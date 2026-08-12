XSDN 12/8 - Xổ số Đồng Nai hôm nay 12/8/2026

(VTC News) -

Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 12/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDN ngày 12/8/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 12/8 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 12/8/2026 - Xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 12/8/2026

Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 12/8/2026 sẽ được cập nhật sau 16h15.

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- XSDN 5/8/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 5/8/2026 với giải đặc biệt là 658328 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDN 5/8, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 5/8/2026

- XSDN 29/7/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 29/7/2026 với giải đặc biệt là 225620 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDN 29/7, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 29/7/2026

- XSDN 22/7/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 22/7/2026 với giải đặc biệt là 621355 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDN 22/7, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 22/7/2026.

- XSDN 15/7/2026

Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 15/7/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng có giải đặc biệt là 008402 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDN 15/7, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 15/7/2026

Cơ cấu giải thưởng XSDN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm Công ty XSKT Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm Công ty XSKT Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm Công ty XSKT Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số hôm nay tại Đồng Nai 12/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.