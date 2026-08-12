CLB đòi trả cầu thủ, Malaysia mất trụ cột ở trận gặp tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Theo báo New Straits Times, tiền vệ trụ cột Wan Kuzain của Malaysia không thể tiếp tục thi đấu tại ASEAN Cup 2026 sau khi câu lạc bộ chủ quản Sporting JAX triệu tập anh trở lại Mỹ. Sự vắng mặt của nhạc trưởng quan trọng ở tuyến giữa khiến Malaysia càng thêm đau đầu về lực lượng trước trận bán kết gặp Việt Nam diễn ra ngày 16/8.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức giải thích cụ thể về lý do cầu thủ 27 tuổi rời đội. Tuy nhiên, huấn luyện viên tạm quyền Tan Cheng Hoe xác nhận việc Wan Kuzain rời đội khi được hỏi liệu tiền vệ này có phải chia tay giải đấu hay không. “Đúng vậy. Câu lạc bộ đã gọi cậu ấy trở về”, ông trả lời.

Thông tin này cũng được một nguồn tin đáng tin cậy trong đội tuyển quốc gia Malaysia xác nhận với tờ Timesport. Theo thông tin từ Astro Stadium, tiền vệ 27 tuổi thuộc biên chế Sporting JAX đã thu xếp hành lý trở lại Mỹ ngay sau khi kết thúc chiến dịch vòng bảng.

Tiền vệ Wan Kuzain (áo vàng) của Malaysia không thể tiếp tục thi đấu tại ASEAN Cup 2026. (Ảnh: @kuzain7/Instagram)

Trên mạng xã hội cá nhân, Wan Kuzain đăng tải loạt hình ảnh thi đấu cùng đồng đội tại ASEAN Cup 2026, kèm dòng chú thích ngắn ngủi: “Cảm ơn Malaysia”.

Wan Kuzain là một trong những điểm sáng của Malaysia tại giải đấu năm nay. Tại vòng bảng, anh thi đấu cả 4 trận, ghi 1 bàn thắng và đóng góp 1 đường kiến tạo, trực tiếp góp phần đưa “Hổ Mã Lai” vào bán kết.

Tiền vệ trụ cột của tuyển Malaysia sinh ra tại bang Illinois. Anh gia nhập Sporting JAX vào tháng 1 và có tên trong đội hình xuất phát của CLB tham dự USL Championship. Anh đã phải di chuyển hơn 30 giờ để hội quân cùng đội tuyển Malaysia tham dự giải đấu.

Sporting JAX dự kiến gặp Indy Eleven tại USL Championship vào ngày 15/8, chỉ một ngày trước khi trận bán kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam diễn ra. Lịch thi đấu này khiến CLB quyết định gọi Wan Kuzain trở lại.

Việc Wan Kuzain rút lui khỏi giải đấu không phải là sự biến động lực lượng duy nhất của đội tuyển Malaysia. Trước đó, đội tuyển chỉ còn lại 16 cầu thủ tham gia buổi tập chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup. HLV Tan Cheng Hoe đối mặt với bài toán nhân sự khi một loạt học trò không thể tập luyện vì vấn đề thể trạng.

Trong số này, 3 trụ cột Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond và Engku Nur Shakir Engku Yacob được xác nhận dính chấn thương từ những trận đấu trước. Với loạt biến động lực lượng, đội tuyển Malaysia được dự đoán sẽ đối mặt với trận đấu khó khăn trước nhà đương kim vô địch.

Theo lịch thi đấu, Malaysia tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại sân vận động Kuala Lumpur trong trận bán kết lượt đi vào ngày 16/8, trước khi làm khách trên sân của đối thủ ở trận lượt về ba ngày sau đó.