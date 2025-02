Sao Hàn 15/2: Nhóm 2NE1 tới TP.HCM, PSY xin lỗi fan vì giảm cân quá nhiều

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 15/2.

2NE1 "đổ bộ" sân bay Tân Sơn Nhất lúc nửa đêm

Nhóm nhạc nữ huyền thoại 2NE1 gồm CL, Park Bom, Minzy và Dara đặt chân đến Việt Nam vào khuya 14/2 khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, chuẩn bị cho hai đêm diễn được mong chờ nhất của cộng đồng fan Việt Nam. Hai đêm nhạc này nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn châu Á Welcome back, diễn ra vào ngày 15 và 16/2.

CL và Park Bom tại sân bay Tân Sơn Nhất khuya 14/2.

Mặc dù vừa trải qua chuyến bay dài, các thành viên 2NE1 vẫn rạng rỡ và tràn đầy năng lượng khi xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trưởng nhóm CL vẫn giữ vững phong thái "chị đại" cá tính, Park Bom thu hút với vẻ đẹp lộng lẫy của một diva, trong khi Minzy và Dara nổi bật với nhan sắc trẻ trung, rạng ngời.

Nhóm nhạc gửi lời chào thân thiện đến người hâm mộ đang chờ đợi tại sân bay trước khi di chuyển về khách sạn. Hàng trăm fan Việt không giấu được sự phấn khích khi được tận mắt chứng kiến sự trở lại của 2NE1 sau hơn một thập kỷ chờ đợi.

Ra mắt vào năm 2009, 2NE1 nhanh chóng tạo dựng vị thế vững chắc trong làng nhạc Kpop. Khác biệt với nhiều nhóm nhạc nữ theo đuổi hình tượng nữ tính, 2NE1 gây ấn tượng mạnh mẽ với phong cách âm nhạc và thời trang cá tính, độc đáo.

Dara và Minzy thân thiện chào fan.

Nhóm đã tạo nên hàng loạt bản hit đình đám, càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc như Fire, I Don't Care, I Am The Best, Come Back Home... Tuy nhiên, vào năm 2016, sau khi các thành viên kết thúc hợp đồng, YG Entertainment tuyên bố giải tán nhóm, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Năm 2024, cộng đồng fan toàn cầu vỡ òa vui sướng khi nhận thông tin 2NE1 tái hợp và tổ chức world tour Welcome back. Concert mở màn tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 10/2024 đã trở thành sự kiện âm nhạc mang tính biểu tượng, thu hút đông đảo người hâm mộ và sự tham gia của nhiều nghệ sỹ Kpop nổi tiếng.

Thành công của concert tại Seoul đã mở đường cho chuyến lưu diễn châu Á, và Việt Nam là một trong những điểm đến quan trọng. Sự kiện "cháy vé" tại các đêm diễn đã chứng minh sức hút và tầm ảnh hưởng không suy giảm của 2NE1 trong bản đồ âm nhạc Kpop.

PSY: ''Tôi biết mọi người không thích tôi giảm cân''

Nam ca sỹ PSY mới đây khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải bài viết "xin lỗi" hài hước về việc giảm cân của mình trên trang Instagram cá nhân. Bài đăng so sánh hình ảnh bộ vest của PSY vào năm 2006 và 2025, được chính chủ nhân chia sẻ vào ngày 14/2 vừa qua.

Trong bức ảnh năm 2006, PSY có vẻ ngoài trẻ trung và thân hình đầy đặn hơn. Ngược lại, hình ảnh năm 2025 cho thấy vóc dáng có phần thon gọn của anh. Người hâm mộ Hàn Quốc hào hứng bình luận về sự thay đổi ngoại hình này.

Vóc dáng hiện tại của PSY sau khi giảm cân.

Phản ứng của fan Hàn chủ yếu mang tính hài hước và trêu chọc: "Ôi không, anh ấy lại bỏ bê bản thân rồi. Không thể chấp nhận được!", "Đây không phải là PSY mà tôi biết!", "PSY à, làm người nổi tiếng mà anh còn không giữ được cân nặng sao?", "Anh lại không định giữ dáng nữa à?", "Anh lại để cân nặng tuột dốc rồi kìa!", hay "Sao PSY lại gầy đi thế này? Ảnh này có phải AI tạo ra không vậy?"...

Việc người hâm mộ trêu đùa về "thất bại trong việc giữ dáng" của PSY mỗi khi anh giảm cân đã trở thành một "thông lệ". PSY cũng thường hài hước đáp lại bằng việc "xin lỗi" người hâm mộ thông qua các bài đăng trên mạng xã hội.

Sự việc lần này đã thu hút sự chú ý của cả fan quốc tế. Một người hâm mộ thắc mắc: "Sao anh lại phải xin lỗi mọi người vậy?". PSY hài hước trả lời: "Vì họ không muốn tôi giảm cân đó mà". Lời giải thích dí dỏm của PSY đã khiến fan bật cười và càng thêm yêu mến sự gần gũi, hài hước của anh.

Park Yoochun xuống sắc trầm trọng

Sau nhiều năm vướng vào loạt scandal đời tư, Park Yoochun, cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại DBSK, đã chuyển hướng hoạt động sang thị trường Nhật Bản. Những hình ảnh mới nhất của nam nghệ sỹ tại xứ sở mặt trời mọc được tờ Allkpop công bố ngày 14/2 khiến công chúng ngỡ ngàng.

Hình ảnh Park Yoochun trong các sự kiện gặp gỡ fan tại Nhật Bản cho thấy nam ca sỹ đã xuống sắc trầm trọng so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Ngoài gương mặt già nua, đầu anh còn ngày càng hói, khiến nhiều người khó nhận ra hình ảnh nam ca sỹ từng "làm mưa làm gió" Kpop.

Nhiều bình luận tiêu cực về ngoại hình của anh xuất hiện trên các diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc. Nhiều người chỉ trích anh "không biết chăm sóc bản thân" và dự đoán về "kịch bản tồi tệ nhất cho một thần tượng".

Park Yoochun gây sốc với diện mạo xuống sắc sau loạt scandal chấn động.

Park Yoochun là một trong những nghệ sỹ Hàn Quốc vướng nhiều scandal nhất. Năm 2016, anh bị 4 phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục. Dù sau đó được tuyên bố vô tội, bê bối này vẫn đeo bám sự nghiệp của anh trong nhiều năm.

Nam ca sỹ cũng gặp rắc rối với pháp luật vì dương tính với ma túy và đối mặt với hàng loạt cáo buộc khác như dụ dỗ fan nữ quan hệ tình dục tập thể và trốn thuế. Những ồn ào liên tiếp đã khiến Park Yoochun bị cấm sóng tại Hàn Quốc và đánh mất hoàn toàn hình ảnh trong mắt công chúng.

Hiện tại, Park Yoochun tập trung hoạt động tại Nhật Bản, tổ chức các buổi gặp gỡ fan và nỗ lực tìm kiếm cơ hội trở lại làng giải trí sau những bê bối trong quá khứ. Tuy nhiên, diện mạo xuống sắc và những vết nhơ khó gột rửa là rào cản lớn trên con đường sự nghiệp tương lai của anh.