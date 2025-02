Sao Hàn 12/2: Rosé phá kỷ lục Mariah Carey, TOP dập dắt tin đồn tái hợp Big Bang

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 12/2.

T.O.P dập dắt tin đồn tái hợp Big Bang

Ngày 11/2m đại diện của T.O.P đã làm rõ với truyền thông về tin đồn tái hợp: "Tên 'TOP' trên trang cá nhân của Choi Seung Hyun không phải mới được thêm vào hay thay đổi – nó luôn ở đó." Người này nhấn mạnh thêm: "Quan điểm của anh ấy về Big Bang vẫn giữ nguyên như những gì anh đã bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn gần đây".

Trước đó, cộng đồng mạng đã dấy lên những nghi vấn về sự trở lại của T.O.P khi phát hiện tên anh xuất hiện trong danh sách thành viên trên tài khoản YouTube chính thức của Big Bang, bên cạnh G-Dragon, Taeyang và Daesung.

Thêm vào đó, việc trang cá nhân của T.O.P vẫn hiển thị tên "TOP Choi Seung Hyun" càng làm gia tăng những đồn đoán. Một số người hâm mộ thậm chí còn kỳ vọng về một màn tái hợp đầy đủ của Big Bang sau khi anh thay đổi ảnh đại diện.

T.O.P khẳng định không tái hợp với Big Bang.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, T.O.P đã khẳng định rõ ràng rằng thấy không phù hợp để trở lại Big Bang. Tháng trước, trong buổi phỏng vấn báo chí cho bộ phim Squid Game 2 của Netflix, anh đã thẳng thắn chia sẻ về quyết định rời nhóm của mình.

T.O.P cho biết: "Sau khi xuất ngũ, tôi cảm thấy mình đã gây ra quá nhiều tổn hại cho Big Bang. Tôi quyết định rời đi vì không muốn mang thêm rắc rối nào cho nhóm nữa".

Anh giải thích thêm: "Khi hợp đồng kết thúc, tôi đã chọn rời đi sau dự án 'Still Life'. Tôi cảm thấy xấu hổ khi trở lại Big Bang. Nếu hoạt động solo, tôi có thể tự chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những sai lầm trong quá khứ, nhưng nếu tái hợp nhóm, điều đó sẽ không còn đúng nữa. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho họ".

Với những đồn đoán liên tục về khả năng quay trở lại, T.O.P một lần nữa khẳng định lập trường không thay đổi của mình, chính thức khép lại những tranh cãi.

Rosé phá kỷ lục của Mariah Carey

Billboard đã công bố thông tin trước về bảng xếp hạng, xác nhận APT vững vàng ở vị trí quán quân Billboard Global Excl US trong tuần thứ 15 liên tiếp. Thành tích ấn tượng này đã giúp APT vượt qua kỷ lục trước đó của bản hit Giáng Sinh kinh điển All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey, vốn giữ vị trí đầu bảng trong 14 tuần.

APT không chỉ tạo nên lịch sử trên Billboard Global Excl US mà còn tiếp tục duy trì sức nóng trên Billboard Hot 100, giữ vững hạng 6 trong tuần thứ 16 liên tiếp trụ hạng. Ca khúc cũng xuất sắc đạt vị trí thứ 2 trên Billboard Global 200, tụt một hạng so với vị trí quán quân mà APT đã nắm giữ trong suốt 12 tuần trước đó.

Rosé phá kỷ lục của Mariah Carey.

APT là một bản R&B Pop mang âm hưởng retro, nổi bật với giai điệu bắt tai và giọng hát đầy nội lực của Rosé, kết hợp cùng phong cách âm nhạc đặc trưng của Bruno Mars. Bài hát nhanh chóng chinh phục khán giả toàn cầu ngay từ khi ra mắt, trở thành một trong những bản hit đình đám nhất trong sự nghiệp solo của Rosé.

Mới đây, Rosé vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới vinh danh với một thành tích chưa từng có trong lịch sử K-Pop. Trước đó, Rosé đã được ghi nhận là nghệ sĩ solo K-Pop đầu tiên đạt vị trí số 1 trên cả hai bảng xếp hạng Billboard Global 200 và Billboard Global Excl. U.S. với ca khúc solo On the ground.

Với những thành công liên tiếp, Rosé ngày càng khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ solo hàng đầu K-Pop, không chỉ tại châu Á mà còn trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Jeon Ji Hyun nộp phạt thuế 350 triệu đồng, lần cuối lộ diện trước ồn ào

Showbiz Hàn vừa trải qua một phen chấn động khi thông tin nữ diễn viên hạng A Jeon Ji Hyun phải nộp bổ sung 20 triệu won (khoảng 350 triệu đồng) tiền thuế rò rỉ. Sự việc này bắt nguồn từ cuộc điều tra thuế đã diễn ra từ hai năm trước, khơi dậy làn sóng bàn tán xôn xao trong dư luận.

Theo nguồn tin từ truyền thông Hàn Quốc, nguyên nhân sâu xa của đợt điều tra thuế này được cho là xuất phát từ các giao dịch bất động sản của nữ minh tinh. Giữa lúc cộng đồng mạng vẫn chưa hết "nóng" với tin tức trên, một bộ phận netizen bất ngờ tìm lại những hình ảnh hiếm hoi ghi lại khoảnh khắc Jeon Ji Hyun xuất hiện trước công chúng ngay trước khi vướng vào tâm điểm của ồn ào thuế.

"Mợ chảnh" Jeoon Ji Hyun trước khi vướng vào ồn ào thuế.

Ba tháng trước đó, Jeon Ji Hyun từng thu hút mọi ánh nhìn khi góp mặt tại sự kiện quảng bá sản phẩm của một nhãn hàng lớn, diễn ra tại một trung tâm thương mại sầm uất. Không cần đến những bộ cánh lộng lẫy hay trang sức xa hoa, "mợ chảnh" vẫn chứng minh đẳng cấp ngôi sao hàng đầu với vẻ ngoài rạng rỡ.

Cô chọn cho mình chiếc áo khoác tweed trắng cách điệu, phối cùng quần âu đen, tạo nên một tổng thể vừa thanh lịch, vừa sang trọng. Đáng chú ý, đây cũng là lần lộ diện công khai cuối cùng của Jeon Ji Hyun trước giới truyền thông. Kể từ sau sự kiện này, cô gần như "ở ẩn", dồn sức cho dự án phim mới đang trong giai đoạn ghi hình.

Trước những đồn đoán và thắc mắc từ công chúng, đại diện của Jeon Ji Hyun đã chính thức lên tiếng, giải thích về khoản tiền thuế bổ sung mà nữ diễn viên đã nộp cho cơ quan thuế quốc gia.

Phía công ty quản lý cho biết: "Jeon Ji Hyun đã trải qua một cuộc điều tra thuế vào năm 2023, nhưng đây không phải là vấn đề nghiêm trọng. Sự việc phát sinh do có sự khác biệt về quan điểm giữa kế toán của Jeon Ji Hyun và Cục thuế trong quá trình xử lý chi phí khi tính toán thuế. Điều này dẫn đến một số khoản mục không khớp nhau. Kết quả là, Jeon Ji Hyun đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thêm 20 triệu won tiền thuế bổ sung. Việc nộp thuế bổ sung là một quy trình thông thường và khoản tiền này hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào".