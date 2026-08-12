TH ra mắt TH true WATER bình vòi 18,5 L từ nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm

(VTC News) -

Khơi nguồn từ mạch nước ngầm núi lửa triệu năm

Trên một ngọn núi lửa đã tắt tại vùng trung du Nghệ An, có tên gọi Núi Tiên, những đám mây trong lành mang cơn mưa nhiệt đới ngấm sâu qua tầng tầng lớp lớp đá núi lửa basalt olivin, lọc đi những bụi bẩn và tạp chất, hình thành nguồn nước ngầm tự nhiên. Dòng nước ngầm được các lớp đá basalt bao bọc, cách ly với môi trường bên ngoài nên rất sạch, tinh khiết và ngọt lành.

Theo các nghiên cứu địa chất, nguồn nước ngầm tại đây nằm trong diện phân bố của đá basalt hệ Đệ tứ, thuộc nhóm đá núi lửa có tuổi tương ứng khoảng 1,8 - 0,78 triệu năm. Qua hàng triệu năm, nước mưa tự nhiên thẩm thấu sâu qua các tầng đá basalt, được thiên nhiên lọc sạch và tích tụ thành nguồn nước ngầm có độ tinh khiết cao.

Quá trình lọc nước kỳ diệu diễn ra trong lòng đất: nước mưa thấm sâu qua nhiều tầng đất sét và đá basalt kéo dài nhiều năm trời, hình thành nên một mạch nước ngầm mát lành.

Dòng nước ấy, qua dây chuyền công nghệ hiện đại từ châu Âu, đã được Tập đoàn TH mang tới tay người tiêu dùng. Cùng với “bộ lọc” tự nhiên là tầng tầng đá basalt núi lửa, nguồn nước ngầm tiếp tục được đi qua hệ thống siêu lọc UF (Ultra-filtration) kết hợp với màng lọc thẩm thấu ngược RO qua quy trình 7 công đoạn của nhà máy hiện đại Núi Tiên, trở thành những sản phẩm TH true WATER thanh mát, tinh khiết, ngọt lành.

Có mặt trên thị trường từ lâu, Nước tinh khiết TH true WATER đã ghi dấu ấn trong lòng người tiêu dùng với độ sạch tinh khiết cùng hương vị ngọt lành từ thiên nhiên với các dung tích: 350ml, 500ml, 1,5 L, 19 L. Nhằm đa dạng hoá sự lựa chọn cho người tiêu dùng, Tập đoàn TH tiếp tục cho ra mắt sản phẩm TH true WATER Bình vòi 18,5 L.

Giải pháp nước uống tiện lợi cho không gian sống hiện đại

Với nhiều gia đình trẻ, nhân viên văn phòng hay người sống tại căn hộ chung cư hiện đại, việc tối ưu không gian sống là một trong những ưu tiên hàng đầu. Trong bối cảnh đó, TH true WATER bình vòi 18,5 L mang đến giải pháp cân bằng giữa dung tích sử dụng và tính tiện dụng.

Sự ra mắt của dung tích 18,5 L với thiết kế vòi tiện lợi giúp người dùng có thêm lựa chọn cho nguồn nước tinh khiết từ nước ngầm núi lửa triệu năm.

Thiết kế vòi trực tiếp giúp người dùng dễ dàng lấy nước, linh hoạt bố trí tại phòng khách, bếp, pantry văn phòng hay các không gian sinh hoạt chung mà vẫn đảm bảo sự gọn gàng.

Không chỉ tối ưu về không gian, thiết kế bình vòi còn mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện cho mọi thành viên trong gia đình. Chỉ với thao tác gạt vòi đơn giản, người lớn tuổi, trẻ em hay bất kỳ thành viên nào cũng có thể chủ động lấy nước một cách dễ dàng.

Sự ra đời của TH true WATER bình vòi 18,5 L cũng phản ánh xu hướng tiêu dùng mới tại đô thị hiện nay, khi người dùng ngày càng ưu tiên những sản phẩm vừa đáp ứng công năng sử dụng, vừa phù hợp với nhịp sống linh hoạt.

Các giá trị nổi bật của dòng sản phẩm Nước tinh khiết TH true WATER.

Không chỉ hướng đến yếu tố tiện lợi, sản phẩm còn đáp ứng nhu cầu sử dụng tiết kiệm, chủ động và phù hợp với nhiều tình huống sử dụng khác nhau từ gia đình, văn phòng nhỏ đến cửa hàng dịch vụ hay các không gian lưu trú ngắn hạn.

Mang tới cho người tiêu dùng dòng sản phẩm nước tinh khiết từ nguồn nước núi lửa triệu năm tại Nghệ An, kết hợp với công nghệ xử lý nước hiện đại từ châu Âu, Tập đoàn TH tiếp tục khẳng định định hướng phát triển các sản phẩm đồ uống chất lượng cao, vì sức khỏe cộng đồng.

Kế thừa những giá trị cốt lõi của dòng sản phẩm TH true WATER, TH true WATER bình vòi 18,5 L được kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng trên hành trình xây dựng lối sống lành mạnh, tiện nghi và bền vững.