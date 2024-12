Sao Hàn 19/12: Nam chính 'Khi điện thoại đổ chuông' phát ngôn coi thường phụ nữ

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 19/12.

Hyun Bin viết tâm thư gửi vợ và con trai trên sóng truyền hình

Trong tập phát sóng chương trình You quiz on the block vào tối ngày 18/12 vừa qua, Hyun Bin đã tham gia với vai trò khách mời. Bên cạnh việc giới thiệu bộ phim điện ảnh mới, anh cũng đã chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống gia đình hạnh phúc bên cạnh bà xã Son Ye Jin và cậu con trai đầu lòng.

Hyun Bin cũng đã gửi những lời cảm ơn chân thành đến vợ và con trai: "Khi anh nhìn thấy những điều em đã làm cho gia đình chúng ta, anh cảm thấy rất kinh ngạc, kính trọng và biết ơn. Chắc hẳn em đã phải rất vất vả để có thể chu toàn mọi việc trong gia đình khi anh đi quay phim xa nhà. Vì vậy, anh muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến em vì đã âm thầm gánh vác và vượt qua tất cả".

Hyun Bin viết tâm thư gửi vợ và con trai.

Tài tử Hạ cánh nơi anh nói thêm: "Nếu con trai chúng ta chào đời đúng ngày dự sinh, anh đã không thể có cơ hội tự cắt dây rốn cho con vì bận quay phim. Anh rất biết ơn vì con đã quyết định chào đời sớm trước khi anh đi quay phim ở nước ngoài".

Về cậu con trai đầu lòng, Hyun Bin cũng nhắn nhủ: "Bố hy vọng con luôn khỏe mạnh, đừng ốm và mỗi ngày đều có những khoảnh khắc vui vẻ bên bố mẹ".

Cũng trong tập phát sóng này, Hyun Bin tiết lộ con trai anh đã được 2 tuổi và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Anh cũng chia sẻ thêm về việc sắp xếp lịch trình công việc hiện tại sao cho phù hợp với nhịp sinh hoạt hàng ngày của con. Hyun Bin tâm sự rằng vào ngày ghi hình, con trai anh bị sốt nên anh không khỏi lo lắng.

Những chia sẻ của Hyun Bin trong chương trình đã mang đến cho khán giả cái nhìn gần gũi hơn về cuộc sống gia đình của anh và Son Ye Jin. Họ là một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ nhất của làng giải trí Hàn Quốc, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi tình yêu đẹp và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

IU thắng kiện, được bồi thường 30 triệu won

Ngày 18/12, tờ Chosun của Hàn Quốc đưa tin nữ ca sĩ IU đã giành chiến thắng trong phiên tòa sơ thẩm liên quan đến vụ kiện chéo đòi bồi thường thiệt hại. Tòa án Trung ương Seoul đã phán quyết bị đơn, được biết đến là A, phải bồi thường cho IU số tiền 30 triệu won (tương đương khoảng 530 triệu đồng Việt Nam).

Vụ việc bắt đầu vào tháng 5 năm ngoái, khi IU bị A cáo buộc vi phạm Luật Bản quyền. Cụ thể, A cho rằng một số bài hát nổi tiếng của IU như Pink Shoes, Good Day, BBIBBI,Boo và Celebrity có dấu hiệu đạo nhạc từ các nghệ sĩ trong và ngoài nước.

IU thắng kiện, được bồi thường 30 triệu won.

Phía IU sau đó đưa ra phản hồi: “Ngay cả khi một số nhạc sĩ đã khẳng định đây không phải là đạo nhạc, việc một người thứ ba không liên quan đến bản quyền lại cố tình cáo buộc với mục đích làm tổn hại hình ảnh nghệ sĩ là hoàn toàn sai trái. Chúng tôi tin rằng cơ quan điều tra sẽ đưa ra phán quyết đúng đắn và sẽ yêu cầu những kẻ cáo buộc vô căn cứ phải chịu trách nhiệm”.

Tháng 8/2023, cảnh sát đã bác bỏ đơn tố cáo đạo nhạc mà A đưa ra đối với IU. Một tháng sau đó, công ty quản lý của IU, EDAM Entertainment, đã đệ đơn kiện A lên Tòa án Trung ương Seoul, yêu cầu bồi thường thiệt hại do những cáo buộc vô căn cứ gây tổn hại đến danh dự của nghệ sĩ.

Thông qua quá trình điều tra, phía IU đã xác định được danh tính của A. Tuy nhiên, người này đã không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào để tự bảo vệ mình, cũng như không chỉ định bất kỳ đại diện pháp lý nào để tham gia vào quá trình tố tụng. Tòa án đã tiến hành xử lý vụ việc thông qua phương thức công bố thông báo công khai để triệu tập A tham dự phiên tòa.

Nam chính ''hot'' nhất hiện tại từng phát ngôn gây tranh cãi về phụ nữ

Theo Koreaboo, một phát ngôn từ năm 2016 của nam diễn viên Hàn Quốc Yoo Yeon Seok gần đây đã được lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội.

Vào thời điểm đó, Yoo Yeon Seok và nữ diễn viên Moon Chae Won đang tham gia các hoạt động quảng bá cho bộ phim The Mood of The Day.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về kiểu trang phục mà một người nên mặc khi đi hẹn hò, Yoo Yeon Seok đã trả lời: "Nếu một người phụ nữ mặc đồ gì đó xuyên thấu, để bạn có thể nhìn thấy được một phần cơ thể của họ mỗi khi họ di chuyển, nếu họ mặc trang phục như vậy khi đi chơi với tôi, tôi sẽ nghĩ rằng họ thích tôi. Nếu họ che kín hết, cảm giác như họ đang dựng lên một bức tường và tôi nghĩ rằng họ không thích tôi”.

Phát ngôn gây tranh cãi về phụ nữ trong quá khứ của Yoo Yeon Seok bị ''đào lại''.

Để đáp lại nhận xét của Yoo Yeon Seok về trang phục hẹn hò, Moon Chae Won đã chia sẻ rằng cô thường chọn áo cổ lọ và quần dài cho những buổi hẹn. Tuy nhiên, Yoo Yeon Seok đã tiếp lời bằng câu nói: "Đó là lý do em không có bạn trai", khiến nữ diễn viên cảm thấy không thoải mái.

Bên cạnh phát ngôn gây tranh cãi năm 2016 này, vào năm ngoái, Yoo Yeon Seok cũng vướng vào cáo buộc có lời lẽ thiếu tôn trọng với một nhân viên bảo vệ tại tòa nhà nơi anh sinh sống. Vụ việc được cho là nghiêm trọng đến mức người bảo vệ này đã quyết định nghỉ việc vì cảm thấy xấu hổ.

Tuy nhiên, công ty quản lý của nam diễn viên đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận hoàn toàn cáo buộc này. Họ khẳng định những thông tin về hành vi của Yoo Yeon Seok là vô căn cứ và đe dọa sẽ thực hiện các hành động pháp lý mạnh mẽ đối với bất kỳ ai lan truyền những tin đồn sai lệch này.

Yoo Yeon Seok hiện đang là một trong những gương mặt được yêu thích trên màn ảnh Hàn Quốc, đặc biệt với vai diễn chính trong bộ phim truyền hình Khi điện thoại đổ chuông. Bộ phim đã đạt được thành tích ấn tượng khi liên tiếp hai tuần giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ với lượng người xem "khủng".

Yoo Yeon Seok sinh năm 1984, ra mắt trong bộ phim Oldboy, trong đó anh vào vai phiên bản trẻ hơn của nhân vật Yoo Ji Tae. Sau thời gian quân ngũ, anh đóng nhiều phim và thành công vang dội, có thể kể đến Reply 1994, Người thầy y đức, Những bác sĩ tài hoa, Lý giải tình yêu, Quý ngài ánh dương...