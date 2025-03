'Anh trai vượt ngàn chông gai' đêm 3: Kéo dài 5 tiếng, tiết mục 'tung trời đất'

(VTC News) -

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai ngày 3 diễn ra tối 22/3 tiếp tục chứng minh sức hút khi mang đến hàng loạt trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, đậm chất nghệ thuật và giàu tính văn hóa cho gần 35.000 khán giả.

Dù thời lượng chương trình dài gần 5 tiếng, nhưng khán giả vẫn cháy hết mình tới những giây cuối cùng.

Các anh tài mở màn bùng nổ bằng "Hoả ca".

Mở đầu đêm nhạc, 33 anh tài xuất hiện bùng nổ bằng tiết mục Hỏa ca (Call Me By Fire) với hiệu ứng nâng thang kết hợp pháo hoa rực lửa, tạo nên bầu không khí sôi động ngay từ những phút đầu.

Chứng kiến sự sung sức của khán giả, NSND Tự Long khẳng định: "Mọi người làm chúng tôi dần nóng lên rồi đấy. Cảm ơn khán giả vì thương chúng tôi mà ở lại, phần còn lại là hãy quẩy tưng bừng", đồng thời, hứa hẹn đêm concert 3 sẽ mang tiêu chí "thủng nóc, tung trần, bay trời đất".

Vẫn như 2 đêm diễn trước, concert lần này không chỉ chinh phục người xem bởi quy mô hoành tráng, mà còn bởi cách làm mới sáng tạo trong từng tiết mục biểu diễn, từ hòa âm phối khí, thiết kế sân khấu đến trang phục trình diễn.

Sau loạt ca khúc được làm nóng bởi vũ đạo nóng bỏng như Tình yêu ngủ quên, Let me feel your love tonight, Vợ người ta, Chợt nghe bước em về..., các anh tài đưa khán giả đi qua nhiều vùng văn hóa đặc trưng, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tiết mục trong đêm diễn 3 mang đến nhiều cảm xúc lắng đọng.

Những ca khúc quen thuộc như Trống cơm, Dạ cổ hoài lang, Mưa trên phố Huế được khoác lớp áo mới với những đoạn hát sáng tạo, tạo nên dấu ấn khác biệt, vừa gợi nhắc truyền thống vừa mang hơi thở đương đại.

Mỗi tiết mục đều cho thấy sự đầu tư, kể cả trang phục cũng mang đậm bản sắc văn hóa từng vùng miền.

Ở tiết mục Mẹ yêu con, NSND Tự Long nghẹn ngào khi hát những câu đầu tiên. Những cảm xúc lắng đọng cũng khiến cho khán giả cảm nhận được sự xúc động trong từng câu chữ.

Tự Long nghẹn ngào khi hát "Mẹ yêu con".

Hay như tiết mục Dạ cổ hoài lang, nghệ sĩ Hữu Quốc cho biết anh bất ngờ trước sự cố gắng của Bằng Kiều, Trương Thế Vinh trong lần đầu hát cải lương. NSND Thu Huyền cũng bày tỏ xúc động vì thấy nghệ thuật chèo được nhiều khán giả trẻ yêu mến khi vang lên ở đêm concert.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của đêm nhạc là màn cello song tấu giữa MC Anh Tuấn và Bằng Kiều - sự kết hợp lạ tai mà đầy cảm xúc, tạo nên một tiết mục khiến khán giả vỡ òa. Nhiều khán giả gọi Anh Tuấn chính là anh tài tử 34 của chương trình.

Điểm mới trong concert lần 3 là tái hiện màn solo của dàn anh tài trong công diễn đầu tiên của chương trình. MC Anh Tuấn nói muốn đem người hâm mộ "sống lại mùa hè rực rỡ năm 2024".

Điểm nhấn đặc biệt trong đêm nhạc là sự kiện chính thức xác lập kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu “Sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất”, với hơn 5.000 khán giả.

Khoảnh khắc xúc động khi người hâm mộ diện trang phục dân tộc lên sân khấu.

Khoảnh khắc khán giả lên sân khấu, bài hát Một vòng Việt Nam với sự thể hiện của các anh tài cất lên, hòa cùng tiếng hò reo Tôi yêu Việt Nam, Việt Nam vô địch từ người hâm mộ.

Đêm diễn khép lại bằng tiết mục Dòng thời gian,Nếu một mai ta bay lên trời và Hỏa ca. Các anh tài cảm ơn khán giả vì đã đến và ở lại. Có những nghệ sĩ rơi nước mắt, những giọt nước mắt xúc động khi cảm nhận được tình yêu mến của người hâm mộ.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn vì đã ở đây. Chúng tôi yêu tất cả mọi người", các anh tài đồng thanh nói.

Đêm diễn thứ 3 diễn ra thành công.

Sau ba đêm diễn, concert Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn tiếp tục hành trình với ngày thứ 4 hứa hẹn còn nhiều bất ngờ.