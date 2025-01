Sao Hàn 29/1: Song Hye Kyo trẻ đẹp như gái đôi mươi, Han So Hee lộ nhan sắc thật

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 29/1.

Song Hye Kyo trẻ đẹp như gái đôi mươi

Trong dịp Tết, Song Hye Kyo liên tục bận rộn với lịch trình quảng bá cho bộ phim điện ảnh Dark Nuns. Tại sự kiện gần đây, vợ cũ Song Joong Ki trở thành tâm điểm chú ý với diện mạo xinh đẹp.

Diện áo len cùng chân váy tối màu dáng dài, Song Hye Kyo trang điểm nhẹ nhàng, toát lên vẻ tự nhiên, trong sáng. Nhiều người dành lời khen ngợi cho cách phối đồ cũng như trang điểm lần này của cô.

Song Hye Kyo gây sốt với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp dù ở tuổi U50.

Tuy nhiên, trong một số bức hình, Song Hye Kyo lại khiến dân tình xôn xao vì để lộ nhiều dấu hiệu lão hóa. Người hâm mộ cho rằng Song Hye Kyo đã bước sang tuổi 43 nên việc xuất hiện dấu hiệu lão hóa là điều không thể tránh khỏi. Tuy vậy, cô luôn cố gắng xuất hiện xinh đẹp và tươi mới nhất. Bản thân nữ diễn viên Hậu duệ của mặt trời chấp nhận quá trình lão hóa nhưng mong muốn "già đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể".

Dự án Dark Nuns là tác phẩm tiếp theo của Song Hye Kyo sau thành công của The Glory. Bộ phim thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông và khán giả. Trong những ngày đầu công chiếu, phim nhận về nhiều bình luận trái chiều liên quan đến nội dung cũng như khả năng diễn xuất của các diễn viên.

Song Hye Kyo là một trong những ngọc nữ hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc. Sau ly hôn, cô đang tập trung vào sự nghiệp và dành thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè. Cô tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn.

Han So Hee lộ nhan sắc thật dưới ống kính Getty Images

Mới đây, những hình ảnh của Han So Hee tại tuần lễ thời trang Paris đã trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. "Hung thần" Getty Images đã "bóc trần" nhan sắc của nữ diễn viên khiến cô trở thành "nạn nhân" tiếp theo.

Trong những bức ảnh được Getty Images công bố, gương mặt của Han So Hee trông cứng đơ và dừ hơn so với những hình ảnh thường thấy. Nhiều người cho rằng nguyên nhân là do lớp trang điểm quá dày đã khiến cô trông kém sắc.

Trong một số bức ảnh cận cảnh, có thể thấy rõ lớp phấn trên gương mặt Han So Hee bị loang lổ, lộ rõ những vết sẹo lõm. Điều này gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng.

Lớp trang điểm không phù hợp đã khiến Han So Hee trông già hơn so với tuổi. Gương mặt cô mất đi vẻ tự nhiên, trở nên thiếu sức sống.

Đây không phải là lần đầu tiên Han So Hee bị "dìm hàng" vì cách trang điểm. Vào tháng 3 năm ngoái, cô cũng từng gây tranh cãi khi xuất hiện tại một sự kiện của hãng trang sức Boucheron. Mặc dù người hâm mộ vẫn dành lời khen ngợi cho nhan sắc của Han So Hee, nhưng nhiều khán giả nhận xét rằng cô trông khác lạ và dữ dằn hơn so với thường lệ.

Han So Hee là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi bật, sở hữu nhan sắc vừa quyến rũ vừa trong sáng. Cô từng theo học hội họa trước khi chuyển hướng sang diễn xuất vào năm cuối cấp trung học. Ngoại hình nổi bật và gu thời trang cá tính giúp cô được nhiều nhãn hàng thời trang và làm đẹp săn đón.

Han So Hee bắt đầu gây chú ý với vai diễn "tiểu tam" trong bộ phim Thế giới hôn nhân (2020) và khẳng định tên tuổi qua vai chính trong Nevertheless (2021). Bộ phim này, với nhiều cảnh quay táo bạo, giúp cô tạo được sức hút mạnh mẽ. Tuy nhiên, vào tháng 3/2024, Han So Hee vướng vào scandal tình ái liên quan đến hai diễn viên Lee Hyeri và Ryu Jun Yeol, gây ồn ào dư luận.

Lee Jung Jae và bạn gái tỷ phú dạo phố Paris

Mới đây, hình ảnh Lee Jung Jae và bạn gái Im Se Ryeong tay trong tay dạo phố Place Vendôme, Paris đã được một tờ báo Mỹ đăng tải, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Trong hình, Lee Jung Jae diện áo khoác dài màu xám, kết hợp cùng áo hoodie và kính râm nâu. Bên cạnh, Im Se Ryeong mặc áo khoác đen, quần da và áo cổ lọ, rạng rỡ sánh bước cùng bạn trai.

Cặp đôi đã công khai hẹn hò từ năm 2015, tính đến nay đã được 11 năm. Đáng chú ý, Im Se Ryeong thường xuyên xuất hiện cùng Lee Jung Jae tại các sự kiện chính thức, bao gồm cả Liên hoan phim Cannes. Tháng 11 năm ngoái, họ gây chú ý khi cùng tham dự sự kiện LACMA Art+Film Gala 2023 ở Los Angeles.

Lee Jung Jae và bạn gái tỷ phú Im Se Ryeong dạo phố Paris.

Trước đó, những hình ảnh paparazzi chụp được cặp đôi tại một bãi biển ở đảo Saint Barthélemy thuộc vùng Caribbean cũng được chia sẻ. Trong những bức ảnh này, Im Se Ryeong diện bikini, thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ cùng Lee Jung Jae.

Im Se Ryeong không chỉ được biết đến là bạn gái của Lee Jung Jae, mà còn là một nữ doanh nhân tài giỏi, ái nữ của một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Chuyện tình của họ từng tốn nhiều giấy mực của báo chí bởi sự khác biệt về gia thế.

Về phía Lee Jung Jae, anh hiện đang được khán giả toàn cầu biết đến qua series Squid Game 2 của Netflix, ra mắt vào tháng 12/2024.