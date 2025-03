Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 3 trường đại học danh tiếng Harvard, Yale, Princeton

Thông tin này được Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ sáng 29/3. Trả lời PV VietNamNet, Hiệu trưởng Vũ Văn Tiến cho hay, ông và các thầy cô trong trường đều rất vui với kết quả này của học trò Vũ Mạnh Doanh.

“Mạnh Doanh như một ‘phát pháo’ đầu tiên cho mùa tuyển sinh năm nay của trường, hy vọng tới đây sẽ có thêm nhiều học sinh của trường đạt được những suất học bổng từ các trường đại học danh tiếng thế giới tương tự như vậy”, ông Tiến nói.

Em Vũ Mạnh Doanh trúng tuyển cả 3 trường đại học danh tiếng thế giới: Harvard, Yale, Princeton. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Ông Tiến cho hay, Mạnh Doanh thực sự là một học sinh xuất sắc ở khối chuyên Anh: “Doanh không chỉ có nền tảng kiến thức, trí tuệ tốt mà còn chăm chỉ. Từ cấp THCS và đầu vào THPT, em đã thể hiện sự xuất sắc, học đều và toàn diện”.

Mạnh Doanh từng giành giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh năm học 2024-2025 với điểm số thủ khoa toàn quốc; giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh 2023-2024; Huy chương Vàng kỳ thi Học sinh giỏi Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ môn tiếng Anh năm học 2023-2024...

3 năm trước, ở mùa tuyển sinh lớp 10, chàng cựu học sinh của Trường THCS Cầu Giấy từng trúng tuyển cả 5 trường chuyên với 3 khối chuyên. Cụ thể, em trúng tuyển khối chuyên Anh của 3 trường: THPT Chuyên ĐH Sư phạm, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Ngoại ngữ. Nam sinh cũng trúng tuyển cả khối chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và khối chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Là thủ khoa đầu vào khối chuyên Anh của THPT Chuyên ĐH Sư phạm, Mạnh Doanh khi đó cũng đã quyết định theo học tại ngôi trường này.

Vũ Mạnh Doanh cùng cô giáo chủ nhiệm và các bạn. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Không chỉ học giỏi, Mạnh Doanh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như: Ban Nội dung Movies for Relief, Dự án The Blouse, Dự án The Embers of War...

“3 năm dưới mái trường THPT Chuyên Sư phạm tại lớp Anh 1 đã cho em nhiều trải nghiệm và cơ hội vô cùng ý nghĩa. Em muốn gửi lời cảm ơn đến cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô bộ môn và các cô giáo phụ trách đội tuyển đã đồng hành sát sao cùng em, cho em nhiều cơ hội trau dồi kỹ năng và nâng cao kiến thức không chỉ về môn chuyên mà còn các kiến thức thời sự, xã hội, khoa học bổ ích.

Em biết ơn nhà trường đã giúp em có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các anh chị, những người bạn vô cùng tài năng, đã đồng hành và tiếp thêm cho em nhiều niềm vui, bài học và động lực phát triển bản thân”, Doanh chia sẻ.