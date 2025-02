Sao Hàn 18/2: Rộ tin Bae Yong Joon ly hôn, Won Bin lặng lẽ viếng Kim Sae Ron

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 18/2.

Rộ tin Bae Yong Joon ly hôn Park Soo Jin sau 10 năm chung sống

Làng giải trí Hàn Quốc xôn xao trước tin đồn Bae Yong Joon và bà xã Park Soo Jin đã ly hôn, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài một thập kỷ. Tin đồn xuất phát từ những xì xào rằng Park Soo Jin đã chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty quản lý Keyeast do Bae Yong Joon sáng lập.

Chuyện này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và leo lên vị trí số 1 trên danh sách tìm kiếm nóng của cổng thông tin Nate.

Làng giải trí Hàn Quốc xôn xao trước tin đồn Bae Yong Joon và bà xã Park Soo Jin đã ly hôn.

Tuy nhiên, sự thật lại không như những gì đang bị đồn thổi. Thông tin Park Soo Jin chấm dứt hợp đồng với Keyeast đã được công ty này xác nhận trên các phương tiện truyền thông hồi tháng 4 năm ngoái, chứ không phải mới đây. Vào thời điểm đó, không hề có tin đồn ly hôn nào liên quan đến vợ chồng Bae Yong Joon. Không rõ vì lý do gì mà mới đây chuyện lại được "đào xới" lên, thậm chí còn trở thành chủ đề nóng, dẫn đến tin đồn nữ diễn viên đã ly dị.

Theo Osen, Bae Yong Joon đã bán toàn bộ cổ phần của mình tại Keyeast cho SM Entertainment vào năm 2018 và không còn dính dáng tới công ty này trước cả thời điểm vợ anh chấm dứt hợp đồng độc quyền. Do đó, không có cơ sở để kết luận "ông hoàng Hallyu" ly hôn chỉ dựa vào thông tin Park Soo Jin đã rời khỏi công ty quản lý Keyeast.

Năm 2015, Bae Yong Joon và Park Soo Jin cưới nhau chỉ sau vài tháng hẹn hò, khiến cả châu Á chấn động. Đến nay, cặp đôi nổi tiếng đã có với nhau 2 đứa con gồm 1 trai, 1 gái.

Sau khi kết hôn, Park Soo Jin gần như mất hút khỏi giới giải trí. Bae Yong Joon cũng không còn hoạt động ở showbiz sau màn xuất hiện với tư cách khách mời ở tác phẩm truyền hình ăn khách Dream High hồi năm 2011. Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, vợ chồng Bae Yong Joon hiện sống ở Hawaii, Mỹ cùng các con.

Won Bin lặng lẽ viếng tang Kim Sae Ron

Trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên Kim Sae Ron, nhiều đồng nghiệp và người nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc.

Won Bin, người từng hợp tác với Kim Sae Ron trong bộ phim The Man from Nowhere đến viếng tang nữ diễn viên và gửi vòng hoa chia buồn. Với vẻ mặt trầm buồn, anh cùng vợ đến nhà tang lễ để tiễn biệt Kim Sae Ron lần cuối.

Won Bin đã tạm ngừng hoạt động trong ngành diễn xuất kể từ sau The Man from Nowhere. Đây là lần hiếm hoi Won Bin lộ diện trước công chúng.

Won Bin lặng lẽ viếng tang sao nhí Kim Sae Ron.

Vòng hoa chia buồn từ các diễn viên Gong Myung, Ma Dong Seok, nhóm nhạc FT Island được đặt trước sảnh tang. Hai thành viên của nhóm nhạc Astro là MJ và Jinjin gửi vòng hoa dưới danh nghĩa công ty quản lý của họ, Fantagio.

Hãng phim Blitzway Studio, đại diện cho các diễn viên Ko Doo Shim, Jung Ryeo Won, Joo Ji Hoon, Son Dam Bi, Chun Woo Hee, Park Ha Sun và Woo Do Hwan, cũng gửi vòng hoa chia buồn để bày tỏ lòng cảm thông. Kim Se Ui, CEO của kênh YouTube "Garosero Research Institute", gửi vòng hoa tưởng nhớ.

Theo đồn cảnh sát Seongdong, Seoul, Kim Sae Ron được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở Seongsu-dong, Seongdong-gu vào 16h54 ngày 16/2. Một người quen có hẹn gặp Kim Sae Ron đã phát hiện ra sự việc và báo cảnh sát.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, là nữ diễn viên tài năng và đầy triển vọng của làng giải trí Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công đáng kể qua các bộ phim A Brand New Life (2009), The Man From Nowhere (2010), Hi! School: Love On (2014), Snowy Road (2015), Mirror of the Witch (2016), Leverage (2019).

Với khả năng diễn xuất tự nhiên, đa dạng, Kim Sae Ron đã chinh phục trái tim của đông đảo khán giả và được giới chuyên môn đánh giá cao. Cô được xem là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng nhất của điện ảnh Hàn Quốc.

Năm 2022, sự nghiệp của Kim Sae Ron bất ngờ gặp phải cú sốc lớn khi cô bị truy tố vì lái xe trong tình trạng say rượu. Vụ việc gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận và khiến hình ảnh của nữ diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô phải chịu án phạt 20 triệu won và bị đài KBS cấm sóng đối.

Ca khúc mới của Jisoo gây thất vọng

Mới đây, người hâm mộ không khỏi xôn xao trước thành tích ra mắt của ca khúc Earthquake do Jisoo (Blackpink) thể hiện. Theo công bố chính thức từ Spotify, Earthquake chỉ đạt vị trí 110 trên bảng xếp hạng Spotify toàn cầu ngày 14/2 với 1.878.424 lượt phát trực tuyến (stream).

Một ngày sau (15/2), Earthquake tiếp tục tụt hạng xuống vị trí 111 với 1.627.284 stream.

Với những con số này, Jisoo hiện đang là thành viên có ca khúc solo đạt thành tích ra mắt quốc tế thấp nhất trong nhóm Blackpink, kể từ sau khi 4 nữ thần tượng tách khỏi YG Entertainment (cuối năm 2023).

Việc Earthquake không thể cán mốc 2 triệu stream ra mắt khiến nhiều người thất vọng. Mặc dù Jisoo đã phát hành ca khúc vào đúng Ngày lễ Tình nhân và có nhiều hoạt động quảng bá trước khi tái xuất đường đua âm nhạc, nhưng dường như điều này vẫn chưa đủ để giúp cô đạt được thành tích như mong đợi.

Jisoo có thành tích solo kém hơn so với 3 thành viên BlackPink.

Thành tích trên các bảng xếp hạng Hàn Quốc của Jisoo cũng không mấy khả quan. Earthquake chỉ giành vị trí 73 trên bảng xếp hạng Bugs và vị trí 242 trên Genie trong giờ đầu, thậm chí chưa thể lọt vào Melon Top 100.

Tính đến 9h ngày 17/2, "Earthquake" đang đứng hạng 73 Melon Top 100, hạng 39 Genie, hạng 12 Bugs và hạng 87 Flo.

Trên các diễn đàn, album của Jisoo bị đánh giá là cũ kỹ, nhàm chán và giọng hát, kỹ thuật của cô cũng bị chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng, Jisoo phát hành album Amortage quá vội vàng, thiếu sự đầu tư.