Masan Consumer mang kinh nghiệm ứng dụng khoa học cảm quan ra sân chơi quốc tế

(VTC News) -

Hội thảo năm nay diễn ra tại trường Đại học Nha Trang, do các đại học hàng đầu Việt Nam (Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Nha Trang, Trường Hóa và Khoa học Sự sống - Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội) và quốc tế (Institut Agro Dijon, Institut Agro Rennes-Angers - Cộng hòa Pháp) đồng tổ chức.

Sự kiện quy tụ khoảng 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, giảng viên và đại diện doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, với 64 báo cáo khoa học và 3 bài tham luận chính từ các diễn giả đến từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Với chủ đề “Định hướng chuyển đổi bền vững bằng đánh giá cảm quan”, SPISE 2026 năm nay xuất bản 2 ấn phẩm khoa học có chỉ số ISBN, đồng thời mở rộng phạm vi từ nghiên cứu cảm quan truyền thống sang các lĩnh vực liên ngành như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ số trong phân tích cảm quan, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, phát triển sản phẩm bền vững, protein thay thế và khác biệt khẩu vị giữa các nền văn hóa.

Hội thảo khoa học quốc tế về Đánh giá cảm quan - SPISE 2026 quy tụ các chuyên gia hàng đầu thế giới ngành cảm quan tham dự.

Cập nhật xu hướng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Trong sáu ngày diễn ra hội nghị, đội ngũ Nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) của Masan Consumer đã tiếp cận những phương pháp, công nghệ đánh giá cảm quan mới nhất từ các giáo sư, chuyên gia đầu ngành trên thế giới thông qua các bài giảng chuyên sâu, hội thảo chuyên đề và hoạt động kết nối giữa giới học thuật với doanh nghiệp.

Đồng thời, đội ngũ cũng mở rộng hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu quốc tế, tạo nền tảng tri thức cho các hoạt động đổi mới sáng tạo sản phẩm trong thời gian tới.

Masan Consumer trưng bày sản phẩm chủ lực, đa dạng và đột phá trong ngành gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống và cà phê.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ Masan Consumer

Tại hội nghị, bà Lê Thị Nga, Phó Tổng giám đốc phụ trách Nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Masan Consumer, đã trình bày tham luận với chủ đề “Khoa học cảm quan tạo nên lợi thế sáng tạo đột phá tại Masan Consumer”, qua đó chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng khoa học cảm quan trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại doanh nghiệp.

Bà Lê Thị Nga, Phó Tổng giám đốc phụ trách Nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Masan Consumer, đã trình bày tham luận.

“Trong giai đoạn 2017 - 2025, các sản phẩm mới đã đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu của Masan Consumer. Khoa học cảm quan được ứng dụng như một nền tảng khoa học xuyên suốt quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Bằng việc kết hợp dữ liệu người tiêu dùng, dữ liệu cảm quan, dữ liệu kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lực chuyên môn của đội ngũ R&D, Masan Consumer có thể chuyển hóa những hiểu biết về người tiêu dùng thành các quyết định phát triển sản phẩm nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn”, bà Nga chia sẻ.

Khoa học cảm quan được Masan Consumer ứng dụng xuyên suốt trong nền tảng dữ liệu người tiêu dùng (Consumer Data Platform), với hơn 10.000 lượt tương tác thu thập trong năm 2025.

Các sản phẩm mới được kiểm chứng qua chương trình pilot trên hệ thống WinMart trước khi mở rộng ra mạng lưới hơn 450.000 điểm bán, đồng thời là nền tảng giúp Masan Consumer cân bằng giữa bản sắc ẩm thực Việt Nam và khẩu vị địa phương khi mở rộng ra hơn 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thông qua các diễn đàn học thuật như SPISE, Masan Consumer kỳ vọng góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học cảm quan vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Đội ngũ R&D của Masan Consumer tham gia học hỏi và trao đổi kinh nghiệm tại SPISE 2026.