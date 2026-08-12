Vì sao điểm chuẩn sư phạm vẫn cao chót vót dù bài toán nhân lực đã khác?

Tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Sư phạm Hóa học còn đạt 29,83 điểm, tương đương bình quân gần 9,95 điểm mỗi môn. Sư phạm tiếp tục “đua” điểm chuẩn, nhiều ngành áp sát 30 điểm.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng Tiếng Anh) có điểm chuẩn cao nhất, đạt 29 điểm; Sư phạm Hóa học xếp ngay sau với 28,99 điểm.

Nhiều ngành đào tạo giáo viên khác của trường cũng có điểm chuẩn trên 28 như Sư phạm Toán học, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Địa lý.

Đáng chú ý, mức điểm cao nhất của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay gần như không thay đổi so với năm trước. Năm 2025, Sư phạm Lịch sử dẫn đầu với 29,06 điểm; Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) lấy 28,36 điểm. Các ngành Sư phạm Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Địa lý cũng đều ở mức từ 28 điểm trở lên.

Việc nhiều ngành sư phạm tiếp tục lấy 28-29 điểm, thậm chí tiệm cận 30 điểm, là một tín hiệu đáng chú ý về sức hút của nghề giáo.

Từ 29,06 điểm năm 2025 xuống 29 điểm năm 2026, mức điểm chuẩn cao nhất của trường chỉ thay đổi 0,06 điểm. Điều này cho thấy nhóm ngành sư phạm mũi nhọn tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vẫn giữ sức cạnh tranh rất lớn.

Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 58 ngành/chương trình đào tạo thuộc 9 lĩnh vực. Bên cạnh các ngành sư phạm, trường mở thêm nhiều chương trình ngoài sư phạm như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Hóa học (Hóa dược), Quốc tế học, Ngôn ngữ Pháp...

Việc nhiều ngành đào tạo giáo viên tiếp tục đứng ở vùng điểm 28-29 trong bối cảnh thí sinh có thêm nhiều lựa chọn mới cho thấy sức hút của nhóm ngành này chưa giảm.

Không chỉ tại Hà Nội, mặt bằng điểm chuẩn sư phạm năm nay cũng ghi nhận nhiều mức điểm rất cao. Tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất với 27,51 điểm. Một số ngành sư phạm khác cũng có mức điểm đáng chú ý như Sư phạm Tiếng Anh 27,43 điểm, Sư phạm Ngữ văn 27,20 điểm và Sư phạm Lịch sử 27,15 điểm.

Như vậy, bên cạnh mức điểm tiệm cận 30 tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nhiều ngành sư phạm tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cũng duy trì mức trên 27 điểm. Hai trường đào tạo giáo viên lớn ở phía Bắc cùng cho thấy sức cạnh tranh khá cao ở nhóm ngành này.

Tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Sư phạm Hóa học dẫn đầu với 29,83 điểm. Nếu chia đều cho ba môn, mức điểm này tương đương gần 9,95 điểm mỗi môn. Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng lấy 29,80 điểm, Sư phạm Vật lý 29,78 điểm, Sư phạm Toán học 29,49 điểm.

Như vậy, riêng 5 ngành này đã có điểm chuẩn từ 29 điểm trở lên. Đây là mức điểm tiệm cận điểm tuyệt đối, cho thấy cuộc cạnh tranh vào một số ngành đào tạo giáo viên đang ở mức rất cao.

Ở các trường khác, Sư phạm Toán học tại Trường ĐH Sài Gòn lấy 28,89 điểm; tại Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, Sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất 27,55 điểm. Sư phạm Tiếng Anh tại Trường ĐH Thủ đô Hà Nội lấy 27,25 điểm; Sư phạm Toán học tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng 26,93 điểm; Sư phạm Tiếng Anh tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế 27,77 điểm.

Mặt bằng điểm giữa các trường có sự khác nhau, song điểm chuẩn từ 27-29 điểm xuất hiện khá phổ biến ở những ngành sư phạm tại các cơ sở đào tạo lớn.

Điểm cao do đâu và sức hút sư phạm còn bền?

Các chuyên gia cho rằng, điểm chuẩn sư phạm cao năm nay là kết quả của nhiều yếu tố, từ chất lượng thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh đến cơ cấu các phương thức xét tuyển và chính sách dành cho sinh viên sư phạm. Trong đó, chỉ tiêu hạn chế ở một số ngành và số lượng thí sinh tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển có thể tác động đáng kể đến điểm chuẩn xét bằng điểm thi.

Theo TS Huỳnh Trung Phong (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho rằng, điểm chuẩn cao không chỉ do kết quả thi mà còn phụ thuộc vào chỉ tiêu và cơ cấu tuyển sinh. Ở một số ngành, chỉ tiêu hạn chế trong khi thí sinh tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển chiếm lượng đáng kể, khiến số chỗ còn lại cho phương thức xét điểm thi bị thu hẹp.

“Điểm chuẩn sẽ cao, thậm chí càng cao hơn”, TS Huỳnh Trung Phong nhận định, đồng thời cho rằng đây là một trong những yếu tố khiến 5 ngành của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm nay có điểm chuẩn từ 29 điểm trở lên.

Một số chuyên gia tuyển sinh cho rằng, điểm chuẩn sư phạm cao không phải điều bất thường, bởi đây là nhóm ngành được Nhà nước hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt, trong khi chỉ tiêu được quản lý chặt và nhiều ngành tuyển số lượng hạn chế.

Hơn nữa, nhu cầu giáo viên trong thời gian tới vẫn lớn nhưng sẽ không chỉ là câu chuyện thiếu về số lượng. Nhu cầu ngày càng được phân hóa theo môn học, địa phương và năng lực chuyên môn, nhất là ở các lĩnh vực như Tin học, Tiếng Anh, STEM và năng lực ứng dụng công nghệ trong dạy học.

Điều này khiến câu chuyện điểm chuẩn sư phạm trở nên đáng chú ý hơn một con số tuyển sinh. Điểm cao cho thấy ngành vẫn có sức hút, nhưng phía sau đó là bài toán làm thế nào để những thí sinh có điểm đầu vào cao thực sự trở thành đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu của trường học.

Bối cảnh này càng đáng chú ý khi mạng lưới trường học đang được sắp xếp lại. Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, sau sắp xếp, dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Con số này cho thấy bài toán nhân lực giáo dục đang bước vào một giai đoạn khác: không chỉ bổ sung thêm người mà còn phải phân bổ lại đội ngũ, bảo đảm đúng môn, đúng nơi và đúng nhu cầu.

Vì thế, việc nhiều ngành sư phạm tiếp tục lấy 28-29 điểm, thậm chí tiệm cận 30 điểm, là một tín hiệu đáng chú ý về sức hút của nghề giáo. Nhưng để sức hút đó bền vững, điều quan trọng hơn vẫn là khả năng giữ được người giỏi ở lại với nghề.

Bài toán của giáo dục hiện nay không đơn giản là có đủ giáo viên hay chưa, mà là có đúng giáo viên cho từng môn học, từng địa phương và đáp ứng được yêu cầu mới của trường học hay không. Trong bối cảnh mạng lưới trường học đang được sắp xếp, đội ngũ giáo viên cũng được phân bổ lại, yêu cầu này càng rõ hơn.

Điểm chuẩn 29 hay gần 30 chỉ cho thấy thí sinh đang cạnh tranh để bước vào nghề. Điều đáng quan tâm hơn là sau 4-5 năm đào tạo, bao nhiêu người trong số đó thực sự trở thành giáo viên giỏi và gắn bó lâu dài với nghề. Khi điểm đầu vào cao được chuyển hóa thành chất lượng đội ngũ, những con số gần 30 khi ấy mới thực sự có ý nghĩa.