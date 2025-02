Sao Hàn 20/2: Ảnh 'mới toanh' của Jungkook, gia đình Lee Ji Ah vướng tranh chấp

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 20/2.

Loạt ảnh "chưa từng thấy" của Jungkook (BTS) được hé lộ

Nhiếp ảnh gia Zoo Yong Gyun đã chia sẻ lên Instagram cá nhân những bức ảnh chưa công bố của Jungkook (BTS).Trong loạt ảnh, nam thần tượng toàn cầu xuất hiện trong bộ trang phục denim mà anh từng diện tại sự kiện Calvin Klein 2023 ở Tokyo. Hình ảnh khác, Jungkook quyến rũ với chiếc áo khoác sherpa trucker kinh điển của Calvin Klein từ chiến dịch quảng cáo bộ sưu tập mùa thu 2023.

Người hâm mộ "đứng ngồi không yên" vì loạt ảnh mới toanh của Jungkook.

Hiện tại, Jungkook đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Anh đã chia sẻ những tâm sự chân thành trên Weverse vào ngày 15/2 vừa qua. Jungkook bày tỏ: "Đôi khi tôi hình dung về bản thân và ARMY trong những bức ảnh, điều đó khiến tôi mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đôi khi, tôi cũng cảm thấy nghi ngờ, tự hỏi liệu tất cả có phải chỉ là giấc mơ hay không. Nhưng ngay cả trong sự nghi ngờ đó, tôi sẽ đảm bảo tạo ra những kỷ niệm còn đẹp hơn cả những điều đã tưởng tượng. Tất nhiên, tôi cần phải nỗ lực."

Jungkook nhập ngũ cùng với thành viên Jimin vào ngày 12/12/2023. Anh hiện đang phục vụ với tư cách là hạ sĩ tại Sư đoàn Bộ binh số 5 của Quân đội Hàn Quốc và dự kiến xuất ngũ vào ngày 11/6/2025.

Gia đình Lee Ji Ah vướng tranh chấp thừa kế 35 tỷ won

Ngày 19/2, BH Entertainment - công ty quản lý của nữ diễn viên Lee Ji Ah - cho biết đang xác minh thông tin liên quan đến vụ tranh chấp đất đai 35 tỷ KRW (khoảng 26 triệu USD) giữa các thành viên gia đình cha cô. Vụ việc bắt nguồn từ di sản của ông nội cô, Kim Soon Heung.

Theo báo cáo từ The Fact, ông Kim Soon Heung để lại khu đất trị giá 35 tỷ won tại Seoksu-dong, Anyang (Hàn Quốc) cho các con. Cha của Lee Ji Ah - ông Kim (con út) - bị cáo buộc giả mạo chữ ký và con dấu của anh chị em để độc chiếm quyền mua lại đất. Khu đất này từng bị trưng dụng làm khu quân sự nhưng được Bộ Quốc phòng trao quyền ưu tiên mua lại cho gia đình theo Điều 20 Luật Đặc biệt về Xử lý Tài sản Đối nghịch.

Bố Lee Ji Ah vướng cáo buộc giả mạo chữ ký và con dấu để độc chiếm quyền mua lại đất.

Các anh chị của ông Kim tuyên bố họ không hề ủy quyền cho em trai ký hợp đồng thế chấp 16,9 tỷ won (khoảng 11,63 triệu USD) để phát triển dự án. Họ chỉ phát hiện sự việc vào tháng 5/2019 khi khu đất bị đưa ra đấu giá. Dù đã khởi kiện, cảnh sát hai lần bác đơn do thiếu bằng chứng, và công tố sau đó cũng tuyên bố ông Kim vô tội. Tuy nhiên, phía người cháu 'A' (anh họ Lee Ji Ah) khẳng định sẽ tiếp tục khiếu nại.

Trả lời truyền thông, ông Kim phủ nhận mọi cáo buộc: "Tôi sử dụng con dấu hợp pháp với tư cách đại diện được ủy quyền. Tôi không hiểu tại sao vụ việc lại bị đào bới dù đã được điều tra kỹ lưỡng". Ông cũng cho biết hành động của mình là theo chỉ đạo của chị gái. Phía 'A' tiết lộ thêm ông Kim từng 3 lần vào tù vì tội giả mạo giấy tờ và lừa đảo.

Về phía Lee Ji Ah, công ty quản lý nhấn mạnh: "Đây là vấn đề gia đình riêng, không liên quan trực tiếp đến diễn viên. Chúng tôi đang cân nhắc đưa ra thông báo chính thức". Lee Ji Ah vừa tham gia phim Queen of Divorce (JTBC) và chương trình thực tế The Ways of Tasting (tvN) cùng Kim Go Eun, hiện đang lựa chọn dự án mới.

Nữ huấn luyện viên yoga nổi tiếng Lee Yoo Joo đột ngột qua đời

Studio yoga Yogaum đã chia sẻ tin buồn này trên mạng xã hội chính thức của mình: "Chúng tôi phải chia sẻ một tin tức đột ngột và đau lòng. Giáo viên Lee Yoo Joo đã qua đời vào ngày hôm qua (18/2)".

Theo nguyện vọng gia đình, lễ viếng và tang lễ sẽ được tổ chức riêng tư. Từ nay đến thứ sáu, không gian tưởng niệm cô sẽ được bố trí tại Yogaum để học viên, đồng nghiệp đến tiễn biệt.

Thông cáo nhấn mạnh: "Hãy cầu nguyện cho linh hồn Lee Yoo Joo - người phụ nữ tài năng, thuần khiết và tràn đầy nhiệt huyết với yoga - được an nghỉ nơi thiên đường".

Trước đó một ngày, nữ huấn luyện viên sinh năm 1989 đăng tải bức ảnh tự chụp với dòng trạng thái đầy ám ảnh: "Tạm biệt'". Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ lòng tiếc thương: "Hãy yên nghỉ ở nơi không còn đau đớn", "Cảm ơn cô vì những bài tập truyền cảm hứng", "Thật đau lòng khi mất đi một tài năng"...

Nữ huấn luyện viên yoga nổi tiếng Lee Yoo Joo đột ngột qua đời.

Lee Yoo Joo được biết đến qua vai trò huấn luyện viên yoga cho dàn sao chương trình Infinite Challenge của đài MBC. Cô thường xuyên tổ chức workshop quốc tế, đồng thời là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thể hình. Nguyên nhân qua đời đang được giữ kín, giới truyền thông Hàn nghi vấn cô tự tử sau chuỗi ngày chống chọi trầm cảm.