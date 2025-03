Công an giúp chủ đại lý vé số nhận lại số tiền suýt bị mất do trả thưởng nhầm

(VTC News) -

Công an xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, TP Huế) vừa phối hợp với Công an phường An Cựu (quận Thuận Hóa, TP Huế) hỗ trợ một chủ đại lý vé số nhận lại số tiền lớn suýt bị mất do chi trả nhầm giải thưởng.

Trước đó, vào tối ngày 25/3, Công an xã Quảng Thọ nhận được thông tin từ Công an phường An Cựu về việc ông Nguyễn Viết Dũ (trú phường An Cựu), là chủ đại lý vé số, trong quá trình chi trả tiền trúng thưởng vé số đã chi trả nhầm lẫn giá trị giải thưởng từ 12 triệu đồng thành 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Viết Dũ (thứ 2 từ trái qua) được lực lượng công an giúp nhận lại số tiền lớn suýt bị mất do nhầm lẫn trong chi trả tiền trúng thưởng. (Ảnh: CA)

Sau quá trình kiểm tra, xác minh, Công an xã Quảng Thọ và Công an phường An Cựu xác định người nhận thưởng tiền trúng vé số là ông Nguyễn Đình Phúc (trú tại thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ).

Sau khi được lực lượng công an giải thích, thuyết phục, ông Nguyễn Đình Phúc đã trả lại số tiền chênh lệch lớn mà ông Dũ chi trả nhầm giải thưởng.

Cùng ngày, một cán bộ thuộc phòng Hậu Cần Công an TP Huế phát hiện, giúp đỡ người dân tự gây tai nạn dẫn đến gãy chân.

Cán bộ phòng Hậu Cần - Công an TP Huế giúp người dân bị tai nạn gãy chân đến cơ sở y tế cấp cứu. (Ảnh: CA)

Theo đó, lúc 8h ngày 27/3 tại Quốc lộ 1A đoạn qua phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy, TP Huế) cán bộ Phòng Hậu Cần Công an TP Huế đang trên đường làm nhiệm vụ phát hiện người dân bị tai nạn giao thông do tông phải vật nuôi chạy trên đường.

Thấy nạn nhân có dấu hiệu bị gãy chân, cán bộ Công an nhanh chóng đưa vào Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy để cấp cứu kịp thời. Được biết, nạn nhân tên D.T.T.T. (sinh năm 2000, trú tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, TP Huế).