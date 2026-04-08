Sau 5 năm 'tắc' pháp lý, siêu dự án 1.000ha của Novaland sắp cấp sổ

Thông tin trên được ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland công bố vào ngày 8/4.

Theo tìm hiểu của PV, dự án Aqua City (Đồng Nai) được Novaland đưa ra thị trường từ giai đoạn 2019 - 2020, trong làn sóng phát triển mạnh về phía Đông TP.HCM. Một phần sản phẩm đã được bàn giao trong các năm sau đó, tuy nhiên việc hoàn tất thủ tục pháp lý để cấp sổ kéo dài nhiều năm, trở thành điểm nghẽn lớn đối với người mua nhà.

Lãnh đạo Novaland kiểm tra tiến độ dự án Aqua City.

Trong giai đoạn 2021 - 2023, dự án Aqua City gần như không có tiến triển đáng kể về pháp lý, khi các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai và nghĩa vụ tài chính chưa hoàn tất. Việc này khiến tiến độ triển khai bị gián đoạn, đồng thời kéo dài thời gian cấp giấy chứng nhận đối với các sản phẩm đã được bàn giao.

Không chỉ riêng Aqua City, tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận từng diễn ra trên diện rộng tại TP.HCM. Theo thống kê của cơ quan chức năng, thành phố từng ghi nhận khoảng 81.000 hồ sơ nhà ở tại 335 dự án chưa được cấp sổ, do vướng mắc nhiều nhóm thủ tục khác nhau.

Trong đó, một phần đáng kể liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính và định giá đất. Có thời điểm, khoảng 84.000 căn hộ bị “treo” sổ do chưa hoàn tất khâu định giá đất ở các dự án cũ, kéo dài qua nhiều năm.

Từ năm 2024 đến nay, cùng với việc thành lập các tổ công tác chuyên trách, tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng bắt đầu có chuyển biến. Tính đến giữa năm 2025, TP.HCM đã tháo gỡ được hơn 63.800/81.000 hồ sơ, tương đương gần 79% khối lượng tồn đọng trước đó.

Diễn biến này cho thấy quá trình xử lý pháp lý tại các dự án bất động sản không còn dừng ở chủ trương, mà đang dần đi vào xử lý cụ thể từng nhóm hồ sơ. Tuy nhiên, việc cấp sổ trên thực tế vẫn được triển khai theo từng phần, phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện pháp lý của từng dự án.

Trong bối cảnh đó, việc một dự án quy mô lớn như Aqua City bắt đầu bước vào giai đoạn cấp sổ sau nhiều năm vướng mắc được xem là một tín hiệu đáng chú ý. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của một dự án, mà phản ánh tiến trình tháo gỡ pháp lý đang diễn ra tại nhiều dự án nhà ở thương mại khu vực phía Nam.

"Nhờ sự chỉ đạo sát sao từ Chính phủ cùng sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương, những vướng mắc pháp lý của dự án đã được tháo gỡ. Trước mắt, trong tháng 6 tới, chúng tôi sẽ bàn giao sổ hồng cho 752 cư dân đầu tiên tại các phân khu Sun Harbor 2 và Ever Green 1, sau đó tiếp tục triển khai tại các phân khu còn lại", ông Dương Văn Bắc thông tin.

Theo ông Bắc, dự kiến từ nay đến năm 2027, doanh nghiệp tiếp tục bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm tại Aqua City. Đồng thời, triển khai xây dựng các công trình trọng điểm như trường học liên cấp, bệnh viện, trung tâm thương mại…