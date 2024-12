Sao Hàn 22/12: Tạo hình gây sốc của Song Hye Kyo, Jang Nara khóc trên sân khấu

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 22/12.

Tạo hình nữ tu gây sốc của Song Hye Kyo

Bộ phim Dark Nuns - phần 2 của bộ phim ăn khách năm 2015 The Priests kể về câu chuyện của những nữ tu thực hiện các nghi lễ trừ tà để cứu một cậu bé bị ám bởi một linh hồn tà ác.

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim đã hé lộ tạo hình của Song Hye Kyo. Trong phim, cô sẽ thủ vai Sơ Junia, một nữ tu dũng cảm và kiên quyết, người sẽ làm tất cả để cứu cậu bé bị quỷ ám Hee Joon. Với vẻ ngoài lạnh lùng, khắc kỷ che giấu sự chân thành sâu sắc bên trong, Song Hye Kyo đã mang đến hình ảnh sống động, khắc họa một nhân vật hoàn toàn khác biệt so với những vai diễn trước đây của cô.

Song Hye Kyo vào vai nữ tu sĩ trong bộ phim "Dark Nuns".

Để tăng thêm phần kịch tính, Sơ Junia đã tạo dựng một mối liên kết đặc biệt và hợp tác với Sơ Michaela (Jeon Yeo Been). Cả hai cùng nhau dấn thân vào hành trình đầy hiểm nguy, sẵn sàng mạo hiểm tất cả để cứu lấy cậu bé.

Đạo diễn Kwon Hyuk Jae nhận xét: "Từng lời nói, biểu cảm và ánh mắt của Song Hye Kyo trong vai Sơ Junia đều trở thành những yếu tố hình ảnh đầy ấn tượng trong bộ phim".

Về phần mình, Song Hye Kyo cũng chia sẻ về sự nhập vai hoàn toàn của mình: "Tôi đã sống như Sơ Junia trong suốt ba tháng, chỉ nghĩ về nhân vật này". Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo trên màn ảnh rộng sau thời gian dài.

Jang Nara thắng lớn ở SBS Drama Awards

Tối 21/12, lễ trao giải SBS Drama Awards 2024 diễn ra và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả châu Á. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, Jang Nara đã giành chiếc cúp Daesang danh giá.

Vai diễn trong bộ phim Cộng sự hoàn hảo đã giúp cô giành chiến thắng. Người đẹp nhận nhiều lời khen khi đã thể hiện một khía cạnh mới với nhân vật lôi cuốn và bí ẩn của mình.

Jang Nara không kìm được nước mắt khi thắng giải thưởng lớn ở SBS Drama Awards.

Đánh giá về vai diễn của Jang Nara, nhà phê bình văn hóa đại chúng Jeong Deok Hyun nhận xét, từ phát âm cho đến ngữ điệu, vẻ ngoài đều cho thấy nữ diễn viên đã hoàn toàn hóa thân thành người phụ nữ của sự nghiệp. Sự lạnh lùng của một luật sư cũng như nét ấm áp của một người mẹ được nữ diễn viên thể hiện tinh tế.

Ngoài năng lực diễn xuất, Jang Nara còn có “mắt chọn kịch bản tốt”. Trước đó, nữ diễn viên cũng từng thành công với các tác phẩm của SBS như Cô gái thông minh, Hoàng hậu cuối cùng, Vị khách VIP.

Còn đối với Jang Nara, Cộng sự hoàn hảo là "bộ phim đáng biết ơn" đối với cô, đặc biệt là sau nhiều năm nghi ngờ về sự nghiệp diễn xuất của mình.

Ngay khi cái tên Jang Nara được xướng lên, mạng xã hội Hàn lập tức bùng nổ, khán giả dành rất nhiều lời khen, chúc mừng cho mỹ nhân không tuổi. Nhiều người cũng cho rằng kết quả này quá xứng đáng, không có gì để bàn cãi.

Ahn Jae Hyun dự định tái hôn sau ồn ào ly dị Goo Hye Sun

Năm 2019, cuộc hôn nhân của Ahn Jae Hyun và ''nàng cỏ'' Goo Hye Sun tan vỡ trong ồn ào. Goo Hye Sun cáo buộc chồng cũ ngoại tình và có những lời lẽ xúc phạm cô. Mặc dù sau đó Ahn Jae Hyun đã được minh oan, nhưng danh tiếng của anh đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Đến nay, sau 5 năm, Ahn Jae Hyun phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả việc lạm dụng bia rượu. Tuy nhiên, dường như nam diễn viên sinh năm 1987 đang muốn tìm kiếm hạnh phúc mới.

Ahn Jae Hyun dự định tái hôn sau ồn ào ly dị Goo Hye Sun.

Gần đây, trên kênh YouTube cá nhân, Ahn Jae Hyun đã đăng tải video tổng kết năm 2024 và chia sẻ những mục tiêu cho năm 2025. Đáng chú ý, một trong những dự định của anh là "kiểm tra điểm số của tôi tại một công ty mai mối". Điều này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận trong cộng đồng mạng, cho thấy rõ ràng nam diễn viên đang tìm kiếm một mối quan hệ mới thông qua dịch vụ mai mối.

Trước những đồn đoán về việc tái hôn, Ahn Jae Hyun vẫn giữ im lặng. Hiện tại, anh đang nỗ lực hoạt động trở lại trong làng giải trí sau một thời gian tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng từ vụ ly hôn ồn ào.

Trong năm vừa qua, Ahn Jae Hyun đã tham gia diễn xuất trong bộ phim The Real Has Come!, xuất hiện trong chương trình thực tế I Live Alone và đặc biệt gây chú ý với vai diễn trong MV All The Way - phần tiếp theo của ca khúc nổi tiếng Please Don't... phát hành cách đây 12 năm.