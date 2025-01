Sao Hàn 28/1: Con trai Hyun Bin đẹp 'không tưởng'

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 28/1.

Uhm Ji Won tiết lộ con trai Son Ye Jin đẹp "không tưởng"

Trong chương trình My Little Old Boy phát sóng ngày 26/1 trên đài SBS, nữ diễn viên Uhm Ji Won, bạn thân của Son Ye Jin, đã xuất hiện với vai trò MC đặc biệt, mang đến những chia sẻ thú vị về cuộc sống và nhan sắc.

Đặc biệt, khi nhắc đến hội bạn thân đình đám gồm Gong Hyo Jin và Son Ye Jin, Uhm Ji Won không giấu được sự tự hào khi nói về quý tử nhà cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin. Nữ diễn viên bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt trước vẻ ngoài "cực phẩm" của cậu bé: "Dù không phải con mình, tôi vẫn muốn khoe với mọi người vì cậu bé quá đẹp trai".

Uhm Ji Won "khoe" vẻ đẹp con trai Son Ye Jin - Hyun Bin trên sóng truyền hình.

Thậm chí, Uhm Ji Won còn hài hước nhận xét về "sức mạnh" của gen trội từ bố mẹ em bé: "Đáng lẽ gen di truyền có thể thay đổi, nhưng trong trường hợp này thì không, thật đáng kinh ngạc!". Lời khen ngợi này càng khiến công chúng thêm tò mò về diện mạo của con trai cặp đôi Hạ cánh nơi anh.

Bên cạnh những câu chuyện về bạn bè, Uhm Ji Won cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ các MC về vẻ ngoài trẻ trung. Thậm chí, một câu hỏi hài hước đã được đặt ra: "Chị phải chi bao nhiêu tiền mỗi năm cho việc chăm sóc sắc đẹp vậy?".

Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn tiết lộ một bí quyết nhỏ giúp giảm sưng phù mặt. Uhm Ji Won chia sẻ rằng cô thường xuyên bị phù nề, và một mẹo nhỏ cô áp dụng là dùng dây chun buộc vào tai trước khi trang điểm để kích thích lưu thông bạch huyết. "Làm như vậy sẽ giúp giảm sưng đáng kể," Uhm Ji Won khẳng định. Mẹo làm đẹp đơn giản mà hiệu quả này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các bà mẹ có mặt trong chương trình.

"Mẹ chồng quốc dân" Jang Mi Ja qua đời

Làng giải trí Hàn Quốc vừa đón nhận tin buồn khi nữ diễn viên kiêm nghệ sĩ lồng tiếng kỳ cựu Jang Mi Ja qua đời vì bệnh mãn tính, hưởng thọ 84 tuổi. Thông tin này được Hiệp hội Nghệ sĩ Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc chính thức thông báo.

Bà Jang Mi Ja là một nghệ sĩ đa tài, hoạt động rộng rãi trên nhiều lĩnh vực từ sân khấu kịch, phim truyền hình đến điện ảnh. Bà đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Toji, The Second Republic, The Sons of Sol Pharmacy House, Believe in Love, The Light in Your Eyes, và gần đây nhất là King the Land.

Đặc biệt, vai diễn mẹ chồng nghiêm khắc trong bộ phim Clinic for Married Couples: Love and War đã mang về cho bà biệt danh "mẹ chồng quốc dân", đưa hình ảnh của bà trở nên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ.

Diễn viên Jang Mi Ja qua đời, hưởng thọ 84 tuổi.

Không chỉ thành công trên màn ảnh, bà Jang Mi Ja còn có một sự nghiệp sân khấu kịch đáng ngưỡng mộ, thường xuyên biểu diễn cùng chồng, nghệ sĩ Park Woong. Vào năm ngoái, cả hai vợ chồng đã cùng nhau xuất hiện trong vở kịch Dancing Silver Portrait. Được biết, "mẹ chồng quốc dân" có hai người con trai, trong đó người con thứ hai là diễn viên Park Joon.

Tang lễ của diễn viên Jang Mi Ja được tổ chức tại nhà tang lễ của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, quận Jongno, Seoul. Lễ truy điệu sẽ diễn ra vào 6h sáng ngày 29/1. Nơi an nghỉ cuối cùng của nữ nghệ sĩ sẽ là Nghĩa trang Thành phố Seoul.

Lisa bị "ném đá" tơi bời vì lời chúc Tết thiếu tinh tế

Trong buổi livestream ngày 27/1 vừa qua, Lisa (BLACKPINK) đã gửi lời chúc mừng năm mới đến người hâm mộ nhân dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, lời chúc của nữ thần tượng đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Cụ thể, sau khi được nhân viên nhắc nhở bên ngoài, Lisa đã đề cập đến "Lunar New Year" (Tết Nguyên Đán) trên sóng trực tiếp. Điều này ban đầu được nhiều người ủng hộ, cho rằng nữ idol đã thể hiện sự tôn trọng với văn hóa chung của nhiều quốc gia châu Á. Thế nhưng, ngay sau đó, Lisa lại tiếp tục gửi lời chúc "Happy Chinese Lunar New Year" (Chúc mừng Tết Âm lịch Trung Quốc), khiến không ít người hâm mộ cảm thấy khó hiểu và thất vọng.

Sau Crazy Horse, Lisa (BLACKPINK) tiếp tục "chọc giận" fan vì lời chúc Tết thiếu tinh tế.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ một bộ phận cư dân mạng.

Nhiều người cho rằng hành động của Lisa là thiếu tinh tế, không tôn trọng khán giả ở các quốc gia châu Á khác, nơi cũng đón Tết Nguyên Đán. Họ lập luận rằng Tết Nguyên Đán là một nét văn hóa chung của nhiều nước Á Đông, không chỉ riêng Trung Quốc. Việc Lisa nhấn mạnh "Chinese Lunar New Year" bị xem là hành động thiên vị người hâm mộ Trung Quốc, bỏ qua cảm xúc của fan quốc tế.

Sự việc này càng thu hút sự chú ý khi nhắc lại việc Lisa từng vướng vào tin đồn bị cấm sóng tại Trung Quốc sau màn trình diễn tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse cách đây hai năm. Nhiều người đặt nghi vấn liệu đây có phải là động thái "lấy lòng" fan Trung Quốc, mở đường cho việc quay trở lại hoạt động tại thị trường tỷ dân của nữ thần tượng.

Một số người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực Lisa, cho rằng cô đã nói "Happy Lunar New Year" trước khi nhắc đến "Chinese Lunar New Year". Tuy nhiên, lập luận này nhanh chóng bị phản bác, khi nhiều người khẳng định Lisa chỉ nói "Lunar New Year" sau khi được nhân viên nhắc nhở.

Sự việc của Lisa gợi nhớ đến trường hợp của Danielle (NewJeans) cách đây hai năm. Nữ idol mang hai dòng máu Hàn - Úc từng bị chỉ trích vì hỏi người hâm mộ "Các bạn Bunnies (tên fandom của NewJeans) đang làm gì trong dịp Tết Trung Quốc vậy?". Sau làn sóng phản ứng dữ dội, Danielle đã phải lên tiếng xin lỗi, thừa nhận cách diễn đạt của mình là không phù hợp và gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ cảm thấy bị tổn thương.