Sao Hàn 16/2: 2NE1 nhảy 'See tình', G-Dragon chào fan Việt

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 16/2.

2NE1 nhảy See tình, G-Dragon chào fan Việt

Đêm concert đầu tiên Welcome back của nhóm nhạc huyền thoại 2NE1 tại TP.HCM tối 15/2 với những khoảnh khắc bùng nổ và đáng nhớ. Không chỉ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao với loạt hit làm nên tên tuổi, 2NE1 còn khiến người hâm mộ Việt Nam "vỡ òa" cảm xúc với màn "chào sân" bất ngờ từ trưởng nhóm G-Dragon.

Mở màn concert, 2NE1 "đốt nóng" không khí sân khấu bằng loạt hit đình đám như Come Back Home, Fire, I am the best, Clap Your Hands, Go Away,...khuấy động hàng ngàn khán giả có mặt tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

2NE1 nhảy cover vũ đạo ''See tình''.

Các thành viên 2NE1 khiến fan Việt "đứng ngồi không yên" khi tái hiện những màn trình diễn đầy năng lượng và phong cách độc đáo đã làm nên thương hiệu của nhóm. Các thành viên cũng thể hiện vũ đạo ca khúc See tình như món quà dành tặng người hâm mộ Việt.

G-Dragon chào fan Việt.

Đặc biệt, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đêm diễn chính là màn hình LED bất ngờ trình chiếu đoạn video ngắn ghi lại lời chào và chúc concert thành công từ G-Dragon, trưởng nhóm nhạc nam đình đám BIGBANG.

Sự xuất hiện đặc biệt này, dù chỉ là qua màn ảnh, cũng đủ khiến người hâm mộ Việt Nam phấn khích và hò reo không ngớt. Lời chào thân thiện và đáng yêu của G-Dragon được xem là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng fan Việt và 2NE1.

Bạn trai tỷ phú tháp tùng Lisa ở Thái Lan

Mới đây, Lisa của nhóm nhạc BLACKPINK đã thu hút sự chú ý khi tham dự buổi công chiếu bộ phim The White Lotus tại quê nhà Thái Lan. Đáng chú ý, CEO Frédéric Arnault, bạn trai của nữ ca sĩ, đã đích thân đến Thái Lan để thể hiện sự ủng hộ dành cho cô tại sự kiện này.

Theo tờ Koreaboo, dù lịch trình làm việc bận rộn, CEO của tập đoàn LVMH vẫn dành thời gian đến Thái Lan để tham dự sự kiện quan trọng của Lisa. Tại buổi công chiếu, Frédéric Arnault đã gây ấn tượng khi xuất hiện cùng đội ngũ nhân viên, tháp tùng Lisa, cho thấy sự quan tâm đặc biệt dành cho nữ thần tượng Kpop.

Tuy nhiên, CEO 9X không sánh bước cùng Lisa trên thảm đỏ. Koreaboo nhận định đây là hành động tinh tế của Frédéric Arnault, thể hiện sự tôn trọng và mong muốn nhường sự kiện chính cho bạn gái tỏa sáng.

Bạn trai Lisa xuất hiện ở sự kiện ra mắt phim "The White Lotus" ở Thái Lan.

Sự xuất hiện của Frédéric Arnault tại sự kiện đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng về sự chu đáo và tình cảm mà anh dành cho Lisa. Mối quan hệ giữa Lisa và con trai tỷ phú Bernard Arnault tiếp tục là tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng.

Dù cả hai chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm, những hình ảnh và hành động thân mật của họ đã nhiều lần khẳng định tin đồn hẹn hò là có cơ sở.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2024, Frédéric Arnault cũng đã đến Thái Lan để đồng hành cùng Lisa trong các hoạt động tại quê nhà, bao gồm cả việc đón năm mới và tham quan các địa điểm văn hóa. Cặp đôi đã nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò tại nhiều nơi trên thế giới kể từ tháng 7/2023.

Thậm chí, tin đồn về việc cả hai đã gặp gỡ gia đình hai bên và có thể tiến tới hôn nhân cũng đã xuất hiện trên mạng xã hội, cho thấy mối quan hệ ngày càng gắn bó và được công chúng quan tâm đặc biệt.

Tin nhắn rò rỉ làm dấy lại nghi vấn hẹn hò giữa Kim Go Eun và Byun Yo Han

Một đoạn tin nhắn được cho là của nữ diễn viên Kim Go Eun và nam diễn viên Byun Yo Han bất ngờ lan truyền trên diễn đàn trực tuyến Instiz, làm sống lại những đồn đoán hẹn hò giữa hai ngôi sao từ hơn một thập kỷ trước.

Mặc dù nguồn gốc và tính xác thực của đoạn trò chuyện vẫn chưa được kiểm chứng, nội dung tin nhắn đang gây xôn xao dư luận bởi cách hành xử được cho là "thao túng tâm lý" của Byun Yo Han đối với Kim Go Eun.

Theo nội dung được lan truyền, đoạn tin nhắn này được cho là từ thời Kim Go Eun và Byun Yo Han còn là sinh viên Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc (K-ARTS). Nghi vấn hẹn hò giữa hai người lần đầu rộ lên vào năm 2013 khi cả hai cùng theo học tại đây.

Nghi vấn Kim Go Eun và Byun Yo Han từng hẹn hò bí mật.

Thời điểm đó, cặp đôi được cho là không ngại thể hiện mối quan hệ thân thiết với bạn bè đồng học và luôn ủng hộ nhau trong công việc. Tuy nhiên, công ty quản lý của Kim Go Eun đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn, khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết.

Việc đoạn tin nhắn này bất ngờ xuất hiện đã làm dấy lên nhiều tranh luận về mối quan hệ thực sự giữa hai diễn viên trong quá khứ. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bối rối và cho rằng cách nói chuyện của Byun Yo Han trong tin nhắn có phần áp đặt, khiến họ nghi ngờ về một kết thúc không êm đẹp cho mối quan hệ này.

Trong khi Kim Go Eun từng công khai hẹn hò với đàn anh Shin Ha Kyun và vướng tin đồn tình cảm với Gong Yoo, Lee Min Ho. Byun Yo Han lại được biết đến là người kín tiếng trong chuyện đời tư và chưa từng vướng vào bất kỳ tin đồn hẹn hò nào sau Kim Go Eun.