Sao Hàn 20/12: Hyun Bin 'mất điểm' trước Song Joong Ki sau khi kết hôn

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 20/12.

Nhan sắc Hyun Bin gây tranh cãi, bị so sánh với Song Joong Ki hậu kết hôn

Mới đây, Hyun Bin và Song Joong Ki đều đồng thời dự sự kiện họp báo trong 2 ngày 18-19/12, đánh dấu sự trở lại màn ảnh với tác phẩm lần lượt là Harbin và Bogota: Land of Last Chance.

Sự xuất hiện của cả hai nam thần sau khi kết hôn đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, đặc biệt là về ngoại hình của họ. Trong khi Song Joong Ki nhận được vô số lời khen ngợi về vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn và phong độ, thì Hyun Bin lại vấp phải những ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng Hyun Bin có vẻ mệt mỏi, xuống sắc hơn so với trước đây. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bênh vực và cho rằng Hyun Bin vẫn rất phong độ, chỉ là phong cách có phần thay đổi.

Trước đó, Hyun Bin từng bị chê bai về ngoại hình xuống dốc khi tham dự sự kiện công chiếu bộ phim "Harbin" trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Toronto 2024 vào tháng 9 năm nay. Mặc dù đã cố gắng cải thiện diện mạo bằng lớp trang điểm, anh vẫn không thể làm hài lòng cư dân mạng Hàn Quốc.

Sau sự kiện của Hyun Bin 1 ngày, Song Joong Ki xuất hiện trong họp báo cho bộ phim Bogota: Land of Last Chance tại Megabox COEX, quận Gangnam với ngoại hình "hack tuổi", điển trai mãn nhãn. Dù có phần gầy gò, Song Joong Ki vẫn làm khán giả phải gật gù tán thưởng vì giữ phong độ ngoại hình dù cũng vất vả chăm lo cho gia đình 2 con.

Sau khi kết hôn với người vợ Anh quốc, Song Joong Ki đã nhiều lần trở thành chủ đề được tìm kiếm nhờ những hình ảnh cho thấy gương mặt trẻ trung của mình. Thậm chí, có lần anh còn được nhận xét là trông trẻ hơn cả đàn em kém 1 tuổi, Kim Seon Ho, trong cùng một khung hình ngoài đời.

Lee Min Ho từng được tuyển làm idol

Nam diễn viên Lee Min Ho sẽ tham gia chương trình tạp kỹ được mong chờ. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm, anh nhận lời xuất hiện trong một talk show là You Quiz on the Block của đài tvN.

Trong cuộc trò chuyện, Lee Min Ho đã chia sẻ một giai thoại bất ngờ từ thời đi học của mình, tiết lộ rằng anh đã được SM Entertainment chiêu mộ ba lần. Khi anh nói đùa rằng mình có "vẻ ngoài SM " đặc trưng, ​​Yoo Jae Suk đã hài hước đồng ý, thốt lên, "Bạn thực sự có! Thật kỳ lạ".

Ngoài ra, Lee Min Ho cũng đề cập đến vai diễn đáng nhớ là Gu Jun Pyo trong Vườn sao băng. Khi suy ngẫm về sự tương phản rõ rệt giữa hoàn cảnh giàu có của nhân vật và những khó khăn tài chính của chính anh vào thời điểm đó. Ngoài ra, nam tài tử cũng hé lộ những nỗ lực của anh để nhập vai.

Lee Min Ho cũng chia sẻ về trải nghiệm của mình khi thử vai cho loạt phim Pachinko của Apple TV. Anh tiết lộ rằng anh đã đảo ngược tình thế bằng cách đặt câu hỏi cho ban giám khảo trong buổi thử vai, khiến họ xúc động. "Mắt họ lấp lánh cảm xúc", anh nói.

Na In Woo được miễn nghĩa vụ quân sự

Công ty quản lý Hanada Company của nam diễn viên Na In Woo đã chính thức thông báo rằng: "Đúng là Na In Woo đã được miễn nghĩa vụ quân sự trong thời gian chờ lệnh triệu tập để thực hiện nghĩa vụ công ích (nhân viên dịch vụ xã hội)".

Họ cũng giải thích thêm: "Sau khi nhận kết quả phân loại sức khỏe Cấp độ 4, anh ấy đã chờ đợi thông báo tiếp theo từ Cục Quản lý Nhân lực Quân đội (MMA). Tuy nhiên, sau 3 năm, Na In Woo đã nhận được thông báo chính thức về việc được miễn nghĩa vụ quân sự".

Theo Đạo luật Nghĩa vụ Quân sự Hàn Quốc, những cá nhân nhận được phân loại nghĩa vụ bổ sung Cấp độ 4 và không nhận được lệnh triệu tập trong vòng ba năm sẽ được cấp "miễn trừ nghĩa vụ quân sự". Thống kê cho thấy, kể từ năm 2019, đã có hơn 10.000 người nhận được sự miễn trừ này, và dự kiến khoảng 10.000 người nữa cũng sẽ được hưởng quy định tương tự trong năm nay. Na In Woo được cho là một trong số những người có tên trong danh sách này.

Trong khi đó, Na In Woo sẽ sớm tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ qua bộ phim truyền hình mới lên sóng vào khung giờ thứ Sáu - thứ Bảy của đài MBC, mang tên Motel California, dự kiến khởi chiếu vào ngày 10/1.

Motel California là một bộ phim tình cảm lấy bối cảnh một nhà nghỉ nhỏ tại vùng nông thôn, xoay quanh câu chuyện của nữ chính đã sinh ra và lớn lên tại chính nơi này. Sau 12 năm rời xa quê hương, cô trở về và gặp lại mối tình đầu, từ đó mở ra một loạt những biến cố và thử thách khi họ cùng nhau "hâm nóng" lại tình cảm xưa.