện tử với 24,18 điểm.

Tương tự, tại Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội, Ngôn ngữ Trung Quốc dẫn đầu điểm chuẩn ở cả chương trình thường và chương trình liên kết quốc tế, cùng ở mức 21,5 điểm.

Nhóm ngành Ngôn ngữ thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh theo học khối Khoa học xã hội. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Vì sao tiếng Trung ngày càng được nhiều thí sinh lựa chọn?

Lý giải sức hút của nhóm ngành này, TS Nguyễn Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, cho rằng điểm chuẩn Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc duy trì ở mức cao trước hết đến từ cơ hội việc làm rộng mở và nhu cầu nhân lực lớn.

Theo ông, sinh viên tốt nghiệp hai ngành này có vị trí việc làm đa dạng với mức lương hấp dẫn. Các em không chỉ làm công tác biên - phiên dịch hay giảng dạy ngoại ngữ mà còn có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trong các lĩnh vực như logistics, xuất nhập khẩu, marketing số, quản trị nhân sự... Người thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung có mức lương khởi điểm khoảng 10-25 triệu đồng/tháng, thậm chí có thể đạt 30-40 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, số thí sinh đăng ký các tổ hợp có môn Ngoại ngữ (chủ yếu chọn tiếng Anh và tiếng Trung Quốc) luôn chiếm tỷ trọng lớn. Khi số lượng thí sinh lớn, tỷ lệ chọi cao trong khi chỉ tiêu tuyển sinh không thay đổi đáng kể thì điểm chuẩn trúng tuyển sẽ có xu hướng tăng cao.

Riêng với Ngôn ngữ Trung Quốc, ông Dũng nhận định sức hút còn đến từ sự mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa Việt Nam với Trung Quốc. Nhu cầu nhân lực biết tiếng Trung vì thế gia tăng ở nhiều lĩnh vực như xuất nhập khẩu, logistics, thương mại điện tử, truyền thông và đối ngoại doanh nghiệp. Tiếng Trung ngày càng được nhìn nhận không chỉ là ngoại ngữ mà còn là năng lực nghề nghiệp có giá trị.

ThS. Đỗ Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh Trường Đại học Mở Hà Nội, cho biết Ngôn ngữ Trung Quốc nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm ngành được thí sinh quan tâm và năm nay vươn lên dẫn đầu điểm chuẩn của trường với 24,26 điểm.

Tuy nhiên, ông Ngọc Anh lưu ý sức hút của ngành không nên là lý do duy nhất để thí sinh lựa chọn. Năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp lâu dài vẫn là những yếu tố quan trọng để quyết định sự phù hợp với ngành học.