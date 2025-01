Sao Hàn 30/1: Jiyeon 'cạch mặt' chồng cũ, G-Dragon 'lên đồ' chất ở show Chanel

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 30/1.

Jiyeon (T-ara) ''đáp trả'' chồng cũ trên mạng xã hội

Sau 3 tháng "ở ẩn", Jiyeon (T-ara) đã chính thức trở lại Instagram với lời chúc mừng năm mới gửi tới người hâm mộ. Động thái đáng chú ý nhất của cô chính là hành động "ăn miếng trả miếng" với chồng cũ - cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun.

Cụ thể, Jiyeon đã thẳng tay hủy theo dõi tài khoản Instagram của Hwang Jae Gyun. Trước đó, vào ngày 6/1, Hwang Jae Gyun cũng có động thái tương tự khi hủy theo dõi tài khoản của vợ cũ.

Những hành động qua lại của Jiyeon và Hwang Jae Gyun sau ly hôn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Vào ngày 10/1, Hwang Jae Gyun bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân một câu hát trong ca khúc The Phoenix của ban nhạc Fall Out Boy: "Hãy khoác lên mình màu sơn chiến tranh".

Jiyeon huỷ theo dõi chồng cũ trên mạng xã hội sau khi ly hôn.

Từ "war paint" (màu sơn chiến tranh) trong lời bài hát chỉ chất màu truyền thống được sử dụng bởi một số bộ lạc, đặc biệt là người da đỏ Bắc Mỹ, để trang trí khuôn mặt và cơ thể trước khi chiến đấu. Điều này khiến nhiều người cho rằng Hwang Jae Gyun muốn gửi thông điệp khiêu chiến tới Jiyeon. Tuy nhiên, một số người hâm mộ lại cho rằng đây chỉ là những suy đoán.

Jiyeon và Hwang Jae Gyun kết hôn vào ngày 10/12/2022 sau khoảng 1 năm hẹn hò. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 2 năm. Vào tháng 6 năm ngoái, tin đồn về sự rạn nứt của cặp đôi bắt đầu xuất hiện. Sau đó không lâu, Hwang Jae Gyun bị bắt gặp uống rượu với phụ nữ lạ, khiến tin đồn ly hôn càng lan rộng. Đến tháng 10/2024, cả hai chính thức xác nhận "đường ai nấy đi".

G-Dragon tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng thời trang toàn cầu

G-Dragon, biểu tượng thời trang toàn cầu và đại sứ của Chanel, tiếp tục chứng tỏ sức hút đặc biệt của mình khi tham dự show diễn 2025. Phong cách độc đáo và thần thái không lẫn vào đâu của thủ lĩnh BIGBANG đã thu hút mọi ánh nhìn.

Hình ảnh của G-Dragon tại show diễn Chanel 2025 nhanh chóng lan truyền trên các trang thông tin thời trang quốc tế và mạng xã hội. Sự hiện diện của G-Dragon không chỉ có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực âm nhạc mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang.

G-Dragon gây sốt khi xuất hiện tại show Chanel 2025.

Kể từ khi tái xuất vào tháng 10 năm 2024 sau hơn 7 năm vắng bóng, G-Dragon liên tục trở thành tâm điểm của truyền thông. Tháng 10/2024, G-Dragon "đánh úp" người hâm mộ bằng đĩa đơn Power. Ca khúc nhanh chóng "càn quét" các bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài nước, đứng đầu iTunes tại 16 quốc gia và đạt kỷ lục người nghe cao nhất trên Melon trong giờ đầu tiên phát hành năm 2024 (hơn 83.000 lượt nghe).

Chưa dừng lại ở đó, tháng 11/2024, G-Dragon tiếp tục "chiêu đãi" fan bằng ca khúc Home Sweet Home - sản phẩm kết hợp cùng các thành viên BIGBANG là Taeyang và Daesung. Ca khúc tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc, khẳng định sức hút khó cưỡng của thủ lĩnh BIGBANG.

Sự tái xuất của G-Dragon không chỉ là tin vui đối với người hâm mộ mà còn là minh chứng cho tài năng và sức ảnh hưởng không thể phủ nhận của anh. "Ông hoàng Kpop" đã trở lại và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Ailee tung ảnh cưới ngọt ngào, hé lộ chuyện sống chung trước hôn nhân

Nữ ca sĩ Ailee vừa khiến người hâm mộ "tan chảy" khi chia sẻ loạt ảnh cưới ngọt ngào trên trang cá nhân, kèm theo lời chúc mừng năm mới.

Bộ ảnh cưới ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của Ailee và Choi Sihoon. Cả hai trao nhau ánh nhìn ngọt ngào, thể hiện tình cảm nồng thắm. Những bức ảnh còn lại cho thấy sự tự tin của cặp đôi trong những tư thế tạo dáng đầy tình tứ, từ nụ hôn tay lãng mạn đến cái ôm từ phía sau ấm áp. Loạt ảnh cưới này đã làm dấy lên sự tò mò và phấn khích trong lòng người hâm mộ.

Ailee và Choi Sihoon dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 20/4 tới. Choi Sihoon được khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Single's Inferno của Netflix.

Bộ ảnh cưới ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của Ailee và Choi Sihoon.

Mới đây, trong chương trình tạp kỹ What do you do when you play? của đài MBC, Ailee tiết lộ rằng cô và Choi Sihoon đã sống chung trước khi kết hôn: "Chúng tôi đã chuyển đến sống cùng nhau trước khi cưới". Thông tin này càng khiến người hâm mộ thêm phần háo hức chờ đợi ngày trọng đại của cặp đôi.

Ailee sinh năm 1989, được biết đến với giọng hát nội lực, khả năng xử lý nốt cao và những màn trình diễn đầy năng lượng trên sân khấu. Cô được mệnh danh là "Beyoncé của Hàn Quốc" nhờ những màn cover các ca khúc của Beyoncé rất thành công.

Nữ ca sĩ bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình vào năm 2012 với đĩa đơn Heaven. Bài hát nhanh chóng trở thành hit và giúp cô giành được nhiều giải thưởng tân binh của năm. Kể từ đó, Ailee liên tục phát hành các ca khúc chất lượng và được khán giả yêu thích như I Will Show You, U&I, Don't Touch Me, Mind Your Own Business, I Will Go to You Like the First Snow (nhạc phim Goblin)...

Ngoài sự nghiệp ca hát, Ailee còn tham gia vào nhiều chương trình truyền hình và các hoạt động từ thiện. Cô cũng là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc tích cực hoạt động ở thị trường âm nhạc quốc tế.