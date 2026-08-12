Đăng tin cô gái dùng tiền từ thiện mua điện thoại, một phụ nữ ở Đắk Lắk bị phạt

(VTC News) -

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an phường Tuy Hòa cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Võ Thị Như O. (SN 1995, phường Tuy Hòa) số tiền 12,5 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, trước đó bà O. sử dụng tài khoản Facebook N.Q. đăng tải thông tin cho rằng một cô gái nhận tiền quyên góp từ các mạnh thường quân nhưng sử dụng số tiền này để mua điện thoại.

Sau khi đăng tải, bài viết nhận được nhiều lượt tương tác và hàng chục bình luận trái chiều. Thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến uy tín của người bị đề cập.

Công an làm việc với chủ Facebook N.O

Cơ quan chức năng sau đó mời bà O. lên làm việc để xác minh nội dung bài viết.

Tại buổi làm việc, bà O. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Người phụ nữ này cho biết do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đã tự ý đưa thông tin chưa được kiểm chứng lên Facebook.

Cũng theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng liên quan vụ nam du khách Trung Quốc mất tích tại biển Tuy Hòa.

Trước đó, ngày 7/8, anh Zhang Lang cùng chị Lê Diễm B. (21 tuổi, trú xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk) đến khu vực bãi biển Tuy Hòa vui chơi. Trong lúc ở khu vực bờ biển, nam du khách không may bị sóng cuốn mất tích.

Sau khi xảy ra sự việc, hàng trăm người dân địa phương tự nguyện tham gia tìm kiếm. Nhiều người hỗ trợ phương tiện, công sức và kinh phí với mong muốn sớm tìm thấy nạn nhân.

Tuy nhiên, những ngày qua, nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục livestream, đăng tải thông tin liên quan đến hoạt động tìm kiếm. Trong đó xuất hiện những nội dung về thầy cúng, tâm linh và các thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Cơ quan công an nhấn mạnh, không phải nội dung có nhiều lượt xem, lượt chia sẻ hoặc được thể hiện dưới dạng livestream, video, hình ảnh hay kèm theo những “bằng chứng” trên mạng đều là sự thật.

Cơ quan chức năng và người dân tiếp tục tìm kiếm.

Việc một thông tin được nhiều tài khoản đăng lại cũng không đồng nghĩa với việc thông tin đó đã được kiểm chứng.

Người dân khi tiếp nhận thông tin liên quan các vụ việc phức tạp, nhạy cảm hoặc nhân vật được dư luận quan tâm cần kiểm tra nguồn đăng tải, thời điểm, nội dung gốc và đối chiếu với các nguồn thông tin chính thống trước khi chia sẻ.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không bình luận, đăng lại hoặc chia sẻ những nội dung có dấu hiệu xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân; bịa đặt, vu khống; xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật hoặc hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục xác minh, xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức và tình hình an ninh, trật tự.