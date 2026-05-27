Đổi vàng thành tiền để mua nhà: Cách hay chống 'vàng hóa' nền kinh tế

Vì thế, việc Vinhomes hỗ trợ khách hàng dùng vàng để giao dịch bất động sản nếu được triển khai bài bản, kín kẽ, minh bạch và hiệu quả thì có thể góp phần chống “vàng hóa” nền kinh tế.

Chuyên gia kinh tế, TS. Bùi Kiến Thành phân tích: theo Hội đồng Vàng thế giới, người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400-500 tấn vàng, tương đương 80 tỷ USD, cũng có nghĩa là số tiền lớn này đang "bất động", rời khỏi nền kinh tế. Vàng vật chất có tính thanh khoản cá nhân cao nhưng lại là "dòng tiền chết" khi bị đóng băng, không tham gia vào sản xuất, kinh doanh hay tạo ra giá trị gia tăng trực tiếp cho các ngành công nghiệp phụ trợ.

Chương trình của Vinhomes có thể góp phần chuyển vàng từ dạng tài sản tích trữ thành dòng vốn lưu thông, từ đó làm thay đổi hiện trạng “vàng hóa” nền kinh tế. "Nói đơn giản thì giao dịch này có khả năng thay đổi tâm lý tích trữ vàng, tiến tới giảm dần số vàng tích trữ trong dân, giải phóng bớt nguồn vốn khổng lồ bị đóng băng.

Đáng chú ý, việc Vinhomes đưa ra giải pháp này trong thời hạn 5 năm kỳ vọng sẽ tạo ra một cơ chế chuyển hóa tài sản tĩnh sang tài sản động. Khi vàng biến thành nhà đất, dòng tiền không chỉ mang lại thanh khoản cho thị trường bất động sản mà còn kích thích nhiều ngành nghề khác liên quan như xây dựng, vật liệu, nội thất, tài chính...cùng vận hành", ông Thành nói.

Theo chuyên gia, việc Vinhomes hỗ trợ khách hàng dùng vàng để giao dịch bất động sản có thể góp phần chống “vàng hóa” nền kinh tế. (Ảnh minh họa)

Theo ông Thành, vàng tuy là tài sản của cá nhân nhưng nếu chỉ để cất trữ thì sẽ gây lãng phí vô cùng lớn, làm thiếu hụt nguồn vốn đầu tư để phát triển nền kinh tế. Cần hiểu rằng vàng nếu chuyển động sẽ có thể "đẻ" ra tiền, còn nếu cất mãi trong két thì chỉ là vật ít giá trị. Để tối ưu giá trị tài sản, cần biến nó thành nguồn vốn có khả năng tạo lợi ích kép, thay vì lợi ích đơn nhất.

“Tuy nhiên, việc huy động vàng trong dân với Nhà nước đã khó, nay đối với doanh nghiệp còn khó khăn hơn nhiều. Ngoài thủ tục, cơ chế, tính pháp lý thì còn khó khăn lớn nhất đó chính là thói quen "ăn sâu bám rễ" của người Việt - coi vàng là công cụ phòng thủ tối thượng khi có biến động vĩ mô. Việc thuyết phục họ buông tay khỏi "vàng thật" để lấy một tài sản gắn liền với đòn bẩy tài chính hoặc cam kết tương lai là không dễ dàng, dù đó là một chính sách mới, nhiều lợi ích”, TS. Bùi Kiến Thành dự báo.

Vì thế, vấn đề cốt lõi để huy động được vàng, khơi thông dòng vốn trong dân phải nằm ở việc thiết kế và thực thi được các mô hình đầu tư minh bạch, rành mạch về quyền lợi và sòng phẳng trong phân bổ rủi ro.

“Thói quen cất trữ của người dân chỉ có thể thay đổi khi sản phẩm đầu tư được bảo chứng bằng hành lang pháp lý chuẩn mực. Ở đó, quyền tài sản và lợi ích hợp pháp của mọi chủ thể được bảo vệ nghiêm ngặt bằng sức mạnh pháp luật và thiết chế giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả. Khi niềm tin pháp lý và cơ chế hợp đồng được xác lập vững chắc, dòng tiền sẽ tự động tìm đến nơi có khả năng sinh sôi giá trị”, ông Thành nêu quan điểm.

Đồng ý kiến, ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín, cho biết, việc huy động hàng trăm tấn vàng trong dân để đầu tư vào nền kinh tế là rất cần thiết. "Nếu số vốn từ vàng được "bơm" vào hệ thống ngân hàng, thị trường chứng khoán hay đầu tư trực tiếp vào bất động sản thì sẽ tạo vòng quay tiền tệ, kích thích sản xuất, tạo việc làm và sinh giá trị thặng dư", ông Được nhấn mạnh.

Kênh đầu tư mới cho người dân?

Cũng theo ông Nguyễn Văn Được, pháp luật hiện hành nghiêm cấm việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán cho các giao dịch thương mại. Bởi thế, Vinhomes không trực tiếp đứng ra thu nhận vàng từ người dân. Doanh nghiệp cũng không ghi nhận vàng như một phương thức thanh toán trên hợp đồng mua bán bất động sản. Thay vào đó, toàn bộ quá trình chuyển đổi vàng thành tiền được vận hành thông qua một bên thứ ba, là các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý hoạt động hợp pháp trên thị trường.

"Hiểu đơn giản, người dân bán vàng cho các đơn vị trung gian và thu về tiền mặt. Số tiền này sau đó được dùng để thanh toán giao dịch mua nhà với Vinhomes. Về mặt pháp lý, đây là một chuỗi các giao dịch dân sự và thương mại song phương độc lập và hoàn toàn hợp pháp”, ông Được nói.

Ngoài ra, việc đổi vàng lấy bất động sản sẽ giúp người dân được hưởng lợi ích kép. Thay vì giữ một loại tài sản không sinh dòng tiền (vàng vật chất) sẽ chuyển sang một loại tài sản thực (bất động sản) vừa có khả năng tăng giá dài hạn, vừa có thể khai thác cho thuê để tạo dòng tiền hàng tháng.

Cùng với đó, sau giai đoạn biến động mạnh của thị trường vàng, nhiều nhà đầu tư mua vàng ở vùng đỉnh đang rơi vào tâm lý lo ngại lợi nhuận sụt giảm, rủi ro gia tăng. Vì thế, việc chuyển đổi sang bất động sản là một cách giúp họ tái cơ cấu danh mục tài sản an toàn hơn.

Ông Nguyễn Quang Huy - CEO Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi - đánh giá rằng điểm đáng chú ý của mô hình này là cách tiếp cận theo cơ chế thị trường.

“Đây không phải hoạt động huy động cho vay vàng trong hệ thống tín dụng mà là cơ chế chuyển đổi tài sản có sự tham gia của các doanh nghiệp kinh doanh vàng hợp pháp. Nếu được triển khai minh bạch và kiểm soát rủi ro phù hợp, mô hình này có thể góp phần tăng tính lưu chuyển tài sản trong nền kinh tế, hỗ trợ thanh khoản cho thị trường bất động sản và đa dạng hóa nguồn vốn ngoài tín dụng ngân hàng”, ông Huy nhận định.

Ngoài ra, chương trình cũng có thể mở thêm lựa chọn quản trị tài sản cho người dân, giúp giảm bớt rủi ro khi đầu tư vào vàng.

Từ 25/5, Công ty cổ phần Vinhomes triển khai chương trình cho khách đang sở hữu nguồn vàng nhàn rỗi có thể quy đổi thành tiền mặt để mua bất động sản của Vinhomes. Toàn bộ quy trình đổi vàng thành tiền hoặc ngược lại sẽ được thực hiện thông qua các công ty vàng bạc đá quý. Như vậy, Vinhomes không trực tiếp nhận vàng của khách hàng mua nhà. Thay vào đó, các công ty vàng bạc đá quý sẽ chịu trách nhiệm định giá, quy đổi thành tiền. Nhà đầu tư dùng số tiền này để mua bất động sản của Vinhomes. Vinhomes khẳng định sau 5 năm, tùy vào biên độ lợi nhuận, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai phương án: Thứ nhất là tiếp tục nắm giữ bất động sản của Vinhomes. Thứ hai, nếu khách hàng trả nhà, họ có thể nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi. Trong trường hợp thứ hai này - sau 5 năm, giá trị bất động sản không tăng như kỳ vọng hoặc không còn nhu cầu nắm giữ nhà, khách hàng có thể trả lại nhà cho Vinhomes. Sau đó, họ được hoàn lại đủ khoản tiền để mua lại số vàng đã bỏ ra ban đầu. Cùng với đó, khách hàng còn được nhận thêm khoản lãi tương đương 10% số vàng. Đại diện Vinhomes khẳng định công ty sẽ hoàn trả tiền khách hàng theo giá vàng tại thời điểm sau 5 năm. Trong 5 năm sở hữu nhà theo chương trình quy đổi vàng này, khách hàng được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán hoặc căn nhà. Bên nhận chuyển nhượng sẽ được kế thừa chương trình này. Vinhomes và các công ty vàng bạc đá quý sẽ hỗ trợ toàn bộ thủ tục liên quan.