Sao Hoa ngữ 25/2: Thành Long mải đóng phim ở tuổi 71, Triệu Vy lộ diện

Những tin tức đáng chú ý của sao Hoa ngữ ngày 25/2.

Thành Long mải mê đóng phim, cư dân mạng nói "đáng thương"

Gần đây, một số cư dân mạng chụp được hình ảnh Thành Long xuất hiện trên đường phố ở Australia. Có thông tin cho rằng ông đến đây để quay một bộ phim mới. Mặc dù đã bước sang tuổi 71 nhưng lịch trình của siêu sao võ thuật đình đám rất dày đặc.

Ở tuổi 71, Thành Long vẫn miệt mài đóng phim, làm việc chăm chỉ.

Nhìn hình ảnh Thành Long tất bật với công việc, một số cư dân mạng nói rằng, họ thấy thương nam diễn viên. Họ không hiểu tại sao ông không nghỉ hưu hoặc làm việc ít đi, dành thời gian để nghỉ ngơi như một số đồng nghiệp cùng trang lứa.

Thành Long được cho là sở hữu khối tài sản khổng lồ, luôn xuất hiện trong danh sách những nghệ sỹ giàu có của Forbes. Hiện tại, ước tính tài sản của Thành Long lên tới 463 triệu USD. Ngôi sao võ thuật từng chia sẻ sẽ dành một nửa tài sản để làm từ thiện thay vì trao tất cả cho cậu con trai duy nhất là Phòng Tổ Danh.

Năm 2025, Thành Long có tới 4 bộ phim điện ảnh.

Theo truyền thông Trung Quốc, trong năm 2025, Thành Long sẽ cho ra mắt 4 bộ phim điện ảnh mới. Phần tiếp theo của bộ phim The Karate Kid là The Karate Kid: Legends dự kiến ​​ra mắt tại Bắc Mỹ vào ngày 30/5. Bộ phim Panda Project ra mắt năm 2024 nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả, do đó Thành Long đã lên kế hoạch khởi quay Panda Project 2.

Tác phẩm thứ ba là Bộ phong truy ảnh do Trương Tử Phong, Lương Gia Huy, Thử Sa đóng chính cũng đã hoàn tất các cảnh quay. Ngoài những bộ phim hành động truyền thống, Thành Long còn bắt đầu thử sức mình ở dòng phim nghệ thuật khi tham gia diễn xuất trong Gia đình xa lạ.

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thân thành nữ tổng tài lạnh lùng

Hình ảnh quảng cáo cho chương trình tạp kỹ của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa được công bố. Không giống với những lần xuất hiện trước đây, mỹ nữ Tân Cương gây bất ngờ khi hóa thân thành một nữ tổng tài lạnh lùng, đeo kính gọng vàng và tỏa ra khí chất mạnh mẽ.

Hình ảnh mới của Địch Lệ Nhiệt Ba khi ghi hình cho chương trình tạp kỹ nhận được nhiều lời khen.

Sau khi đóng máy Mộ Tư Từ, dường như nữ diễn viên sinh năm 1992 đang lấy lại phong độ khi dần xuất hiện trong các dự án gameshow, đóng quảng cáo. Thông tin này khiến fan của Địch Lệ Nhiệt Ba rất vui mừng vì nhiều tháng qua, nữ diễn viên gần như "mất tích" khỏi làng giải trí. Trước đó, các tay săn ảnh cũng ghi lại được hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba tới phim trường quay chương trình.

Thời gian qua, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục bị đồn bí mật sinh con cho Hoàng Cảnh Du. Dù phía nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận nhưng cư dân mạng không ngừng tung ra nhiều tin đồn bất lợi cho cô. Cách đây vài ngày, Hoàng Cảnh Du bị một fan Việt Nam bắt gặp đưa bạn gái bí ẩn tới Phú Quốc nghỉ dưỡng, mỹ nhân Tân Cương cũng bị réo yên vào ồn ào này. Nhiều người cho rằng, cô và Hoàng Cảnh Du đã chia tay trong âm thầm.

Hiện tại, sự nghiệp của Nhiệt Ba có phần chững lại. Trước mắt, nữ diễn viên chỉ có ba dự án chưa lên sóng là Lợi kiếm hoa hồng, Kiêu khởi thanh nhưỡng và Mộ Tư Từ. Trong ba tác phẩm này, nhiều người kỳ vọng nhất vào bộ phim Mộ Tư Từ mà cô đóng cặp với Trần Phi Vũ.

Hiện tại, sự nghiệp của Nhiệt Ba có phần “chững lại”.

Lộc Hàm bị lộ clip đi uống rượu say khướt

Những ngày qua, tin đồn Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã bí mật chia tay sau 7 năm hẹn hò gây xôn xao mạng xã hội. Trong khi hai nhân vật chính đều không lên tiếng, paparazzi đã chụp được hình ảnh Lộc Hàm dùng bữa tối với bạn bè, trong đó có Đặng Siêu.

Lộc Hàm (ảnh trái) và Đặng Siêu có mối quan hệ rất thân thiết.

Theo tờ Ifeng, Lộc Hàm có vẻ say rượu, trông rất xúc động khi rời khỏi nhà hàng. Thấy tâm trạng đàn em không được vui, Đặng Siêu liên tục trò chuyện, hỏi han, thậm chí còn vỗ vai động viên Lộc Hàm. Thông tin này càng làm dấy lên nghi vấn mối quan hệ giữa cựu thành viên EXO và Quan Hiểu Đồng đang gặp trục trặc.

Lộc Hàm và Đặng Siêu có mối quan hệ thân thiết từ khi tham gia show Keep Running. Sau khi rời chương trình, cả hai tiếp tục ghi hình cho show Ha Ha Ha Ha Ha. Ngoài đời, hai sao nam cũng thường xuyên gặp gỡ, tâm sự nhiều chuyện riêng tư.

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng vẫn chưa lên tiếng về tin đồn chia tay.

Trước đó, một blogger cho biết, Quan Hiểu Đồng đã đăng bài thông báo chia tay bạn trai trong vòng bạn bè trên mạng xã hội. Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng công khai tình cảm vào năm 2017, thời điểm đó, nam diễn viên chấp nhận mất fan và bị chỉ trích, không ngần ngại lên tiếng bảo vệ, bênh vực bạn gái.

Hình ảnh mới nhất của Triệu Vy gây bất ngờ

Theo truyền thông Trung Quốc, việc Triệu Vy xuất hiện ở làng chài Mại Hoa, tỉnh An Huy gây xôn xao dư luận. Trong bức ảnh được đăng tải trên mạng, nữ diễn viên 49 tuổi mặc áo phao đen, không trang điểm nhưng làn da rất trắng trẻo và mịn màng, trông tràn đầy sức sống.

Triệu Vy (đội mũ trắng, ảnh bên phải) khi bị bắt gặp ở An Huy.

Khoảnh khắc đời thường giản dị của nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách khiến nhiều fan thích thú. Người phụ nữ đăng tải bức ảnh cho biết, sau khi nhận ra Triệu Vy, bà tiến lên muốn xin chụp ảnh kỷ niệm nhưng rất ngại ngùng. Không ngờ Triệu Vy vui vẻ đồng ý, liền cởi bỏ khẩu trang, thậm chí còn đứng sát để tạo dáng.

Trong một bức ảnh khác, nữ diễn viên đang thích thú chụp rừng hoa mận đang bung nở. Mặc dù đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác rộng nhưng Triệu Vy vẫn bị fan nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nữ diễn viên 7X đang chăm chú chụp ảnh rừng hoa mận đang bung nở.

Từ giữa tháng 2, Triệu Vy trở về quê hương Vu Hồ ở tỉnh An Huy để thăm mẹ ruột, đồng thời đưa bà đi tham quan danh lam thắng cảnh Hoàng Sơn. Vì không đi cùng trợ lý nên nữ diễn viên có rất nhiều thời gian riêng tư bên gia đình, cô cũng sẵn sàng chụp ảnh cùng người hâm mộ nếu được đề nghị.

Trước đó, vào Ngày lễ Tình nhân Valentine, Triệu Vy đi ăn tối và xem phim cùng bạn bè. Có thể thấy, nữ diễn viên 7X trải qua Valentine đầu tiên sau khi ly hôn một cách rất thoải mái và thư giãn. Thỉnh thoảng, cư dân mạng bắt gặp cô đi uống cà phê với bạn bè hay mua sắm tại các siêu thị giá rẻ.

Hình ảnh đời thường giản dị của Triệu Vy qua ống kính của fan.

So với sự nổi tiếng trước đây, cuộc sống hiện tại của Triệu Vy bình dị hơn rất nhiều, cô quan tâm nhiều hơn đến triết lý sống "thực tế". Mặc dù vẫn còn 13 công ty đứng tên mình nhưng nữ diễn viên hiếm khi công khai các hoạt động kinh doanh riêng.

Cuối tháng 12/2024, Triệu Vy bất ngờ công bố thông tin đã ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long từ nhiều năm trước. Người đẹp cũng khẳng định bản thân không liên quan đến các sự việc và ồn ào của chồng cũ.