Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới New Zealand

Chiều tối 12/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Auckland, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới New Zealand từ ngày 12-14/8/2026, theo lời mời của Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro. Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sân bay, về phía New Zealand có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và thương mại Grahame Morton; Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Quan chức New Zealand đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Auckland. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới New Zealand. Điều này thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Việt Nam trong quan hệ với New Zealand, một Đối tác Chiến lược toàn diện quan trọng và hiệu quả tại khu vực, và qua đó, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với khu vực Nam Thái Bình Dương.

Đồng thời, đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam đến New Zealand sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2025 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang tiếp tục phát triển tích cực, ổn định dựa trên sự tin cậy chính trị cao và lòng tin chiến lược giữa hai nước ngày càng được củng cố.

Chuyến thăm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ với New Zealand - một đối tác thân thiện, giàu tiềm năng và chia sẻ nhiều điểm tương đồng với Việt Nam tại khu vực Nam Thái Bình Dương; đồng thời là dấu mốc quan trọng đưa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn mới.

Dự kiến trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội đàm với Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro; hội đàm với Thủ tướng Christopher Luxon; hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zaeland; dự và phát biểu tại Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam-New Zealand; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.

Việt Cường/VOV