Nổ lớn tại quán phở ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 23/3, Công an phường An Lợi Đông đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ nổ xảy ra tại quán phở, nghi rò rỉ khí gas.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: A.Vũ)

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 18h30 cùng ngày, người dân bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ quán phở nói trên. Người dân chạy đến thì thấy cửa kính vỡ tung toé, xe máy, bảng hiệu nằm la liệt.

Công an phường An Lợi Đông phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM sau đó đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định là do rò rỉ khí gas. May mắn là vụ nổ không gây thương vong về người.

Trước đó, ở TP.HCM cũng xảy ra vụ nổ lò hơi tại một cơ sở trầm hương ở huyện Bình Chánh khiến 5 căn nhà bị sập tường, vỡ kính khiến một bé gái bị thương.